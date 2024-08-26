Гороскоп Таро на сентябрь 2024: Весам - поездка, Скорпионам - зависть, Стрельцам - разочарование

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2024 для знаков зодиака Весы, Скорпион, Стрелец.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, Весы загрузят себя делами. Скорпионы обнаружат завистников в своем окружении, а у Стрельцов не оправдаются ожидания.
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Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Весы
10 жезлов Таро - значение
Весы взяли на себя много обязательств, проектов, клиентов, нагрузки. Возможно вы переезжаете, меняете работу, помогаете кому-то, сдаете экзамены. Таролог говорит, что остался последний рывок. В результате у вас все получится.
Колесница Таро - значение
Карта движения вперед, прогресса. Вы знаете, чего хотите, и управляете своей судьбой.
Некоторые Весы отправятся в путешествие, в отпуск, командировку.
Повешенный Таро - значение
Карта ожидания. Вы "зависли" и ждете удачного момента.
Возможно вы погрузились в обучение или какой-то проект и овладеваете новыми навыками.
Детальный Таро-прогноз для Весов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Скорпион
Влюбленные Таро - значение
Эта карта говорит о встрече, романе, любви и влюбленности, предложении вступить в брак.
"Если вы ищете свою любовь, то вы получите свой шанс", - сказала Анжела Перл.
Также карта говорит о сотрудничестве, когда обе стороны хотят вместе работать. Возможно заключение сделки.
9 кубков Таро - значение
Ваши мечты исполнятся. Вы будете эмоционально наполнены. Вы можете себе позволить пойти к косметологу, поехать на отдых, вас пригласят в приятное место.
5 мечей Таро - значение
Карта зависти. Таролог предупредила: кто-то вас не поддержит или обесценит ваши заслуги.
Вы захотите поделиться своей радостью, но люди вокруг не разделят ваш восторг.
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Детальный Таро-прогноз для Скорпионов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на сентябрь 2024 Стрелец
Отшельник Таро - значение
Вы будете что-то изучать, анализировать, собирать информацию. Некоторые представители этого знака зодиака будут искать работу.
Стрельцы могут пойти к врачу или изолироваться в каком-то месте, например, в санатории или больнице.
5 кубков Таро - значение
Карта разочарования. Вы не можете найти то, что ищете. Вы как будто шли по ложному пути. Возможно вам что-то пообещали, но слово не сдержали.
2 жезлов Таро - значение
Стрельцы строят планы на будущее или занимаются реальным строительством или ремонтом. Вы будете предпринимать какие-то действия.
Также эта карта говорит о расширении возможностей.
Детальный Таро-прогноз для Стрельцов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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