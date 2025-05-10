Гороскоп Таро на сегодня 10 мая: Девам - отстоять себя, Весам - слушать интуицию

Какие дела и события ожидают все знаки зодиака сегодня, согласно картам таро.

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Гороскоп Таро на сегодня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Ваша карта: Шестерка Жезлов, перевернутая

Сегодня вы можете почувствовать, что ваши усилия были напрасны, будь то потому, что вы чувствуете, что потерпели неудачу в чем-то, или потому, что вы не получили признания, которого, по вашему мнению, заслужили. Эта энергия может быть разочаровывающей и обескураживающей, особенно для того, кому необходима такая ​​пламенная потребность в успехе. Вы можете дать себе момент, чтобы зализать свои раны, если это необходимо, но не позволяйте этой энергии тянуть вас слишком долго — в конце концов, вы родились со страстной душой, предназначенной для упорства.

Телец

Ваша карта: Тройка Кубков, перевернутая

Сегодня вы можете почувствовать, что отступаете, возможно, потому, что Венера сейчас в вашем знаке, и вы чувствуете необходимость сосредоточиться на заботе о себе. Вам может потребоваться некоторое время в одиночестве, чтобы привести свои мысли в порядок или просто расслабиться и снова почувствовать себя хорошо. Вы отлично наполняете чаши других людей, но сегодня сосредоточьтесь на своей собственной.

Близнецы

Ваша карта: Колесница

Сегодня для вас, Близнецы, все о движении вперед. Вы готовы преодолеть все, что встретится на вашем пути, и взобраться на любую гору, которая встанет между вами и победой. К счастью для вас, эта энергия сама по себе является отличным индикатором успеха — просто продолжайте идти.

Рак

Ваша карта: Двойка Жезлов, перевернутая

Вместо того чтобы планировать шаги, необходимые для продолжения движения вперед, вы можете обнаружить, что отступаете в свою зону комфорта, предпочитая избегать любого риска, чем следовать потенциальным возможностям. Но вы не растете в своей зоне комфорта, и, решив не смотреть вперед, вы можете обнаружить, что остаетесь на месте.

Лев

Ваша карта: Тройка Мечей, перевернутая

Если вы недавно пережили трудный период или вам разбили сердце, это отличный знак для вас, Лев. Хотя Тройка Мечей может быть о разбитом сердце и разочаровании, когда эта карта перевернута, она говорит об отказе от этих чувств и выборе движения вперед с надеждой на будущее. Речь идет о прощении других — и себя. Сегодня сосредоточьтесь на своих эмоциональных потребностях, потому что это может быть вашим первым шагом к исцелению.

Дева

Ваша карта: Рыцарь Жезлов

Сегодня в вашу жизнь, Дева, вливается страстная, даже неистовая энергия, которая может показаться чуждой или сбивающей с толку, если вы из тех людей, которые предпочитают медленное, тщательное планирование. Вы можете обнаружить, что бунтуете непривычными для вас способами или мужественно отстаиваете свои позиции, когда обычно молчите. Сейчас самое время проявить себя, высказать свое мнение и следовать своим страстям.

Весы

Ваша карта: Двойка Мечей

Сегодня вы можете почувствовать себя между молотом и наковальней, Весы. Нужно принять решение, но это нелегко, и вы можете обнаружить, что ваша потребность в равновесии здесь не сработает. Но это решение, которое нужно принять, даже если кажется, что нет правильного ответа. Прислушайтесь к своей интуиции.

Скорпион

Ваша карта: Паж Пентаклей

Сегодня отличный день, чтобы поработать над совершенствованием своих навыков и воплощением желаемого будущего. Энергия, входящая в вашу жизнь, полна потенциала изобилия, но это действительно потенциал, и он зависит от действий, которые вы решите предпринять. Будете ли вы продвигаться вперед, чтобы достичь своих целей, или вы позволите ему пройти мимо вас? Это действительно зависит от вас.

Стрелец

Ваша карта: Башня, перевернутая

Неизбежное приближается к вам, Стрелец, но вы не готовы сдаваться. Хотя вы можете предотвращать катастрофу, вполне вероятно, что вы просто сопротивляетесь переменам, не желая верить, что это на самом деле к лучшему. Вы можете бороться с этим, но то, что должно быть, будет — спросите себя, обоснованы ли ваши страхи или вы просто удерживаете себя от личной трансформации.

Козерог

Ваша карта: Императрица, перевернутая

Сегодня, Козерог, что-то вас блокирует — возможно, вы попали в спад, из которого не знаете, как выйти, или, возможно, вы слишком зависите от других и из-за этого не можете двигаться вперед так быстро. Сделайте шаг назад и спросите себя: можете ли вы что-то сделать, чтобы изменить свою ситуацию? Или это то, что можно решить со временем? Возможно, пришло время провести сложные разговоры с собой или другими.

Водолей

Ваша карта: Солнце, перевернутое

Когда Солнце перевернуто, оно просит вас пролить свой свет внутрь. Сегодня прекрасное время, чтобы восстановить связь со своим внутренним ребенком или позволить себе почувствовать надежду в отношении чего-то, к чему вы в противном случае могли бы относиться с осторожностью. Даже если в последнее время вам было трудно чувствовать оптимизм, помните, что облака не вечны, и сейчас вы можете сами осветить свой путь.

Рыбы

Ваша карта: Семерка Жезлов, перевернутая

Сегодня вы чувствуете себя истощенным и подавленным, и, вероятно, вам хочется сдаться. Иногда движение вперед может казаться бесполезным, и знаете что? Это нормально — решить, что за что-то больше не стоит бороться. При этом важно, чтобы это решение исходило из места, находящегося за пределами вашего истощения. Хотя постоянное сопротивление может быть удручающим, все равно стоит бороться за то, чего вы хотите, поэтому не позволяйте неудачам сломить вас. Отдохните сегодня и сделайте то, что снова заставит вас почувствовать себя обновленным, прежде чем вы продолжите пытаться двигаться вперед.

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