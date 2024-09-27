УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Козерогам - прибыль, Водолеям - супервозможность, Рыбам - удача

Анна Ярославская
27 сентября 2024, 05:27
94
Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака во второй месяц осени.
Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака , читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козероги в октябре могут рассчитывать на поддержку других людей. Водолеям хватит смелости сделать шаг в новом направлении, а Рыб ждет очень удачный месяц.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Козерог

Королева кубков Таро - значение

Девушка или женщина, по гороскопу она Рак, Рыбы или Скорпион, которая будет рядом с Козерогами в октябре. Это может быть врач, психолог, подруга, мама или сестра, которая вас выслушает и поможет.

9 мечей Таро - значение

Вам хочется все бросить и убежать. Произойдет кульминация момента, когда вы скажете: "Все, с меня хватит". Мечи могут кого-то или что-то отрезать в вашей жизни.

Если вы переживаете из-за какой-то ситуации, то рядом с вами будет человек, который окажет поддержку.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста и прибыли, получения выплаты. Вы почти закончили что-то делать и теперь получите результат.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Водолей

Повешенный Таро - значение

Месяц начнется с какой-то подвешенной ситуации. Вас ждет период ожидания. Возможно вы не можете принять решение.

Король жезлов Таро - значение

Активный мужчина (Овен, Лев, Стрелец по гороскопу) окажет влияние на Водолеев в октябре.

Также эта карта говорит о смелости и решительности. Вы найдете в себе силы действовать или рядом с вами будет такой человек.

Мир Таро - значение

Одна глава вашей жизни закончится. Это может быть увольнение с работы, завершение отношений. И тут есть два варианта: либо вы ставите точку, либо вы переходите новый уровень.

У Водолеев появится супервозможность изменить свою жизнь. Возможно вы получите повышение по работе, родится ребенок, вы переедете в другую страну.

"Ваша жизнь уже никогда не будет прежней", - сказала таролог.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Рыбы

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете, и справитесь с любой ситуацией. Также это карта харизмы и страсти. Вы загоритесь какой-то идеей и решитесь сделать шаг в направлении цели.

"Вам нечего бояться, у вас все получится", - сказала таролог.

Колесница Таро - значение

Карта прогресса и продвижения вперед. Вы знаете свои цели и знаете, как их достичь. Рыбы управляют своей жизнью.

Не исключена поездка, путешествие, переезд.

9 пентаклей Таро - значение

Карта кульминация и завершения. Вы уже почти у цели. Рыбы получат результат своих трудов. Вас ждет хорошая финансовая прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп гороскоп на октябрь таро карты таро Анжела Перл гороскоп Таро гороскоп 2024
Реклама

Главное за день

У РФ есть 2 стратегических плана: эксперт объяснил, что задумали российские оккупанты

У РФ есть 2 стратегических плана: эксперт объяснил, что задумали российские оккупанты

04:45 Мир
США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

01:42 Украина
В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

00:40 Синоптик
Все главные новости
Реклама

Популярное

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство 27018

Не подлетит на километр: как эффективно защитить дом от моли - проверенное средство

Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ног 8320

Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ног

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали 7426

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне 7377

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огне

Последние новости

06:10

Финиш избирательной кампании в США: начался пожар в чумном бараке

05:27

Гороскоп Таро на октябрь 2024: Козерогам - прибыль, Водолеям - супервозможность, Рыбам - удачаВидео

04:45

У РФ есть 2 стратегических плана: эксперт объяснил, что задумали российские оккупантыВидео

04:00

США могут нанести предупредительный удар по РФ: Жданов назвал причину

03:36

Творит чудеса: для чего французы высыпают соль в раковину

Украине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – ЖдановУкраине нужно 400-500 ракет, чтобы вынести логистику РФ и ослабить натиск на фронте – Жданов
03:00

Будет удар на опережение: Олег Жданов ответил, применит ли РФ ядерное оружие

02:32

Британия готова, но есть нюанс: Жданов объяснил, кто стоит на пути ударов по РФ

01:42

США выделили Украине огромный пакет помощи: что в него вошло

01:30

"Опоздали": украинцам дали мрачный прогноз насчет восстановления энергосистемы

Реклама
00:40

В стране бушует сильная магнитная буря: может ухудшиться самочувствие

00:26

Как правильно есть киви: чем полезна кожура для организма человека

26 сентября, четверг
23:01

Только самый внимательный справится за 60 секунд: найдите котика среди листьев

22:47

"Мы усилим план победы": Зеленский встретился с Байденом

22:45

Военный учет онлайн, без ВВК: что предлагает Минобороны

22:38

Примем участие в установлении мира: Эрдоган выступил с важным заявлением

22:18

Елена Зеленская покорила шикарным образом на встрече в Нью-Йорке

21:41

"Окунулся в бочку с грязью": Ахтем Сеитаблаев рассказал, как поднимал руку на свою возлюбленную

21:26

"Переиграл" Россию: глава МИД Сибига встретился с китайской делегацией - детали

21:12

Выжигают землю и уничтожили дома: россияне готовятся к штурму еще одного города

21:01

Зеленский провел встречу с двухпартийной делегацией Сената США: о чем шла речьФото

Реклама
20:56

Сколько хранится сало в холодильнике: неожиданный ответ буквально сшибает с ногВидео

20:37

Дмитрука готовятся экстрадировать: заявление Офиса генпрокурора

20:19

Возможны новые удары с воздуха: РФ боится разрушения Крымского моста - Рыженко

19:45

Удары по военным арсеналам повлияют на ход войны: Жданов дал свою оценку

19:44

Необходимо разоружение: в США отреагировали на ядерные угрозы Путина

19:40

Мощный ветер и дождь: в какие регионы ворвется сильная непогода

19:25

Как правильно называется включатель или выключатель: Авраменко удивил объяснением

19:17

Ситуация в Волчанске: оккупанты роют подземные тоннели

19:14

Жданов объяснил причину громких провалов РФ с запусками ракет "Сармат"

19:10

Что происходит в Угледаремнение

19:04

Помогают вернуть Крым Украине: как партизаны усиливают операции на полуострове

18:51

Как не угробить богатый урожай: что можно посадить в октябреВидео

18:27

В Венгрии назвали бессмысленным решение Украины бороться против агрессии России

17:47

"72-я бригада вышла из города Угледар": в ВСУ отреагировали на слухи о сдаче

17:46

Горит дом, есть пострадавшие: россияне ударили тремя КАБами по ХарьковуФото

17:33

Зеленский рассматривает проведение выборов в 2025 году - The Economist

17:21

В Украине ограничили мобилизацию мужчин старше 50: Вениславский рассказал детали

17:20

Украина может поразить минимум 250 объектов на территории РФ: Жданов назвал условие

17:17

Китай продвигает выгодные для России условия мира: Украина пошла на хитрость - Politico

17:05

Вы принесете в дом благополучие: что нужно сделать 27 сентября - приметы

Реклама
16:58

Не отыщет даже опытный хакер: как стопроцентно убрать историю поиска в ГуглВидео

16:50

На дорогах заметили необычный дорожный знак: о какой опасности он предупреждает

16:23

Безответственное поведение: в ЕС ответили на ядерную угрозу РФ - The Guardian

16:18

Россия "прощупывает" маршруты к АЭС. Что показала последняя атака на Украину

16:13

РФ готовится к прорыву на Запорожском направлении: в ВСУ заявили о новых штурмах

16:00

Ребенок ест руками: нутрициолог назвал 5 причин, почему это полезно для малышей

15:32

Приятный звук, но плохие последствия: что значит, если дрова трещат в огнеВидео

15:27

Что означает "обоє рябоє": какими благозвучными фразеологизмами можно заменить это выражениеВидео

15:24

Снарядный голод армии РФ будет обеспечен: ВСУ могут "сломать" врага - Жданов

14:55

Сколько ракет нужно ВСУ, чтобы уничтожить военные объекты РФ: Жданов раскрыл детали

^
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Карта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощь
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять