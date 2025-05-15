Гороскоп Таро на сегодня 15 мая: Овнам - грозит горе, Близнецам стоит делиться

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри.

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Гороскоп Таро на сегодня / Фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Ваша карта: 3 Мечей

Сегодня вас ждут плохие времена. Вместо того, чтобы быть как обычно веселым, вы будете охвачены грустью, горем и душевной болью. Даже если ваш рана не свежая, это не значит, что вы не будете чувствовать себя плохо. Когда дело доходит до горя, нет никаких временных рамок.

Телец

Ваша карта: Рыцарь Жезлов

Действуйте сегодня. Вы будете чувствовать себя увереннее, чем когда-либо, поэтому это идеальное время, чтобы что-то осуществить. Помните, что не только желание может воплотить ваши мечты, но и готовность предпринять шаги для их осуществления. Так что выходите и начинайте жить своими мечтами.

Близнецы

Ваша карта: Королева Пентаклей

Помогайте окружающим практичными и конкретными, выполнимыми способами. Хотя быть слушателем полезно, то, что людям действительно нужно прямо сейчас, — это что-то более конкретное и полезное. Будь то еда, деньги или одежда, дайте то, что вы можете. Ваша жизнь сейчас изобильна, и вы можете распространить это богатство.

Рак

Ваша карта: 3 Пентаклей

Вы получили эту карту в понедельник, а это значит, что Вселенная все еще пытается вам что-то сказать, а вы не слушаете. Хотя вы, возможно, хотите сделать все сами, это время лучше потратить на работу в команде. Попросите о помощи или придите на помощь тому, кто в ней нуждается.

Лев

Ваша карта: 4 Кубков

Есть большая вероятность, что сегодня вы чувствуете себя не в своей тарелке. Как будто вы оторваны от людей вокруг вас, даже если обычно это люди, которых вы любите видеть. Такая апатия может затмить даже самые яркие ситуации. Надеюсь, завтра вы будете чувствовать себя намного лучше.

Дева

Ваша карта: Император

Возьмите ситуацию под контроль сегодня. Вместо того чтобы позволять другим все портить или вносить хаос туда, где вы хотите спокойствия, сделайте шаг вперед и проведите день по желаемому курсу. У вас есть тонна контроля над тем, что происходит, вам просто нужно быть готовым принять это.

Весы

Ваша карта: Колесо Фортуны

Это может быть удачный день для вас, но все зависит от вашей энергии. Вы в последнее время вносили в мир хорошую карму? Если да, то удача может прийти к вам, особенно если вы ее ищете. С другой стороны, если вы принимали негатив, вы упустите то хорошее, что могло бы прийти к вам.

Скорпион

Ваша карта: Королева Жезлов

Вам нужны две вещи, чтобы сделать сегодняшний день прекрасным: смелость и позитив. Недостаточно сделать смелый поступок, нужно сделать это с улыбкой на лице. Но, поскольку вы вытащили эту карту, вам не составит большого труда сделать это. Просто будьте смелы.

Стрелец

Ваша карта: 4 пентаклей

Будьте особенно осторожны с деньгами сегодня. Вы можете быть не так обеспечены, как вы думаете, поэтому легкомысленные траты могут в конечном итоге все испортить. Вместо этого будьте бережливы. Конечно, может показаться, что вы можете позволить себе раскошелиться на что-то, но просто подождите. Не искушайте судьбу.

Козерог

Ваша карта: 10 пентаклей

Вы начинаете видеть плоды всех своих трудов в реальных, конкретных, ощутимых способах. Это финансовая безопасность, которая приходит от упорного труда и знания того, чего вы стоите. Вы также можете отпраздновать и немного распространить любовь. Устройте вечеринку или небольшой бранч с вашим ближайшим окружением.

Водолей

Ваша карта: Смерть

Один этап вашей жизни заканчивается, а другой вот-вот начнется. Несмотря на название этой карты, это неплохо. Наша жизнь постоянно меняется, и этот новый жизненный путь может быть именно тем, что вам нужно, чтобы снова почувствовать чувство цели. Примите этот переходный период.

Рыбы

Ваша карта: Король Мечей

На чем вы застряли в последнее время? Есть хороший шанс, что вы наконец найдете ответы, которые ищете сегодня. Прорывы приближаются к вам, и осознание истины значительно облегчит вам жизнь.

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