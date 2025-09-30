Укр
Гороскоп Таро на завтра 1 октября: Овнам - новый поворот, Девам - решать

Алена Кюпели
30 сентября 2025, 08:34
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 1 октября
Гороскоп Таро на 1 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Колесо Фортуны

Овен, вы — динамичный огненный знак с неиссякаемой искрой молодой энергии. В какой-то степени вы остаётесь вдумчивым оптимистом, и поэтому обычно смотрите на перемены с большими надеждами на будущее.

Сегодняшняя карта Таро на 1 октября говорит о том, что жизнь поворачивает в новом направлении. Вы испытаете перемены, которые перенесут вас из одной ситуации в другую. Постарайтесь не сопротивляться им; эта карта Таро указывает на то, что ваш путь, каким бы трудным он ни был, предначертан судьбой. Будьте любознательны и спросите Вселенную: "Чему ты пытаешься меня научить?"

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Семерка Мечей, перевёрнутая

Телец, пора снять шоры и увидеть вещи такими, какие они есть. Вы старались и, возможно, стремились верить в лучший исход; однако бывают моменты, когда такому стойкому Тельцу, как вы, приходится сдаться и закончить.

Вам трудно признать свою неправоту, но перевёрнутая Семёрка Мечей призывает вас принять ситуацию такой, какая она есть, даже если поначалу правда была неясной. Вы обретёте покой, расслабившись и прекратив борьбу. Бороться с ней больше не вам.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Пятёрка Пентаклей

Близнецы, вы — общительное существо, и вам суждено быть рядом с людьми, даря им свою любовь и обожание. Вы изо всех сил стараетесь всегда быть рядом, и хотя редко просите что-либо взамен, в глубине души надеетесь, что люди сделают то же самое в трудную минуту.

Сегодняшняя Пятёрка Пентаклей может быть непростой для толкования, поскольку это символ разочарования, вызванного людьми, которые, как вы думали, будут заботиться о вас и отвечать взаимностью на вашу отдачу.

Когда вы чувствуете себя покинутым или изолированным, спросите Вселенную, чему вам нужно научиться, оставаясь в одиночестве. Как этот период изоляции может помочь вам стать сильнее?

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Тройка Жезлов

Рак, вы интуитивный человек, и, почувствовав что-то, вы либо глубоко привержены этой эмоции, либо игнорируете её.

Тройка Жезлов — прекрасная карта, когда вы не уверены, следовать ли своей интуиции или нет. Она подтверждает то, что вы знаете, что вам нужно делать.

Сегодня, возможно, один из тех дней, когда вы чувствуете глубокую уверенность в отношении конкретной темы, человека или ситуации, ваша уверенность возрастает, и вы готовы действовать. Доверяйте и верьте в себя.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Шестерка Жезлов

Лев, вы сильный и целеустремлённый человек, и когда вы ставите перед собой цель, достижение её — лишь вопрос времени.

Поначалу вы можете действовать медленно, перебирая различные тактики, чтобы понять, какая из них лучше всего подходит именно вам, но это лишь вопрос времени, когда вы наберётесь сил.

Шестерка Жезлов — знак верной победы после периода упорного труда и усилий. Иногда вы можете испытывать неуверенность в своих потенциальных результатах, однако Таро говорит, что ваши победы не за горами.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Дева, как знак зодиака, управляемый Меркурием, может быть очень вдумчивым в принятии решений. Вдумчивость может дать вам талант к быстрому принятию решений. Когда вы достаточно всё обдумаете, вы научитесь прислушиваться к своей первой интуиции и следовать ей. Вы знаете, чего хотите и как хотите.

Но сегодняшняя карта Таро, Двойка Жезлов, перевёрнутая, говорит о неспособности быстро принимать решения. Вы можете колебаться, не зная, как решить проблему или окончательно её решить. Если вы не знаете ответа сразу, оставьте его в покое, пока не найдёте. Со временем вы сами во всём разберётесь.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Дурак, перевёрнутая

Какова ваша цель, Весы? Сегодня черты характера, которые обычно считаются сильными сторонами, могут оказаться недостатками в отношениях. Вы склонны к покладистости и гибкости?

Возможно, вы окажетесь недостаточно подготовлены, если решите делегировать полномочия или довериться другим, особенно если они откладывают дела на потом. Вероятно, вы избегаете просить о помощи? Тогда вы можете не получить то, что вам нужно.

Сегодняшняя карта Таро "Дурак" в перевёрнутом положении предостерегает от принятия решений, которые работают против вас, вместо того, чтобы подождать и посмотреть, что сделают другие. Убедитесь, что вы ставите собственные потребности на первое место и заботитесь о себе.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Девятка Пентаклей, перевёрнутая

Выше нос, Скорпион. Задача на сегодня — смело отстаивать свои желания и потребности. Вы можете быть настолько сосредоточены на том, что делают другие, что в данный момент ставите себя на последнее место и забываете, что сами тоже важны.

Сегодняшняя карта Таро, Девятка Пентаклей в перевёрнутом положении, предостерегает от низкой самооценки, вызванной чрезмерными размышлениями или сравнением себя с другими.

Старайтесь не оценивать свою самооценку, обращая внимание на то, насколько хороши (или не очень) дела у других. Вместо этого сосредоточьтесь на том, что вы делаете и какие чувства это у вас вызывает.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Король Мечей в перевёрнутом положении

Стрелец, вы прекрасно разбираетесь в людях и можете определить, искренен человек или нет. Сегодня вы будете оценивать действия лидера, определяя, как вы воспринимаете его решения и намерения. Поначалу вам, возможно, не захочется судить, но сегодняшняя карта Таро указывает на необходимость этого.

Перевёрнутая карта Короля Мечей символизирует человека, злоупотребляющего своей властью над другими. Вы часто можете заметить разницу, внимательно следя за происходящим вокруг. Ваш голос может быть использован как инструмент, чтобы привлечь внимание к тому, что вы видите. Тщательно взвешивайте свои слова, но будьте готовы сказать то, что, как вы знаете, необходимо донести.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Девятка Мечей, перевёрнутая

Козероги, вы постоянно ищете новые способы улучшить своё финансовое положение и заработать деньги. Поэтому, когда вы осознаёте, как обстоят дела в экономике, это может создать стресс — не только для вас, но и для того, как вы воспринимаете ситуацию для других.

Перевёрнутая Девятка Мечей — это карта Таро, которая резонирует с проблемами, связанными с неравенством доходов или ощущением, что вас сдерживают финансовые трудности и расходы. Это пройдёт, но сейчас вам нужно будет работать усерднее и креативнее, чтобы разрешить внутренние противоречия и конфликты.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Верховная Жрица

Водолеи, с Луной в вашем знаке, это пиковый период самопознания и внутреннего знания. Вы часто испытываете интеллектуальные всплески озарений и интуиции, ощущая, будто вас озаряют многочисленные экстрасенсорные озарения. Поскольку всё происходит не просто так, не отбрасывайте свои переживания как простое совпадение. Вселенная движется в вашей жизни.

Карта Таро "Верховная Жрица" указывает на период, когда вам открывается скрытое знание. Обратите внимание на свои предчувствия, поскольку на этой неделе может быть конкретная причина, связанная с отношениями или вашей способностью влиять на окружающих.

Рыбы

Карта Таро на сегодня для Рыб: Пятёрка Жезлов

Рыбы — миролюбивый знак зодиака, который не любит конфликтовать или спорить с другими. Вы предпочитаете находиться в окружении любящих и добрых людей и часто стремитесь к общению, где поддержка и энергия любви проявляются открыто и щедро.

Пятёрка Жезлов — это предупреждение о необходимости быть особенно осторожным, если вы чувствуете, что кто-то пытается создать проблемы или сделать жизнь невыносимой. Избегайте сплетен. Старайтесь не ввязываться в пустые разговоры. Избегайте ситуаций, которые могут поставить под угрозу ваши ценности.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
