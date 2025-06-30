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Гороскоп Таро на завтра 1 июля: Весам - предупреждение, Скорпионам - хорошо подумать

Алена Кюпели
30 июня 2025, 12:19
57
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 1 июля
Гороскоп Таро на 1 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Двойка Жезлов

Уделите столько времени, сколько вам нужно, Овен. Принятие решений — вот что ждет вас 1 июля 2025 года. Двойка Жезлов символизирует наличие двух различных вариантов выбора.

Вы можете осознать, что ни один из них не будет похож на другой, поэтому вам может быть сложно выбрать то, что вы хотите. Вам нужно будет действительно хорошо знать себя, поэтому ищите свое сердце. Чем лучше вы знаете себя, тем легче будет выбрать то, что сделает вас самым счастливым.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Колесо Фортуны, перевернутое

Вы упрямы в отношении перемен, Телец? Сегодня вас могут попросить сделать что-то, что вы всегда делали по-другому.

1 июля ваш подход к жизни, работе, отношениям или дружбе может показаться сложным, и вам придется нарушить правила — правила, которые вы либо любите, либо в которых вы твердо уверены.

Компромисс никогда не бывает легким, но подумайте о потребностях отношений, чтобы понять, сможете ли вы примирить их с собой.

Близнецы

Сегодняшняя карта таро для Близнецов: Туз Мечей, перевернутая

Близнецы, недопонимание случается. Иногда это вызвано отсутствием активного слушания или отвлечением людей. Вы мастер общения, поэтому можете помочь разрешить любые возникающие проблемы.

1 июля 2025 года вы можете почувствовать себя сбитым с толку тем, что вам говорят. Вместо того, чтобы предполагать или позволять своим чувствам быть задетыми, задавайте вопросы. Немного разъяснений может иметь большое значение.

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Четверка жезлов, перевернутая

Динамика семьи и отношений может существенно измениться в доме. 1 июля 2025 года вы можете столкнуться со значительными жизненными переменами, которые изменят вашу роль, временно или, возможно, навсегда. Четверка жезлов, перевернутая, может означать чувство изолированности или одиночества в это время.

Если вы чувствуете себя менее связанным с миром, не бойтесь обратиться к другу. Если вы предпочитаете сохранить свою ситуацию в тайне, поговорите с психотерапевтом и проработайте свои эмоции.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Повешенный, перевернутая

Лев, некоторые люди никогда не изменятся, как бы вы ни старались помочь или ни поощряли их личностный рост. Дело в том, что любви не всегда достаточно, когда источник приходит извне.

Человек, который вам дорог, может искренне желать вашей помощи, но как только вы останавливаетесь, он возвращается к старым привычкам. Когда вы сталкиваетесь с Повешенным, перевернутой, осознайте, что вы можете бороться со сложной ситуацией, но это не вы; это то, что вам нужно отпустить и позволить вселенной справиться самой.

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Верховная Жрица

Дева, одна из прекрасных черт в вас — это то, что вы от природы интуитивны. Поэтому, когда вы получаете карту таро Верховная Жрица, она соответствует вашему естественному энергетическому состоянию.

Сегодняшнее послание от таро — прислушивайтесь к своему внутреннему голосу. Он не направит вас туда, куда вам не следует идти. Проведите некоторое время в тихом и спокойном одиночестве и настройтесь.

Весы

Сегодняшняя карта таро для Весов: Паж Мечей, перевернутая

Весы, проверьте себя. Каково ваше текущее мышление? Позволяете ли вы социальным сетям или негативным сообщениям от людей или в сети влиять на ваш взгляд на мир?

Паж Мечей, перевернутая, — это предупреждающая карта таро, и она призывает вас быть внимательными к своей энергии. Если вы чувствуете, что движетесь в направлении, в котором вам не следует быть ментально, примите меры, чтобы помочь себе снова стать позитивными и воодушевленными.

Скорпион

Сегодняшняя карта таро для Скорпиона: Дьявол

Скорпион, вы ограничиваете себя сегодня? Иногда худшее, что человек может сделать для себя, — это установить границы, которые удерживают его в клетке от жизни, которой он должен был жить. Вы говорите себе, что не должны что-то делать или что у вас никогда не будет ничего другого?

Попробуйте переосмыслить эти самонавязанные ограничивающие утверждения в более позитивном свете. Измените свое мышление, говоря жизнь в своем мире с помощью позитивных утверждений.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Тройка Пентаклей, перевернутая

Работа в команде заставляет мечту работать, Стрелец. Сегодняшняя Тройка Пентаклей, перевернутая, говорит о том, насколько хорошо вы можете сотрудничать с другими и формировать команду. Вы можете настолько привыкнуть делать все самостоятельно, что идея партнерства с другими людьми кажется вам большей работой, чем вы хотите.

Но представьте, что вы создаете поддерживающую сеть, которая сокращает ваш рабочий процесс. Вы можете увидеть большие результаты за более короткое время, как только все будет расставлено по местам.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Паж Кубков, перевернутая

Не все люди обладают самосознанием, Козерог, и требуется время и небольшие усилия, чтобы помочь определенным людям увидеть свет. Возможно, вам будет легче стать более самосознательным, используя ежедневный журнал или спрашивая отзывы у людей, которые вас хорошо знают.

Паж Кубков Тоды, перевернутая карта таро, — это воодушевляющая карта для вас в первый день июля. Она означает, что вы собираетесь сделать свой первый шаг в замечательном путешествии исследований. Приготовьтесь узнать что-то новое о себе.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Королева Мечей, перевернутая

Водолей, жизнь и люди порой могут казаться холодными и суровыми, но если вы решили стать одним из лучших людей на планете, развивайте в себе заботу и беспокойство.

Не позволяйте негативной энергии проникать в ваш дух или заставлять вас действовать способами, которые противоречат тому, кем вы являетесь как личность. Королева Мечей, перевернутая, предлагает вам сосредоточиться на том, чтобы быть по-настоящему заботливым человеком. Когда вас подмывает быть подлым или использовать остроумие во вред, сопротивляйтесь и будьте добры.

Рыбы

Сегодняшняя карта таро для Рыб: Туз Жезлов, перевернутый

Быстрые старты часто приводят к крутым финалам, Рыбы. Когда вы начинаете страстный проект с жаром и высокой энергией, вы можете подумать, что тот же импульс может сохраняться на протяжении всего. Однако Туз Жезлов, перевернутый, призывает вас не торопиться.

Не спешите с чем-то значимым для вас в начале. Не торопитесь и двигайтесь медленно, смакуя каждый шаг процесса.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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