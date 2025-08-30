Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Ракам - новая цель, Львам - деньги, Девам - приз

Известный таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать в первый месяц осени Ракам, Львам и Девам.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-sentyabr-2025-rakam-novaya-cel-lvam-dengi-devam-priz-10693880.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 для Раков, Львов, Дев / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/angelapearlastrology

Вы узнаете:

Кого ждет разочарование

Кто получит контракт на работу

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на сентябрь 2025 для знаков зодиака Рак, Лев, Дева.

Если вам интересны прогнозы для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на сентябрь 2025: Овнам - стресс, Тельцам - праздник, Близнецам - деньги.

видео дня

Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, Раки увидят вещий сон, Львы познакомятся с человеком, обладающим властью. Таланты Девы получат общественное признание, пишет Главред.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Рак

Луна Таро - значение

Карта эмоций, интуиции, места жительства. Вы будете общаться с мамой или сами думаете о материнстве.

5 кубков Таро - значение

Карта переживаний и разочарований. Это не трагическая ситуация, но что-то может пойти не так. Возможно, вы что-то просили сделать, но человек вас подвел.

Звезда Таро - значение

Несмотря на препятствия, вы достигнете цели и ваша мечта исполнится.

Возможно, у вас появится новая цель.

В сентябре вам приснится вещий сон.

Детальный Таро-прогноз для Раков от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Лев

Король Мечей Таро - значение

Мужчина будет рядом с вами. По гороскопу он - Близнецы, Весы, Водолей. Это юрист, бухгалтер, специалист в какой-то сфере.

Возможно, состоится знакомство с таким мужчиной, который много говорит или владеет информацией.

10 пентаклей Таро - значение

Это хорошая финансовая карта. В основном, это семейные деньги.

Вы получите хорошую сумму денег, наследство.

Очень хорошая карта для бизнеса.

Император Таро - значение

Это мужчина, по гороскопу - Овен. Этот человек обладает властью и умеет контролировать процесс. Возможно, это начальник, политик, чиновник.

Не исключено повышение по службе.

Детальный Таро-прогноз для Львов от Анжелы Перл смотрите на видео:

О персоне: Анжела Перл Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии. Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов. Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе. Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube. В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на сентябрь 2025 - Дева

3 жезлов Таро - значение

Вы в пути, идете только вперед. У вас есть поддержка.

Вы строите планы на будущее. У вас есть новые цели и мечты. Возможно вам для этого нужны знания, обучение.

Дев ждет путешествие и развитие.

Вы хотите расти и развиваться, масштабироваться. Девы будут предпринимать активные действия.

2 кубков Таро - значение

Карта любви, отношений, партнерства. Не исключена судьбоносная встреча.

Возможны партнерские рабочие отношения, коллаборация. Вы заключите контракт на работу или сделку. Состоится важный разговор.

8 пентаклей Таро - значение

Карта мастера и мастерства, денег, финансов, работы и бизнеса.

Вас могут наградить. Вы получите приз за таланты. Вас могут наградить за то, что вы лучший в своей сфере.

Вы начнете делиться своим мастерством и талантом. Не исключено общественное признание или новая работа.

Детальный Таро-прогноз для Дев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Вам также может быть интересно:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред