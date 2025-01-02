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Гороскоп Таро на январь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - полет, Рыбам - исполнение желания

Анна Ярославская
2 января 2025, 21:51
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Анжела Перл рассказала, что ждет представителей трех знаков зодиака в первый месяц 2025 года.
Анжела Перл, гороскоп Таро
Анжела Перл сделала расклад Таро на месяц - Козерог, Водолей и Рыбы / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/angelapearlastrology, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какой знак зодиака перейдет на новый уровень своей жизни
  • У кого в январе мечта станет явью

Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.

Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Козерогов начнется новый этап в жизни. Водолеям понадобится помощь специалиста, а Рыб ждет активный и продуктивный месяц, пишет Главред.

Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на январь 2025: Ракам - удача, Львам - отдых, Девам - подарок.

Гороскоп Таро на январь 2025 Козерог

4 пентаклей Таро - значение

Карта финансовой стабильности и безопасности, накоплений. У вас ожидается постоянный приток денег.

Шут Таро - значение

Какой-то цикл жизни закончился, и теперь вы переходите на новый круг. Вас ждет новая работа, повышение в должности. Возможно у вас нет опыта, поэтому придется учиться на ходу.

Не исключен переезд на новое место жительства или рождение ребенка.

Туз кубков Таро - значение

Карта начинаний. Отроются новые возможности. Новые эмоции войдут в вашу жизнь. Вас пригласят на крестины, свадьбу. Возможно вы сами получите предложение руки и сердца.

Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:

Гороскоп Таро на январь 2025 Водолей

3 мечей Таро - значение

С чем-то нужно покончить. Вселенная вам откроет глаза на что-то. Возможно сначала вы даже расстроитесь, но в результате все закончится хорошо.

Королева жезлов Таро - значение

Карта полетов, путешествий, радости жизни, смелости.

Женщина (Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с вами в январе.

Король мечей Таро - значение

Вы точное знаете, чего вы хотите в этом году. Особенно это касается мужчин-Водолеев.

Возможно вам понадобится помощь специалиста в каком-то деле (юриста, финансиста, врача и т.д.).

Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:

Кто такая Анжела Перл

Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.

Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.

Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.

Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.

В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.

Гороскоп Таро на январь 2025 Рыбы

Рыцарь мечей Таро - значение

Вас ждет прогресс или движение вперед. Вы будете строить планы и мечтать. События будут развиваться быстро.

3 жезлов Таро - значение

Возможен переезд, сотрудничество, переговоры, поездка в компании людей. Вы будете проявлять активность и предпринимать действия.

Луна Таро - значение

В полнолуние 12 января у вас прояснится какая-то ситуация.

Звезда Таро - значение

У Рыб осуществиться мечта. Вы настолько поверите в то, чего хотите, что ваше желание исполнится. Важное условие: желание должно быть истинным.

Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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