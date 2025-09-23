Гороскоп Таро на октябрь 2025: Ракам - награда, Львам - перемены, Девам - разочарование

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать во второй месяц осени Ракам, Львам и Девам.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 для Раков, Львов, Дев / скриншот

Вы узнаете:

Кому стоит получить новые навыки

Кто из знаков зодиака будет вынужден отказаться от прошлого

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на октябрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на октябрь 2025: Овнам - прибыль, Тельцам - изобилие, Близнецам - подарок.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки должны научиться отказываться, Львы разрушат стены вокруг себя и увидят путь, по котором нужно идти. Девы могут получить неприятную информацию, пишет Главред.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Рак

8 пентаклей Таро - значение

Карта мастера, денег, клиентов. Возможно состоится командировка. Любые связи, контакты, клиенты будут приносить вам деньги.

Некоторые Раки будут обучаться чему-то новому. Вы получите премию за работу или награду за свое мастерство.

2 жезлов Таро - значение

Карта сотрудничества. Вас ждут переписки - как рабочие, так и личные.

Появится желание масштабироваться. Возможно у вас появится помощник.

2 мечей Таро - значение

Таролог советует: умейте сказать "нет" другим, даже если им это не понравится. Не делайте что-то через силу. Отказывайтесь от того, что забирает вашу энергию, при этом взамен вы ничего не получаете.

Возможен конфликт с близкими.

Ракам может потребоваться план "Б".

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Лев

Король кубков Таро - значение

Львов ждет романтическая история или предложение. Рядом с вами будет мужчина водной стихии (Рак, Скорпион, Рыбы). Он эмоциональный, нежный, творческий. Может быть, это психолог, таролог, врач.

Смерть Таро - значение

Карта трансформации. Вы можете поменять работу, профессию, выйти из отношений.

Вам нужно что-то отрезать, поставить точку, возможно почистить окружение или свое прошлое.

Не исключена плановая операция.

Башня Таро - значение

Карта говорит о разрушении ваших убеждений, того, во что вы верите.

Вы поймете, что вы хотите жить по-другому. Возможно Вселенная создаст ситуацию для трансформации (разрыв отношений, увольнение), разрушение стен и страхов. Вы избавитесь от мыслей том, что у вас что-то не получится. Уйдет страх осуждения другими людьми.

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на октябрь 2025 - Дева

Паж мечей Таро - значение

Вы будете собирать какую-то информацию. Возможно, за вами кто-то следит, например, в соцсетях.

Это удачное время для поиска документов или каких-то курсов.

5 кубков Таро - значение

Вы за кем-то наблюдаете и получите информацию, которая вас разочарует.

В целом, это карта перемен. Нужно что-то менять, не стоит зацикливаться.

7 кубков Таро - значение

Карта выборы. Выбирайте то, что приносит вам радость и счастье.

Не исключены радостные события в жизни детей.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

