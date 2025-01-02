Вы узнаете:
- Какой знак зодиака перейдет на новый уровень своей жизни
- У кого в январе мечта станет явью
Таролог Анжела Перл составила гороскоп по картам Таро на январь 2025 для знаков зодиака Козерог, Водолей и Рыбы.
Как рассказала специалист на своем Youtube-канале, у Козерогов начнется новый этап в жизни. Водолеям понадобится помощь специалиста, а Рыб ждет активный и продуктивный месяц, пишет Главред.
Если вам интересен прогноз по картам Таро для других знаков зодиака, читайте материал: Гороскоп Таро на январь 2025: Ракам - удача, Львам - отдых, Девам - подарок.
Гороскоп Таро на январь 2025 Козерог
4 пентаклей Таро - значение
Карта финансовой стабильности и безопасности, накоплений. У вас ожидается постоянный приток денег.
Шут Таро - значение
Какой-то цикл жизни закончился, и теперь вы переходите на новый круг. Вас ждет новая работа, повышение в должности. Возможно у вас нет опыта, поэтому придется учиться на ходу.
Не исключен переезд на новое место жительства или рождение ребенка.
Туз кубков Таро - значение
Карта начинаний. Отроются новые возможности. Новые эмоции войдут в вашу жизнь. Вас пригласят на крестины, свадьбу. Возможно вы сами получите предложение руки и сердца.
Детальный Таро-прогноз для Козерогов от Анжелы Перл смотрите на видео:
Гороскоп Таро на январь 2025 Водолей
3 мечей Таро - значение
С чем-то нужно покончить. Вселенная вам откроет глаза на что-то. Возможно сначала вы даже расстроитесь, но в результате все закончится хорошо.
Королева жезлов Таро - значение
Карта полетов, путешествий, радости жизни, смелости.
Женщина (Овен, Лев или Стрелец) будет рядом с вами в январе.
Король мечей Таро - значение
Вы точное знаете, чего вы хотите в этом году. Особенно это касается мужчин-Водолеев.
Возможно вам понадобится помощь специалиста в каком-то деле (юриста, финансиста, врача и т.д.).
Детальный Таро-прогноз для Водолеев от Анжелы Перл смотрите на видео:
Кто такая Анжела Перл
Известный астролог с 20-летним опытом работы. Родилась в Украине в Николаевской области, но сейчас живет в Австралии.
Училась в астрологической школе Владимира Погудина, потом - у британских, американских, австралийских тарологов.
Сейчас клиентами Перл являются многие успешные личности со всех континентов земного шара. Анжела является частым гостем международных астрологических конференций в Австралии, США и Европе.
Ее видео с астрологическими гороскопами и раскладами карт Таро собирают миллионы просмотров в YouTube.
В 2023 году Анжела Перл получила престижную награду для блогеров в Каннах.
Гороскоп Таро на январь 2025 Рыбы
Рыцарь мечей Таро - значение
Вас ждет прогресс или движение вперед. Вы будете строить планы и мечтать. События будут развиваться быстро.
3 жезлов Таро - значение
Возможен переезд, сотрудничество, переговоры, поездка в компании людей. Вы будете проявлять активность и предпринимать действия.
Луна Таро - значение
В полнолуние 12 января у вас прояснится какая-то ситуация.
Звезда Таро - значение
У Рыб осуществиться мечта. Вы настолько поверите в то, чего хотите, что ваше желание исполнится. Важное условие: желание должно быть истинным.
Детальный Таро-прогноз для Рыб от Анжелы Перл смотрите на видео:
Вам также может быть интересно:
- Гороскоп Таро 2025 для Водолеев: названы самые удачные и турбулентные месяцы
- Гороскоп Таро на 2025 год: одному знаку зодиака будет сопутствовать финансовая удача
- Гороскоп для Дев на 2025 год: большая любовь и рост доходов
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред