Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Тельцам - невероятный поворот, Ракам - шанс

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 1 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро - что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро на среду для Овна: Рыцарь Мечей, перевернутая

Овен, вы можете быть немного импульсивны, но это потому, что вы хотите довести дела до конца. Ваша карта Таро, Рыцарь Мечей, предупреждает вас, поскольку её значение - неосторожная речь.

Она говорит вам, что, когда вы спешите в среду, будьте осторожны с тем, как вы формулируете свои мысли. Когда вы говорите что-то в спешке, вы можете быть не так внимательны к тому, как люди это воспринимают. Если у вас добрые намерения, стоит уделить дополнительное время тому, чтобы подумать о том, как ваши слова влияют на других.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Тройка Мечей, перевернутая

1 июля - важный день для вас, Телец, когда дело касается любви и исцеления. Вы наконец-то достигли того этапа в жизни, когда вам стало легче после прошлого расставания.

Тройка Мечей часто выпадает, когда вас предал человек, которому вы глубоко доверяли. Но на этот раз карта перевернута, и это хорошая новость.

Она предвещает невероятный поворот в вашем самочувствии. Вы больше не задаетесь вопросом, что можно было бы сделать по-другому. Вы слишком заняты тем, чтобы двигаться дальше.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Тройка Жезлов

Близнецы, вы всегда думаете о планировании своих следующих шагов. Будущее всегда кажется вам таким многообещающим. Всякий раз, когда возникает проблема, вы учитесь на ней и внедряете систему, чтобы убедиться, что она не повторится.

Вот почему ваша карта Таро, Тройка Жезлов, идеально подходит вам в среду. Это карта, которая предполагает планирование и действия, что соответствует вашей любознательной энергии. Вы задаете много умных вопросов, чтобы расти и совершенствоваться, независимо от того, что преподносит вам жизнь.Карта

Рак

Таро для Рака на среду: Звезда, перевернутая

Жизнь может быть трудной, Рак, и когда вы чувствуете себя подавленным, ваше сердце сжимается, и вы задаетесь вопросом, станет ли когда-нибудь лучше. Вы, должно быть, сейчас испытываете множество эмоций; иначе вам бы не выпала перевернутая карта Таро "Звезда", которая сигнализирует о разочаровании.

Теперь, когда Луна вышла из вашего родственного знака, пришло время задать Вселенной смелый вопрос: "Что ты делаешь прямо сейчас?" У вас есть хороший шанс раскрыть тайны жизни и окружающего мира, тем самым восстановив надежду.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Восьмерка Пентаклей

Лев, вы каждый день узнаёте много нового, но есть одна конкретная привычка, которую вы хотите освоить прямо сейчас, и она чрезвычайно важна.

Восьмерка Пентаклей призывает вас продолжать работать над своими навыками. В среду посвятите время ежедневной практике. Постепенно вы будете становиться всё лучше и лучше. Прежде чем вы это поймете, вы станете мастером.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Пятерка Пентаклей

Странно, как такая сильная личность может порой заставлять вас чувствовать себя совершенно одиноким в мире. У вас никогда не бывает возможности показать другим свою уязвимую сторону, хотя вы знаете, что она есть.

Пятерка Пентаклей говорит вам о том, что Вселенная не только видит вас, но и слышит то, что вы не говорите вслух. Она символизирует чувство одиночества в мире, но сегодня вы понимаете, что это не так. За кулисами всегда работают вещи, выходящие за пределы вашего понимания, чтобы помочь вам.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Шестерка Мечей, перевернутая

Странно, что вам выпала карта Таро, означающая нежелание меняться, потому что из всех знаков зодиака, наиболее гибких в мышлении, это вы, Весы.

Но перевернутая Шестерка Мечей указывает на область вашей жизни, где вы были немного упрямы. Возможно, причина, по которой вы не хотите что-то делать прямо сейчас, заключается в том, что вы не видите в этом смысла. Вы счастливы, и 1 июля это действительно все, что имеет значение.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Девятка Мечей

1 июля Девятка Мечей означает страх - не просто какой-либо страх, а тот, который глубоко вас охватывает.

Эта карта Таро идеально подходит для тех дней, когда вы смотрите любимые фильмы ужасов или планируете костюмы на Хэллоуин в октябре. Если вам нравится читать страшные книги, почитайте городские легенды вашего региона или спланируйте поездку в город-призрак.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Королева Мечей, перевернутая

Не всегда ваша вина, когда вы изо всех сил стараетесь что-то сказать, но человек, на которого вы надеялись, что он поймет, понял неправильно.

1 июля требуется особая осторожность при отправке сообщения или разговоре с важным человеком. Перевернутая Королева Мечей указывает на множество проблем, вызванных сбоями в общении. Однако, приложив немного дополнительных усилий, вы можете их избежать.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Двойка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Двойка Жезлов говорит о замешательстве, особенно по поводу того, что вам нужно делать прямо сейчас. Вы можете чувствовать неуверенность в том, чего хочет от вас начальник на работе или движутся ли ваши отношения в правильном направлении.

1 июля лучший способ избавиться от этого чувства - записать свои мысли и чувства. Вам нужно детально проработать ситуацию. Тщательно продуманный план или просто мозговой штурм в среду могут вам очень помочь.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Королева Пентаклей, перевернутая

В среду, 1 июля, вы чувствуете, что что-то не так, и осознаете проблему. Возможно, вы не сможете точно определить, с чего все началось, но анализ вашей ежедневной карты Таро может помочь.

Королева Пентаклей в перевернутом положении говорит о потере равновесия, что может означать, что вы слишком много чем занимаетесь, и лучше делать меньше. Найдите новые занятия, на которые можно направить свое внимание, которые полностью противоположны тому, на чем вы сейчас сосредоточены. Посмотрите, как это повлияет на ваши чувства. Вероятно, вы будете удивительно счастливы.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Справедливость, перевернутая

Некоторые люди никогда не берут на себя ответственность, и обычно это вас очень беспокоит, но июль - новый месяц, и вы решили, что в среду это нормально.

Ваша карта Таро, Справедливость в перевернутом положении, значительно облегчает вам жизнь по принципу "живи и дай жить другим". Вы здесь не для того, чтобы заставлять других поступать правильно. Вы просто хотите понаблюдать, кому можно доверять, а с кем больше нельзя общаться.

нечто большее, чем работа.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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