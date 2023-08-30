Гороскоп Таро на сентябрь 2023: Козерогам - выбор, Водолеям - роман, Рыбам - начинание

Астролог Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц осени.

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Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на месяц - Козерог, Водолей, Рыбы / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот

Астролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2023 для знаков зодиака Козерог, Водолей, Рыбы.

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Козероги будут вынуждены принимать решение. На Водолеев кто-то попытается оказать давление, а Рыб ждет сотрудничество.

Если вам интересны прогнозы Таро для других знаков зодиакального круга, читайте материалы:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Козерог

Король жезлов Таро - значение

Мужчина (Овен, Лев или Стрелец) будет в вашем окружении. Этот человек решает, предпринимает действия, проявляет активность. Либо Козерогам нужно будет так себя вести.

2 жезлов Таро - значение

Это карта выбора. Козерогам нужно будет принять решение.

Также это карта коммуникаций, общения с теми людьми, которые находятся далеко.

Двойка жезлов также означает расширение и желание масштабироваться. Возможно у Козерогов будет какое-то начинание в сотрудничестве с кем-то.

Король мечей Таро - значение

Мужчина (Близнецы, Водолей, Весы по гороскопу). Профессионал, специалист в какой-то области, юрист, врач, экономист, чиновник. Возможно он даст вам какой-то профессиональный совет.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Водолей

Король жезлов Таро - значение

Активный мужчина (муж, друг, брат), Овен, Лев или Стрелец по гороскопу - будет рядом с Водолеями в сентябре.

Этот мужчина может приедет откуда-то. Его энергия очень активная. Возможно состоится поездка с этим человеком. Дела будут продвигаться в сентябре.

5 мечей Таро - значение

Эта карта означает разницу во мнениях. Кто-то будет вас не понимать, не поддерживать. Возможен конфликт.

Не стоит надеятся на других. Рассчитывайте только на себя. Групповая работа не получится. Вы не сможете кого-то убедить, говорит расклад Таро.

Дьявол Таро - значение

Карта означает давление. Кто-то будет навязывать свое мнение.

В любви - отношения нездоровые. Из них нужно уходить.

Возможен курортный роман. Он будет жарким, но недолгим.

Кто такая Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2023 Рыбы

2 жезлов Таро - значение

Карта выбора. Рыбам нужно принять решение. У вас появится желание расшириться, поехать куда-то, связаться с кем-то.

Возможно вы будете принимать решение поехать куда-то далеко в паре или захотите открыть бизнес с партнером.

Король пентаклей Таро - значение

Мужчина - стабильный, финансово обеспеченный, запасливый, по гороскопу - Дева, Козерог, Телец. Вы будете общаться с ним в сентябре. Возможно это финансист, начальник.

3 жезлов Таро - значение

Вы примете решение и будете действовать. Карта говорит о том, что Рыбы сделают первый шаг, поедут куда-то, пойдут учиться, начнут сотрудничество.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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