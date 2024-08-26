Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Ракам - деньги, Львам - успех, Девам - помощь

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Ракам, Львам и Девам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-sentryabr-2024-rakam-dengi-lvam-uspeh-devam-pomoshch-10591598.html Ссылка скопирована

Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Рак, Лев, Дева / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знаков зодиака Рак, Лев и Дева.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, в первый месяц осени Раки встретят мудрого человека, к которому стоит прислушаться. Львы будут востребованы и завалены делами. Девы получат помощь от матери или подруги.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Овнам - результат, Тельцам - прибыль, Близнецам - прогресс.

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Рак

Колесница Таро - значение

Мощная карта старшего аркана. Символизирует поездку, путешествие. Раки будут сами управлять и руководить своей судьбой. Это карта триумфа и прогресса, а также продвижения вперед.

Рыцарь мечей Таро - значение

Вы будете планировать будущее. В этом вам поможет молодой человек, - Близнецы, Весы или Водолей по гороскопу. Карта обозначает дальнейшее действие, следующий шаг.

Иерофант Таро - значение

Карта мудрости. Раки будут проходить духовные или эзотерические практики. Возможно вы встретите своего учителя, человека, к которому вы будете прислушиваться.

Рыцарь пентаклей Таро - значение

Удачное продвижение финансовых дел, постоянный доход. Если вы ищете работу, то вы ее найдете. Зарплата будет хорошей.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Лев

9 пентаклей Таро - значение

Карта изобилия. Ваши желания исполнятся. Вы получите хорошую прибыль. Возможно вы сделаете хорошую покупку.

Львы смогут позволить себе куда-то поехать, купить украшение, потратить в свое удовольствие сумму денег.

10 жезлов Таро - значение

Львам могут предложить хорошую работу с высокой зарплатой. Стоит учитывать, что ответственность также будет выше.

У вас будет большая нагрузка, много клиентов. Вы будете крутиться как белка в колесе из-за разнообразных дел.

Колесо фортуны Таро - значение

Львы окажутся в нужное время в нужном месте. Вы рады, что вы так востребованы.

Некоторые поедут на отдых, в отпуск. Ситуация изменится у лучшему, удача вам улыбнется.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Дева

2 пентаклей Таро - значение

Смена источника дохода. Вам нужно сбалансировать доходы и расходы. Возможно вы начнете бизнес с кем-то вдвоем. Клиенты будут и принесут деньги.

5 пентаклей Таро - значение

Финансовые надежды могут не оправдаться. Произойдет смена ценностей.

Если вы надеетесь на повышение зарплаты, то это скорее всего не произойдет. Если вы ищете работу, то новая возможность скорее всего откроется.

Королева кубков Таро - значение

Женщина/девушка, по гороскопу - Рыбы Рак или Скорпион. Она вас поддержит в сентябре. Это может быть мама или подруга либо человек, профессия которого - слушать (психолог, врач и т.д.).

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред