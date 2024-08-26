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Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Весам - поездка, Скорпионам - зависть, Стрельцам - разочарование

Анна Ярославская
26 августа 2024, 12:46
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Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени трем знакам зодиака - Весам, Скорпионам и Стрельцам.
Анжкла Перл
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Весы, Стрелец, Скорпион / скриншот

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы загрузят себя делами. Скорпионы обнаружат завистников в своем окружении, а у Стрельцов не оправдаются ожидания.

Если вам интересны Таро-прогнозы для других знаков зодиака на третий месяц лета, читайте материалы:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Весы

10 жезлов Таро - значение

Весы взяли на себя много обязательств, проектов, клиентов, нагрузки. Возможно вы переезжаете, меняете работу, помогаете кому-то, сдаете экзамены. Таролог говорит, что остался последний рывок. В результате у вас все получится.

Колесница Таро - значение

Карта движения вперед, прогресса. Вы знаете, чего хотите, и управляете своей судьбой.

Некоторые Весы отправятся в путешествие, в отпуск, командировку.

Повешенный Таро - значение

Карта ожидания. Вы "зависли" и ждете удачного момента.

Возможно вы погрузились в обучение или какой-то проект и овладеваете новыми навыками.

Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Скорпион

Влюбленные Таро - значение

Эта карта говорит о встрече, романе, любви и влюбленности, предложении вступить в брак.

"Если вы ищете свою любовь, то вы получите свой шанс", - сказала Анжела Перл.

Также карта говорит о сотрудничестве, когда обе стороны хотят вместе работать. Возможно заключение сделки.

9 кубков Таро - значение

Ваши мечты исполнятся. Вы будете эмоционально наполнены. Вы можете себе позволить пойти к косметологу, поехать на отдых, вас пригласят в приятное место.

5 мечей Таро - значение

Карта зависти. Таролог предупредила: кто-то вас не поддержит или обесценит ваши заслуги.

Вы захотите поделиться своей радостью, но люди вокруг не разделят ваш восторг.

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Стрелец

Отшельник Таро - значение

Вы будете что-то изучать, анализировать, собирать информацию. Некоторые представители этого знака зодиака будут искать работу.

Стрельцы могут пойти к врачу или изолироваться в каком-то месте, например, в санатории или больнице.

5 кубков Таро - значение

Карта разочарования. Вы не можете найти то, что ищете. Вы как будто шли по ложному пути. Возможно вам что-то пообещали, но слово не сдержали.

2 жезлов Таро - значение

Стрельцы строят планы на будущее или занимаются реальным строительством или ремонтом. Вы будете предпринимать какие-то действия.

Также эта карта говорит о расширении возможностей.

Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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