Гороскоп таро на сегодня 9 мая: Близнецам - новые отношения, Козерогам - важные новости

Тельцов ждет отличный день для принятия решений, так как они будут эмоционально уравновешены.

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Гороскоп Таро на 9 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Гороскоп таро на сегодня - Овен

Ваша карта: 3 меча

Это одна из самых сложных карт, о которой можно сказать что-то позитивное. По правде говоря, у вас, скорее всего, не будет хорошего дня. Душевная боль, печаль и скорбь преследуют вас, и вы, возможно, ничего не можете с этим поделать. Иногда вам просто нужно посидеть и разобраться со своими чувствами в течение дня.

Гороскоп таро на сегодня - Телец

Ваша карта: Король кубков

Это хороший день для принятия решений. Почему? Потому что эта карта намекает на время большого эмоционального равновесия. Вместо того, чтобы беспокоиться о том, что вы принимаете неправильное решение, это время, когда вы наиболее уравновешены. Это также отличный день, чтобы сделать что-то, что вас пугает. Сегодня вы лучше всего подготовлены, чтобы справиться с этим.

Гороскоп таро на сегодня - Близнецы

Ваша карта: Туз Кубков

Сегодняшний день идеально подходит для зарождения новых отношений. Будь то влюбленность, перерастающая во что-то более реальное, или просто крепнущая платоническая дружба, эта карта показывает начало нового пути в ваших отношениях. Примите эту энергию и постройте планы с кем-то особенным.

Гороскоп таро на сегодня - Рак

Ваша карта: Умеренность

Сегодня будьте проще. Хотя вам может захотеться сделать что-то немного глупое, выход из себя только создаст вам проблемы. Вместо того чтобы относиться к этому как к сумасшедшему пятничному вечеру, проявите умеренность. Не просто слушайте каждую прихоть, которая подсказывает вам сойти с ума. Если вы это сделаете, вы можете действительно пожалеть о некоторых решениях.

Гороскоп таро на сегодня - Лев

Ваша карта: Сила

Знаете ли вы, что карта Силы на самом деле является картой Таро, связанной с астрологическим знаком Льва? Это делает этот расклад особенно важным для вас сегодня. Все дело в том, чтобы быть смелым, даже когда вы напуганы, — действовать, когда хочется задуматься. Сделайте смелый поступок сегодня.

Гороскоп таро на сегодня - Дева

Ваша карта: 10 Мечей

Эта карта знаменует болезненное завершение чего-то в вашей жизни. Будь то кульминация жизненного пути или разрушение отношений, вы вряд ли будете чувствовать себя позитивно прямо сейчас. Хотя завершение — это трудно, оно также открывает новую и, как мы надеемся, лучшую фазу жизни.

Гороскоп таро на сегодня - Весы

Ваша карта: 10 Жезлов

Вы любите быть рядом с людьми вокруг вас, поэтому вам трудно сказать "нет", когда они просят об одолжении. Правда в том, что у вас просто нет энергии, чтобы посвятить себя другим людям прямо сейчас. Прислушайтесь к своей интуиции и проведите сегодня некоторое время наедине с собой, вообще ничего не делая. Если вы не прекратите перенапрягаться, вас ждет срыв.

Гороскоп таро на сегодня - Скорпион

Ваша карта: 8 Мечей

Иногда кажется, что весь мир настроен против вас, и сегодня вы можете чувствовать себя именно так. Легко винить вселенную, но действительно ли все так вышло из-под вашего контроля, как вы себе это представляете? Возможно, у вас больше власти над тем, что происходит в вашей жизни, чем вы готовы признать.

Гороскоп таро на сегодня - Стрелец

Ваша карта: 5 Жезлов

Сегодня разногласия достигли рекордно высокого уровня. Хотя было бы неплохо, если бы все были уравновешены, включая вас, это просто не в ваших планах. Если вы настроены на немного соревновательное отношения к окружающим, конечно, сделайте это. Но если вы предпочитаете сохранять мир, держитесь подальше от людей.

Гороскоп таро на сегодня - Козерог

Ваша карта: Башня

Сегодня вы можете получить новости, которые полностью изменят все. И поскольку это перемены, которых вы не хотели и не просили, вы будете очень расстроены. Хотя расстраивающие новости не могут быть предотвращены, вы можете помочь себе с реакцией на них.

Гороскоп таро на сегодня - Водолей

Ваша карта: Туз Жезлов

Для того, чтобы что-то сделать, есть две составляющие: вдохновение и сила воли. Вам нужно иметь желание сделать это и смелость. Сегодня у вас будет и то, и другое. Что бы вас ни вдохновляло прямо сейчас, не сдерживайтесь. Действуйте, делайте это.

Гороскоп таро на сегодня - Рыбы

Ваша карта: 4 Пентакля

Сэкономьте свои деньги сегодня. Несмотря на то, что вы что-то хотите, и что вы определенно можете себе позволить, лучше подождать. Вы можете в конечном итоге пожалеть о покупке или даже столкнуться с чем-то, что требует больше денег. Сегодня лучше перестраховаться, чем потом сожалеть.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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