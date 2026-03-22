Гороскоп Таро на завтра 23 марта: Близнецам - подарок, Рыбам - пауза

Гороскоп Таро на 23 марта

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Таро-гороскоп на понедельник для Овна: Десятка Пентаклей

Трудные времена требуют разумных, дальновидных мер. 23 марта вам важно попробовать что-то новое, если вы хотите разорвать порочный круг финансовых проблем. Чтобы получить от жизни желаемое, лучше всего создать новые системы.

Привычки — это основа вашей будущей жизни. Точно так же, как определенные действия, которые вы совершали в прошлом, привели вас туда, где вы находитесь сейчас, вы можете перестроить свое будущее.

Телец

Таро-гороскоп на понедельник для Тельца: Повешенный, перевернутый

Трудно представить себе, как можно отпустить любимого человека, но 23 марта вы задумаетесь о жизни без него. Перевернутая карта Повешенный советует, когда вы сталкиваетесь с сопротивлением переменам, подумать обо всех причинах, по которым это может быть лучшим для вас.

Разум часто считает то, что знает, лучше, чем неизвестное. Представьте будущее в позитивном ключе, а не со страхом. Расширьте свои возможности, чтобы быть готовыми к тому, что лучше для вас!

Близнецы

Таро-гороскоп на понедельник для Близнецов: Рыцарь Мечей

Пора засучить рукава и взяться за дело, Близнецы. Рыцарь Мечей — это карта Таро, призывающая к действию и побуждающая вас двигаться вперед. Сегодня вы можете чувствовать себя не готовыми, и если вы не справитесь с неуверенностью в себе, ваш разум может отговорить вас от действий.

23 марта подбодрите себя, но добавьте один дополнительный шаг. Вознаградите себя за смелость. Пообещайте себе подарить что-нибудь небольшое, что покажет, как преодоление эмоционального вызова пошло вам на пользу.

Рак

Таро-гороскоп на понедельник для Рака: Тройка Пентаклей, перевернутая

Вы миротворец, Рак. Тройка Пентаклей, перевернутая, означает проблемы в групповой обстановке, в которые так легко запутаться, пытаясь их решить.

Вы легко можете оказаться втянутыми в драму, если не будете осторожны. Вместо этого подумайте о том, как вы можете быть похожи на Швейцарию, нейтральной и находящейся посередине. Не позволяйте себе чувствовать ответственность за других и за их чувства. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что нужно сделать, и на своем душевном спокойствии.

Лев

Гороскоп Таро на понедельник для Льва: Четверка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Четверка Жезлов указывает на проблемы дома, которые заставляют вас чувствовать себя неустойчиво. 23 марта вам придется принять решение в тех областях вашей семейной жизни, которые не гармоничны или сбалансированы.

Вы можете побудить других выбрать то, чего вы для них желаете, демонстрируя поведение, которое вы хотите, чтобы они практиковали. Однако, если это не произойдет сразу, не расстраивайтесь. Вы подаете идею, и может потребоваться некоторое время, чтобы их поведение изменилось.

Дева

Таро-гороскоп на понедельник для Девы: Пятерка Мечей

Близнецы, не все победы следует считать истинным мерилом вашего успеха. 23 марта Пятерка Мечей указывает на пустые победы, которые больше тешат самолюбие, чем демонстрируют вашу силу, мужество или заслуги.

Однако держите себя в руках, когда пытаетесь получить желаемое. Вы не хотите быть настолько влиятельными, чтобы подавлять право другого человека высказывать свое мнение. Вы хотите быть справедливыми, чтобы, когда вы побеждаете, все остальные тоже выигрывали.

Весы

Таро-гороскоп на понедельник для Весов: Семерка Жезлов

Всегда полезно четко заявлять о своих желаниях. Семерка Жезлов говорит об установлении границ и неуклонном их соблюдении. Вы хотите делать то, что позволяет вам чувствовать себя в безопасности и защищенными.

Вы также не должны быть недоступными или замкнутыми для других. Сегодня подумайте, как найти идеальный баланс, когда вы делитесь тем, что вам не нравится, и тем, что вы любите. Подумайте о том, что сделает вас счастливыми, Весы, и говорите от всего сердца.

Скорпион

Гороскоп Таро на понедельник для Скорпиона: Шестерка Кубков

Детство играет важную роль даже во взрослой жизни. Шестерка Кубков призывает вас 23 марта совершить путешествие в прошлое и подумать о том, что когда-то было для вас особенным.

Вы можете воссоздать старые воспоминания, связанные с едой, песнями или фотографиями, поделившись подробностями с другими. Сосредоточьтесь на мелочах, которые напоминают вам, почему ваша жизнь особенная и насколько вы уникальны благодаря вашему прошлому опыту.

Стрелец

Гороскоп Таро на понедельник для Стрельца: Перевернутая Королева Кубков

Перевернутая Королева Кубков — это сентиментальная карта Таро, которая напоминает вам о необходимости связи со своей внутренней чувствительностью. Лучше всего действовать с открытым сердцем, всегда позволяя себе глубоко чувствовать свои эмоции.

23 марта, когда вы почувствуете, что ваши чувства становятся мягче, не пытайтесь их скрывать. Позволив другим увидеть вашу человеческую сторону, вы расположите их к себе. Это поможет вам установить связь, недоступную силе.

Козерог

Таро-гороскоп на понедельник для Козерога: Перевернутая Королева Пентаклей

Иногда люди думают только о себе, но не осознают, что поступают эгоистично. Перевернутая Королева Пентаклей напоминает о необходимости ежедневно прислушиваться к себе, спрашивая, каковы ваши мотивы и почему.

23 марта обратите особое внимание на то, как ваши решения, действия и поведение воспринимаются окружающими. Когда вы почувствуете, что что-то не так или дистанция растет, прислушайтесь к себе. Спросите, можете ли вы что-то сделать, чтобы улучшить ситуацию, или можете ли вы помочь удовлетворить какую-либо потребность.

Водолей

Таро-гороскоп на понедельник для Водолея: Перевернутая Двойка Кубков

В отношениях бывают взлеты и падения, Водолей. Важно определить, на каком этапе вы находитесь 23 марта. Перевёрнутая Двойка Кубков напоминает, что когда партнёрские отношения кажутся отчуждёнными, вы можете предпринять шаги для восстановления близости.

Спросите, как идут дела, и не делайте предположений. Вспомните, что раньше сближало вас обоих. Важны мелочи, поэтому будьте внимательны.

Рыбы

Таро-гороскоп на понедельник для Рыб: Перевёрнутая Королева Мечей

Иногда люди могут чувствовать себя немного отстранёнными, но это происходит из-за вещей, которые их беспокоят и которые они не могут контролировать. 23 марта перевёрнутая Королева Мечей подчёркивает холодность, которая может восприниматься как безразличие или отсутствие интереса.

Если вы чувствуете скуку или вам кажется, что ситуация, отношения или даже работа потеряли часть своего смысла, сделайте паузу. Найдите новые способы создать интригу, которую вы когда-то чувствовали, и не бойтесь признать, что перемены необходимы.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

