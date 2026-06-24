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Гороскоп Таро на сегодня 25 июня: Овнам - держать тайну, Льву - идти к радости

Алена Кюпели
24 июня 2026, 13:31
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 4 марта
Гороскоп Таро на 25 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Семерка Мечей

Овны, вы один из тех знаков зодиака, чья смелость приводит их к большим успехам в жизни. Однако ваша карта Таро от 25 июня указывает на то, что вы убегаете от проблемы, с которой вам нужно столкнуться.

Семерка Мечей указывает на слепые пятна, которые мешают вам увидеть правду о вашей ситуации. С Луной в Скорпионе будьте особенно осторожны, когда дело касается секретов, как общих, так и хранимых. Лучше всего держать все в тайне.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Справедливость

Вы хотите, чтобы отношения были справедливыми, Телец, и ваша карта Таро, Справедливость, представляет собой то, что работает в вашу пользу, будь то в юридических вопросах или во взаимодействии с другими людьми.

В четверг просьба о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, может быть очень полезна для достижения ваших целей. Если вы чувствуете, что чаша весов склонилась в вашу пользу и хотите, чтобы все было в вашу пользу, сейчас самое время попросить об этом.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Иерофант

Карта Иерофанта символизирует привычки и рутину, а также религию и политические институты. Возможно, вам не понравится, как обстоят дела в четверг, и часть вас захочет, чтобы всё изменилось немедленно.

Послание для вас на 25 июня — работайте над изменениями, понимая, что некоторые ситуации редко меняются за одну ночь.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Повешенный, перевёрнутый

Вы должны делать то, что считаете правильным для себя. В четверг перевёрнутый Повешенный — знак того, что вы готовы двигаться вперёд, что может означать разрыв отношений или ощущение, что вы кого-то подводите.

Луна в Скорпионе подталкивает к романтическим идеям, поэтому вам придётся бороться с мечтами о будущем и смотреть правде в глаза. Сегодняшний день может быть сложным на нескольких уровнях, но главное — следовать своему сердцу и доверять своей интуиции.

Лев

Карта Таро для Льва на четверг: Десятка Кубков, перевернутая

Не всё складывается точно в желаемые сроки. В четверг, 25 июня, ваша карта Таро, Десятка Кубков, перевернутая, напоминает о том, что жизнь сложна.

Счастье — это гораздо больше, чем просто иметь что-то одно, и всё будет хорошо. Чтобы чувствовать радость каждый день, нужно стремиться к ней, принимая каждое решение.

Дева

Карта Таро для Девы на четверг: Восьмерка Мечей, перевернутая

Восьмерка Мечей, перевернутая, говорит о завершении нездоровых ситуаций, и для вас, Дева, это, возможно, связано с семьей, поскольку Луна находится в Скорпионе.

Хорошая новость в том, что проблема подходит к концу. Вы так долго ждали этого дня! Вы не сдавались, и именно дальновидность помогла вам решить ситуацию. Вы больше не застряли в токсичных отношениях. Они двинулись дальше, и вы этому рады.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Шестерка Мечей

Шестерка Мечей — ваша карта Таро на четверг, 25 июня, и она напоминает вам, как быстро вы можете попасть в негативную ловушку и как долго может потребоваться, чтобы из нее вырваться.

Время перемен пришло. Вам следует похвалить себя, Весы. Вам потребовалось много мужества, чтобы освободиться от человека, рядом с которым вы чувствовали себя некомфортно. Но сегодня вы решили, что с этим покончено. Больше никаких шансов. Дверь закрыта.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Смерть

Завершения могут быть очень позитивными, и, как знак зодиака, наиболее ассоциирующийся с трансформацией, карта Смерти кажется вам подходящей.

В четверг вы видите себя в новом свете. Вы готовы оставить прошлое позади и двигаться к светлому будущему. Вы не против тяжелой работы, необходимой для самосовершенствования. Вместо того чтобы избегать ее, вы готовы усердно работать и увидеть результаты.

Стрелец

Карта Таро на четверг для Стрельца: Девятка Пентаклей, перевернутая

Вам всегда так везет, поэтому вы часто рискуете, на что другие бы не осмелились. Вы всегда оказываетесь в выигрыше и не слишком волнуетесь. Все всегда складывается в вашу пользу.

В четверг, 25 июня, с вашей перевернутой картой Таро, Девяткой Пентаклей, вы помните, что не стоит злоупотреблять своей удачей. Все может быстро измениться, если вы не будете осторожны. Лучше быть осторожным сейчас, чем потом исправлять проблемы, которых можно было избежать.

Козерог

Карта Таро на четверг для Козерога: Верховная Жрица

Ваш ум — это действительно невероятная вещь, Козерог, потому что, несмотря на вашу практичность, вы чувствуете вещи, даже если вам никто не говорит, что происходит. В этом часть смысла вашей ежедневной карты Таро.

Верховная Жрица — интуитивная и правительница подсознания. Итак, если вы витаете в облаках или испытываете чувство дежавю 25 июня, не игнорируйте это; возможно, вы уже переживали подобную ситуацию в прошлом. Просто вы предсказывали, что это произойдет скоро.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Двойка Мечей, перевернутая

Не всем нравится конфронтация, Водолеи, но факты и правда часто трудно принять, когда вам не нравится то, что они говорят о вашем будущем.

В четверг вы можете пожелать, чтобы ваш друг был смелее или более открытым к тому, что вы хотите сказать. Однако перевернутая Двойка Мечей указывает на отрицание или избегание со стороны близкого вам человека. Совет: не давите. Иногда время — лучший учитель.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Четверка Мечей, перевернутая

Пришло время вернуться в мир, общаться и снова войти в ритм жизни. 25 июня ваша карта Таро, Четверка Мечей в перевернутом положении, говорит о встречах с друзьями или визитах к семье.

Возможно, вы настолько привыкли делать все самостоятельно, что рискуете быстро выгореть. Поэтому пока что посвятите 25 июня тому, чтобы привыкнуть к большей вовлеченности и посмотреть, как вы себя почувствуете.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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