Гороскоп Таро на сегодня 16 мая: Львам - новая глава, Стрельцам осознать силу и идти вперед

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп таро на сегодня

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Ваша карта: Пятерка Мечей, перевернутая

Вы находитесь в процессе выхода из сложной ситуации, Овен, которая, вероятно, отняла у вас много энергии. Хорошая новость в том, что вы на пути к примирению и исправлению ситуации, если вы решите позволить этому быть тем, что вы исцеляете; с другой стороны, если вы будете сопротивляться, обида, которую вы чувствуете, скорее всего, будет нарывать и усиливаться. Сегодня хорошее время вспомнить, что прошлое есть прошлое и что мы все совершаем ошибки — лучшим выходом может быть действительно простить и забыть, даже если вы знаете, что все уже никогда не будет прежним.

Телец

Ваша карта: Отшельник

Сегодня вы можете почувствовать, что отступаете, Телец, но это нормально — это не обязательно плохо. Иногда нам нужно время, чтобы сделать шаг назад, посидеть с собственной интуицией и перенастроиться. Возможно, необходимо отправиться в это путешествие в одиночку, или вы просто знаете, что вам будет лучше идти вперед в одиночестве, потому что вам нужно время подумать и поразмышлять. Что бы это ни было, знайте, что вы никогда не бываете по-настоящему одиноки — ваши люди всегда наготове, когда вы будете к ним готовы.

Близнецы

Ваша карта: Восьмерка кубков

Сегодня вы оставляете позади то, что больше не служит вам, Близнецы. Иногда все идет не так, как вы надеялись, а иногда то, что прекрасно работало в прошлом, больше не соответствует тому, кто вы есть. Это нормально — это разочаровывает, но это часть роста. Впереди вас ждут лучшие вещи, поэтому позвольте себе немного погрустить, но не оборачивайтесь назад — вы не должны прожить жизнь в обратном порядке.

Лев

Ваша карта: Мир

Сегодня глава вашей жизни подходит к концу, но это не печально, Лев. Это победа, успех, празднование. Это достижение рубежа, к которому вы неустанно стремились, или видение плодов своего труда. Это признание всего, что вы сделали, чтобы добраться до этой точки. Скоро начнется новая глава, и она будет захватывающей и свежей, но сейчас уделите минутку, чтобы оценить, где вы находитесь и как далеко вы продвинулись.

Дева

Ваша карта: Двойка Мечей

Сегодня вам предстоит сделать сложный выбор, Дева, вы находитесь на развилке дорог и, возможно, не знаете, куда идти. На самом деле, правильного ответа может и не быть, но это не значит, что вы можете обойтись без выбора. Даже если ваша голова воюет с сердцем, к лучшему или к худшему, вам придется принять решение — доверяйте своей интуиции и не терзайте себя из-за гипотез.

Весы

Ваша карта: Паж Мечей

Сегодня вы наполнены большим количеством стимулирующей энергии воздуха, что хорошо для вас, учитывая, что вы воздушный знак, Весы. Ваш день может быть полон новых идей, мозгового штурма, любопытства и общения. Когда вы чувствуете искру вдохновения, не бойтесь обратиться к кому-нибудь, чтобы обсудить это. Хотя эта энергия не гарантирует, что ваши идеи будут реализованы, это, безусловно, начальные стадии инноваций, поэтому не тратьте ее впустую.

Стрелец

Ваша карта: Дьявол, перевернутая

Если в последнее время вы переживали трудные времена, Стрелец, это может наконец стать вашим прорывом — в тот момент, когда вы отступите назад, посмотрите на карты, которые вам сдали, и решите, что пришло время начать двигаться вперед по-другому. Если вы стали жертвой самоограничивающих убеждений, вы, наконец, можете начать видеть их такими, какие они есть: убеждениями, а не фактами. Пришло время начать отпускать то, что вам не служит, и двигаться вперед, понимая свою собственную силу.

Козерог

Ваша карта: Паж Кубков

Сегодняшняя энергия работает в вашу пользу, Козерог, — перед вами открываются творческие возможности, любовные послания, ожидающие ответа, и возможности, о которых вы даже не могли себе представить. Сегодня ваша интуиция сильна, поэтому прислушивайтесь к своему сердцу и интуиции и не позволяйте голове слишком мешать вам делать то, что вы хотите — ваша практичность часто полезна, но иногда ограничивает, и иногда вам нужно просто плыть по течению.

Водолей

Ваша карта: Королева Кубков

Сегодня вы находитесь в своей эмоциональной силе, Водолей. Вы чувствуете, что находитесь в стабильном положении, полны любви, которой можно поделиться с другими людьми, и сострадания, которым можно поделиться с теми, кто в ней больше всего нуждается. Позвольте себе быть рядом со своими людьми так, как вы знаете, что они будут рядом с вами, и свяжитесь со своей интуицией — сегодня вы наиболее сильны, когда эмоционально настроены на себя и окружающих.

Рыбы

Ваша карта: Королева Жезлов

Сегодня вы вступаете в свою силу, Рыбы — вы чувствуете себя креативным, находчивым и уверенным. Вы готовы двигаться вперед со своими идеями, зная, как получить то, что вы хотите, и кому можно доверять, чтобы получить помощь в этом. Здесь также присутствует сильная социальная энергия, поэтому, хотя вы можете быть сильны в своей независимости, не стесняйтесь делиться своими мыслями и планами с другими — вы можете быть удивлены тем, кого заинтересует ваша история, и кто захочет присоединиться к вам.

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