Гороскоп Таро на сегодня 14 мая: Ракам - экономить, Скорпионам - срочный отдых

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри.

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Гороскоп Таро на сегодня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Ваша карта: Рыцарь Мечей

Когда этот Рыцарь появляется, он говорит с позиции авторитета и всегда переходит сразу к делу. Чувства глупы, по словам этого парня, поэтому он подходит ко всему с холодной логикой. Если вас переполняют эмоции или вам трудно говорить за себя, используйте энергию этой карты. Не чувствуйте себя виноватым из-за того, что сегодня вы используете свой голос, даже если он дрожит.

Телец

Ваша карта: Король Мечей

Король Мечей — этичный правитель и командир воздушных знаков Таро, поэтому он острый, справедливый и мастер общения. Сегодня вас могут призвать вступить в такого рода лидерство, поэтому позвольте ему вдохновить вас. Независимо от того, возглавляете ли вы команду, выступаете в качестве главы комитета по планированию вечеринки или пишете то самое важное электронное письмо, поверьте, что у вас есть все навыки, чтобы быть ответственным.

Близнецы

Ваша карта: Иерофант

Иерофант, иногда называемый Папой, обладает древней мудростью и представляет могущественные институты. Для вас, знака, который любит узнавать новое, он является волнующим предзнаменованием дня. У вас есть шанс поучиться у экспертов, но Иерофант по своей природе конформист (и вы не очень известны этим). Если вы окажетесь в группе, особенно на работе или в школе, вы можете почувствовать давление, заставляющее вас сдерживать свою индивидуальность.

Рак

Ваша карта: Девятка Пентаклей

Не будьте сегодня слишком импульсивны, особенно с деньгами. Девятка Пентаклей напоминает нам, что иногда для достижения наших целей необходимо самообладание. Но эта карта не только о дисциплине: она также о том, чтобы наслаждаться мелочами. Сегодня сделайте что-нибудь дешевое, например, прогуляйтесь по парку или просмотрите книги в публичной библиотеке. Удовольствие не всегда имеет цену. А сэкономив сегодня, вы будете иметь больше на завтра.

Лев

Ваша карта: Пятерка пентаклей

Сегодняшний день может показаться борьбой, поскольку Пятерка пентаклей указывает на недостаток того, что вам нужно. Пентакли — иногда называемые Монетами — часто появляются в раскладах о деньгах, поэтому финансовый стресс может быть на первом плане. Но эта карта также говорит о чувстве изоляции или неуверенности. Сосредоточившись на том, чего вам не хватает, вы упускаете из виду то, что у вас уже есть? Пятерка пентаклей напоминает нам, что трудности временны. Ваша реакция на них может сформировать то, что будет дальше.

Дева

Ваша карта: Четверка жезлов

Если бы "Жить, смеяться, любить" было картой Таро, это была бы Четверка жезлов. Эта карта олицетворяет волнение и свободу, такие же, какие вы чувствовали, когда впервые катались на американских горках в детстве. Что взволнует вас сегодня? Будь то светская встреча или просто отдых в конце дня, эта карта побуждает вас наслаждаться этим больше всего. Если вы чувствуете, что застряли и не можете направить какую-либо детскую радость, уделите время размышлениям о том, что нужно изменить. Медитируйте над этой картой и начните искать то, что снова сделает вас счастливым.

Весы

Карта: Семерка Мечей

Многие изображения Семерки Мечей показывают человека, крадущегося от группы людей. Что вы тайком делаете сегодня? По какой-то причине вы хотите побыть в одиночестве. Время для себя — это здорово, но эта карта предполагает, что вы убегаете от чего-то важного. Проблема с прокрастинацией в том, что она часто ухудшает ситуацию. Если вы постоянно этого избегаете, подумайте об изменении образа жизни, чтобы вы могли больше времени уделять вовлеченности и меньше времени скрываться.

Скорпион

Ваша карта: Восьмерка пентаклей

Сегодня выкладывайтесь на все 100%. Восьмерка пентаклей — это тяжелая работа. Не ищите легких путей и не расслабляйтесь. Обращайте внимание на мелкие детали. Неутомимый парень на этой карте полностью поглощен своей работой, что говорит о том, что вы получите от нее удовольствие, как только войдете в колею. Вы также почувствуете себя выполненным, как только вычеркнете все из своего списка дел. Завтра будет время отдохнуть. Вы лучше отдохнете, зная, что сегодня вы сделали все возможное.

Стрелец

Ваша карта: Колесница

Не будьте слишком сдержанными, очень внимательными сегодня. Вы триумфально едете в Колеснице, карте уверенности и напористости. Слабость не будет управлять колесницей, поэтому будьте самой сильной, самой плохой своей стороной. Это отличный день, чтобы сделать деловое предложение или попросить о повышении. Куда бы вы ни пошли сегодня, у вас есть власть владеть комнатой, даже если вы обычно больше интроверт. (Маловероятно, так как вы Стрелец.) Не удивляйтесь, когда люди вас заметят. Помните, удача любит смелых.

Козерог

Ваша карта: Десятка Жезлов

Десятка Жезлов — это знак того, что вы слишком много работаете. Делегируйте и облегчайте нагрузку. Не берите на себя никаких новых задач на работе (или дома). Если ваша жизнь кажется бесконечным списком домашних дел, эта карта советует вам внести изменения как можно скорее. К сожалению, Десятка Жезлов также предполагает, что быстрого решения не существует. Поиск баланса — это процесс. Скажите "нет" хотя бы одной вещи сегодня и начните думать о долгосрочных решениях.

Водолей

Ваша карта: Король Жезлов

Не удивляйтесь, если вы окажетесь в центре внимания. Король Жезлов — эффектная королевская особа. Всегда нравящийся публике, он привносит вдохновение и креативность во все, к чему прикасается. Пусть вашим днем ​​правит эта энергия. Ваша уже смелая, инновационная личность станет сверхмагнитной в сочетании с харизмой этой карты. Используете ли вы ее для создания сообщества или вдохновения других, сегодня вы оставите свой след.

Рыбы

Ваша карта: Двойка Мечей

Сегодня вы можете чувствовать себя обороняющимся. Двойка Мечей появляется, когда мы создаем барьеры, чтобы защитить себя. Для знака, глубоко связанного с эмоциями и интуицией, сдерживание своих чувств вскоре подавит вас. На многих изображениях этой карты изображена женщина с завязанными глазами, так что же вы отказываетесь видеть? Посмотрите на ситуацию открытыми глазами, даже если это болезненно. Что еще важнее, раскройте эти чувства. Почувствуйте эмоции, а затем отпустите их. Только тогда вы найдете покой.

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