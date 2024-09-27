Гороскоп Таро на октябрь 2024: Козерогам - прибыль, Водолеям - супервозможность, Рыбам - удача

Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака во второй месяц осени.

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Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака , читайте материалы:

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Козероги в октябре могут рассчитывать на поддержку других людей. Водолеям хватит смелости сделать шаг в новом направлении, а Рыб ждет очень удачный месяц.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Козерог

Королева кубков Таро - значение

Девушка или женщина, по гороскопу она Рак, Рыбы или Скорпион, которая будет рядом с Козерогами в октябре. Это может быть врач, психолог, подруга, мама или сестра, которая вас выслушает и поможет.

9 мечей Таро - значение

Вам хочется все бросить и убежать. Произойдет кульминация момента, когда вы скажете: "Все, с меня хватит". Мечи могут кого-то или что-то отрезать в вашей жизни.

Если вы переживаете из-за какой-то ситуации, то рядом с вами будет человек, который окажет поддержку.

7 пентаклей Таро - значение

Карта финансового роста и прибыли, получения выплаты. Вы почти закончили что-то делать и теперь получите результат.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Водолей

Повешенный Таро - значение

Месяц начнется с какой-то подвешенной ситуации. Вас ждет период ожидания. Возможно вы не можете принять решение.

Король жезлов Таро - значение

Активный мужчина (Овен, Лев, Стрелец по гороскопу) окажет влияние на Водолеев в октябре.

Также эта карта говорит о смелости и решительности. Вы найдете в себе силы действовать или рядом с вами будет такой человек.

Мир Таро - значение

Одна глава вашей жизни закончится. Это может быть увольнение с работы, завершение отношений. И тут есть два варианта: либо вы ставите точку, либо вы переходите новый уровень.

У Водолеев появится супервозможность изменить свою жизнь. Возможно вы получите повышение по работе, родится ребенок, вы переедете в другую страну.

"Ваша жизнь уже никогда не будет прежней", - сказала таролог.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Рыбы

Сила Таро - значение

Вы сильнее, чем вы думаете, и справитесь с любой ситуацией. Также это карта харизмы и страсти. Вы загоритесь какой-то идеей и решитесь сделать шаг в направлении цели.

"Вам нечего бояться, у вас все получится", - сказала таролог.

Колесница Таро - значение

Карта прогресса и продвижения вперед. Вы знаете свои цели и знаете, как их достичь. Рыбы управляют своей жизнью.

Не исключена поездка, путешествие, переезд.

9 пентаклей Таро - значение

Карта кульминация и завершения. Вы уже почти у цели. Рыбы получат результат своих трудов. Вас ждет хорошая финансовая прибыль.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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