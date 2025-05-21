Гороскоп Таро на сегодня 21 мая: Девам - быть осторожными, Ракам - просить помощи

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Ваша карта: Колесо Фортуны

Сегодня удача будет на вашем пути, но только если вы излучали позитивную энергию в мир. Чем счастливее и приятнее вы были, тем легче удаче будет вас найти. Так какую же удачу вы можете ожидать сегодня? Все зависит от вас.

Телец

Ваша карта: Иерофант

Вы любите хорошие традиции. Вам не чуждо делать одно и то же снова и снова, поскольку знание того, что вас ждет, дает своеобразный комфорт. Сегодня вы захотите сохранить свои традиции и рутину, но убедитесь, что они все еще служат вам. Иногда рутина и традиция могут вас сдерживать.

Близнецы

Ваша карта: 8 Мечей

Чувствуете, что вселенная сейчас пытается вас настигнуть? Легко винить мир в своих проблемах. В конце концов, если это не поддается вашему контролю, вам не нужно брать на себя ответственность. Увы, у вас гораздо больше власти над своей жизнью, чем вы готовы себе признать. Сегодня верните себе свою власть.

Рак

Ваша карта: 3 Пентаклей

Это прекрасное время для работы в команде с окружающими. Хотя это может означать групповые проекты на работе или в школе, это также может намекать на то, что вам нужно попросить о помощи в личной жизни. Хотя было бы неплохо иметь возможность делать все самостоятельно, часто проще, когда у вас есть рука помощи.

Лев

Ваша карта: 6 Жезлов

Гордитесь своими достижениями. Расскажите людям в вашей жизни, какие классные вещи вы сделали в последнее время. Как Льва, вас, скорее всего, не потребуется много уговариваний, чтобы показать, чем вы гордитесь, но даже у вас бывают моменты, когда вы держите свои достижения при себе. Не позволяйте этому быть одним из таких случаев.

Дева

Ваша карта: 5 Мечей

Хотя вы не всегда стремитесь к соревновательному настрою, когда вам предоставляется шанс, вы ставите перед собой цель победить. Сегодня вы можете попасть в беду, если будете стремиться победить любой ценой. Страсти накалены, и не все так заинтересованы в победе, как вы. Будьте осторожны, прежде чем испортить отношения.

Весы

Ваша карта: Туз Мечей

Если вы в последнее время застряли на какой-то проблеме, сегодня может быть момент, когда вы наконец узнаете правду. Ясность вашего ума находится на рекордно высоком уровне, что поможет вам проанализировать все, что на самом деле не имеет значения.

Скорпион

Ваша карта: Королева кубков

Проявите сострадание к тем, кто переживает тяжелые времена. Возможно, кому-то из ваших знакомых нужна ваша помощь. Или, может быть, вы слышите о благотворительной организации, на которую вы могли бы сделать пожертвование. В любом случае, сделайте все возможное, чтобы утешить людей, которые в этом больше всего нуждаются.

Стрелец

Ваша карта: 8 жезлов

Перемены приближаются к вам, хотите вы этого или нет. Хотя, как Стрелец, вы один из знаков, которые, скорее всего, будут плыть по течению, когда ситуация изменится. Пока вы можете быстро принимать решения, все должно получиться.

Козерог

Ваша карта: 2 жезлов

Составьте план, как скоро выбраться из дома. Возможно, вы могли бы весело провести выходные. Даже просто провести день в парке, наслаждаясь поздним весенним солнцем, было бы достаточно, чтобы подзарядиться энергией после тяжелой зимы. И вы заслуживаете такого отдыха.

Рыбы

Ваша карта: Смерть

Одна фаза заканчивается, а следующая только начинается. Карта Смерти не является плохим предзнаменованием, она намекает на естественные фазы жизни и пути, которые мы выбираем или от которых отказываемся. Хотя перемены приближаются к вам, она также означает новый старт, который может оживить вашу жизнь.

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