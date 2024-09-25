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Гороскоп Таро на октябрь 2024: Ракам - праздник, Львам - изобилие, Девам - радость

Анна Ярославская
25 сентября 2024, 10:16обновлено 25 сентября, 11:17
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Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Ракам, Львам и Девам.
Анжела Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, во второй месяц осени Раки встретят свою любовь. Львы получат результаты своих трудов, а у Дев исполнятся все желания.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2024: Овнам - прибыль, Тельцам - новые горизонты, Близнецам - ссора.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Рак

4 жезлов Таро - значение

Карта праздника и радости. Вас ждет воссоединение с семьей. На работе вы будете чувствовать себя как в семье.

У Раков появится ощущение безопасности и стабильности.

Влюблённые Таро - значение

Состоится знакомство, вы встретите свою любовь.

На работе или в бизнесе - коллаборация, партнерство, заключение договора. Ое стороны будут рады сотрудничеству.

Император Таро - значение

Мужчина (Овен по гороскопу) сыграет роль в жизни Раков. Возможно это руководитель, человек, который принимает решения, управляет ситуацией, обладает статусом или деньгами. От этого человека что-то зависит.

Вы получите документ, совет, решение.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Лев

9 пентаклей Таро - значение

Карта изобилия. То, над чем вы работали даст результат. Вы получите прибыль, хорошее предложение. Возможно это будет новый клиент, предложение по работе.

2 жезлов Таро - значение

Карта партнерства. Вам кто-то будет помогать в ваших делах.

Нужно будет принимать решение в вопросе отношений - либо финансовых, либо деловых. Будет много переговоров, общения, переписок.

Королева кубков Таро - значение

Женщина (Рак, Скорпион, Рыбы по гороскопу) сыграет роль в жизни Львов в октябре. По профессии - врач, психолог, эзотерик. Этот человек вас выслушает, поможет советом.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2024 Дева

9 мечей Таро - значение

Вас мучают мысли и сомнения. Пришло время принимать решение.

"Помните, что ночь темна перед рассветом", - сказала таролог.

10 кубков Таро - значение

Карта завершения. Закончится все очень хорошо. Желания исполнятся. Девы будут наполнены радостью.

9 жезлов Таро - значение

Карта достижений. У вас все получится, вы подниметесь на вершину. Все будет так, как вы хотели. Однако возможны препятствия, которые необходимо будет преодолеть.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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