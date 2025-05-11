Гороскоп Таро на сегодня 11 мая: Овнам - быть настойчивее, Близнецам - медитировать

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри.

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Гороскоп таро на сегодня

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Ваша карта: Рыцарь Пентаклей

Пока нет замены упорному труду и настойчивости, вы отдаете им все силы сегодня, Овен. Вы знаете, что усилия, которые вы прикладываете, создадут обещание, возможности и изобилие в будущем. Это не только количество энергии, которую вы приносите, но и ваша способность продолжать двигаться вперед, даже когда все сложно. Настойчивость так же важна, если не больше, чем грубая сила или господство вашей воли.

Телец

Ваша карта: Девятка Мечей, перевернутая

Вы пережили кошмарное время и столкнулись с некоторыми первобытными страхами, Телец. Чувствовать себя истощенным и опустошенным после такого темного времени естественно. Пришло время поработать над исцелением ран, полученных вами в ходе борьбы. Дорога впереди все еще будет сложной. Но со временем пространства внутри, которые сейчас кажутся невыносимо пустыми, заполнятся светом и миром, которые вы генерируете. Будьте терпеливы к себе и не сдавайтесь.

Близнецы

Ваша карта: Луна, перевернутая

Это может быть неудобно и сложно, но вам нужно добраться до сути вещей, Близнецы. Утешительно думать, что мы выше боли, но реальность такова, что если мы отрицаем раны, которые мы несем, они только тянут нас вниз. Если вы игнорировали сообщения во сне или знаки вокруг вас, пришло время остановиться и обратить внимание. Проведите некоторое время в медитации, чтобы восстановить связь со своей интуицией. Уделение времени сейчас, чтобы встретиться с внутренними проблемами, сделает вас сильнее и более устойчивым в долгосрочной перспективе.

Рак

Ваша карта: Четверка кубков

Вы не чувствуете страсти, волнения или интереса к жизни, Рак, и вам трудно вкладываться во что-либо сегодня. Нормально чувствовать себя оторванным и тихим в некоторые дни, но если это становится привычкой, это может указывать на что-то более серьезное. Отдохните — это часто способ перезагрузить мозг. Постарайтесь сосредоточиться, вспомнив, как далеко вы продвинулись и за что вы были благодарны на своем пути до сих пор.

Лев

Ваша карта: Пятерка Жезлов

Вокруг много внутренних ссор, и кажется, что споры повсюду. То, что началось как легкое подшучивание между членами команды или друзьями, могло перерасти в нечто игривое, перерасти в ситуацию, которая гораздо более конкурентна, чем вы изначально думали, Лев. Помните, что другие точки зрения не всегда являются атакой, и что они могут дополнить вашу собственную. Лидерство и общение могут объединить всех, чтобы сформировать прочную связь.

Дева

Ваша карта: Рыцарь Мечей

Уверенность в себе — это слово дня, Дева, и вы чувствуете страстный, неоспоримый призыв дела. Наличие фиксированного фокуса и способность придерживаться глубоко укоренившихся убеждений могут быть опьяняющим чувством. Ясность и уверенность мысли, которые приходят с таким опытом, воодушевляют. Будьте осторожны, чтобы ваша уверенность в своем деле и своих действиях не привела к тому, что вы станете черствым или упрямым: в правосудии нет места хулиганам.

Весы

Ваша карта: Королева пентаклей, перевернутая

Вы чувствуете себя измотанным и чувствуете, что все немного вышло из-под вашего контроля. Это заставило вас бороться за то, чтобы чувствовать себя заземленным и уравновешенным, Весы. Вам было трудно отдыхать, не говоря уже о том, чтобы заниматься какой-либо деятельностью по "уходу за собой". Именно ваша неспособность соединиться с этими потребностями и удовлетворить их удерживает вас от безопасности, которой вы жаждете, и изобилия, которого вы заслуживаете. Заботьтесь о своих потребностях, будьте так же нежны и добры к себе, как вы были бы к другим.

Скорпион

Ваша карта: Паж Жезлов

Вы очень взволнованы тем, что готовит вам будущее, Скорпион, и полны новых идей для проектов, которые вас увлекают. У вас есть идея и стойкость, теперь пришло время воплотить все в жизнь. Если вы хотели энергии и амбиций, чтобы готовить по списку дел, сегодня ваш день. Посвятите часть своего времени изучению навыков, которые помогут вам поддержать вашу новую страсть и идею.

Стрелец

Ваша карта: Колесница

Это время интенсивного и неустанного прогресса, если вы сможете воспользоваться всей энергией и движением, которые вам попадутся. Хотя сегодня у вас много дел, Стрелец, все еще есть несколько проблем — внутренних и внешних, — которые могут встать на вашем пути. Оставайтесь сосредоточенными и не отвлекайтесь от задачи. Сохранение сосредоточенности может означать, что вы держите свои эмоции, интуицию и эго под контролем.

Козерог

Ваша карта: Восьмерка пентаклей

Мудрое использование времени, особенно инвестирование в навык, имеет свой собственный вид острых ощущений, Козерог, и вам нравится ощущение, как навык ускользает из ваших пальцев. Чтобы достичь этого, потребуются сосредоточенные, преданные усилия и долгие часы изучения тонких деталей. Если кто-то и обладает этим, так это вы. Когда огромное количество повторений начинает казаться пугающим, помните о важности мелочей задачи и позвольте себе сосредоточиться глубже.

Водолей

Ваша карта: Туз мечей

Сегодня последние части головоломки встанут на свои места, и вы обретете более глубокое понимание, Водолей. Эта вновь обретенная ясность принесет вам поток новых мыслей и новых перспектив для анализа, но будьте осторожны, чтобы не переусердствовать и не вызвать слишком много задержек. Новая информация и новая перспектива также вдохновили на новые идеи и планы. Тщательно взвесьте все "за" и "против". Мало кто из знаков так хорошо подходит для использования своего разума, чтобы прорваться сквозь обман, как вы.

Рыбы

Ваша карта: Иерофант

Сегодня традиционные верования выходят на первый план, Рыбы, и ваш разум горит всем, что вы чувствуете, что должны сделать. Иерофант — это фигура, которая выносит то, что было в тени, на свет, и хотя это часто связано с христианскими папами, это также может говорить с вашим собственным внутренним духовным наставником. Независимо от его формы, вам пора обратиться к духовным традициям, чтобы понять, куда вы хотите пойти дальше.

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