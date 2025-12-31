Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

Алена Кюпели
31 декабря 2025, 09:09
168
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 1 января
Гороскоп Таро на 1 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Императрица

Овен, ваша карта Таро на четверг — Императрица, которая символизирует заботу, рост и питательную энергию. То, над чем вы работаете, требует от вас бескорыстной отдачи.

Что-то прекрасное в вашей жизни лучше всего откликается на ваше терпение и доброту. Будьте добры к себе на этом этапе, пока он разворачивается, чтобы дать рождение тому, чего вы желаете больше в будущем.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Пятерка Пентаклей

Телец, ваша карта Таро на сегодня — Пятерка Пентаклей, которая призывает вас задуматься о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, а также об экономическом аспекте ваших целей. Число пять в Таро символизирует нестабильность, а Пентакли связаны с деньгами.

Вы можете столкнуться с определенными ограничениями, пытаясь получить то, что вам нужно прямо сейчас. Пришло время проявить находчивость и перестать пытаться все делать самостоятельно. Обращайтесь за поддержкой к друзьям и семье, опирайтесь на советы, которые помогут вам стать более находчивыми.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Рыцарь Мечей

В четверг, 1 января, ваша карта Таро — Рыцарь Мечей, символизирующий решительные действия. Вы готовы начать этот год с энтузиазмом и взять на себя ответственность за свое будущее.

Ваш совет — действовать быстро в том, что вы хотите сделать. Возможности открываются перед вами, когда вы сосредоточены и полны решимости. Не ждите, пока желаемое само придет к вам; вместо этого стремитесь найти то, что ищете.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Десятка Кубков

В четверг вы почувствуете прекрасную поддержку друзей и семьи. Десятка Кубков — это карта празднования вместе с людьми, которые восхищаются всеми вашими достижениями.

Сегодня оцените то, что у вас есть, позвольте людям восхищаться вашим трудом и преданностью, и пожинайте плоды своих усилий, проявившихся в верности проекту, в который вы верите.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Семерка Жезлов

Лев, ваша карта Таро на четверг — Семерка Жезлов, которая говорит о мужестве и выносливости в условиях жесткой конкуренции.

Вам пришлось много работать ради того, чего вы хотите, и вместо того, чтобы сдаться, позволить обстоятельствам запугать вас или заставить отказаться от мечты, вы проявили настойчивость.

Вы доказываете себе и другим, что хорошие вещи приходят не только к тем, кто ждет, но и к тем, кто верит в себя и не теряет из виду свои цели.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Паж Пентаклей

Дева, сегодняшняя карта Таро — Паж Пентаклей, которая говорит о начинаниях, основанных на логике, а не на удаче. В четверг составьте для себя план, которому будете следовать.

Хотя возможность для творчества может быть и приятной, сейчас главное — придерживаться структуры и позволить ей направлять вас к желаемому результату. План может быть всем, что вам нужно для достижения желаемой победы.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Луна

Весы, вы любите хорошие истории и наслаждаетесь, когда ваше воображение активно и полно идей. Карта Таро "Луна" сегодня подпитывает вашу творческую сторону, позволяя вам представить, каким может быть ваше будущее.

Позвольте себе сегодня поставить перед собой цели, которые кажутся недостижимыми. Ваши возможности ограничены лишь тем, что вы сами себе позволяете. Сегодня всё может стать тем, чего вы желаете, если вы сможете представить это в своём воображении.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Четверка Мечей

Время от времени вам нужно признать, что вам необходим перерыв. Скорпион, в четверг ваша карта Таро, Четверка Мечей, направляет ваше внимание на отдых и физическое расслабление.

Сегодняшний день предназначен для того, чтобы не торопиться и не перенапрягаться. Вместо того чтобы пытаться сделать много дел одновременно, расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на том, на чём хотите сосредоточиться сейчас, а остальное отложите на потом.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Король Кубков

Стрелец, в четверг вы узнаете то, что вам нужно, чтобы вывести свою личную жизнь на новый уровень. Король Кубков символизирует эмоциональный рост и зрелость, которые приходят с опытом.

То, что вы пережили недавно, может показаться сегодня нелогичным, но со временем вы поймете, как вы стали уникально созданы для того, чтобы помогать другим и вносить свой вклад в отношения, знания, которые можно получить только на практике, решая проблемы, а не из книг, курсов или слухов.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Тройка Пентаклей

Тройка Пентаклей символизирует командную работу и развитие навыков в сотрудничестве с другими. Козерог, в четверг вы окажетесь в уникальном положении, когда сможете работать с друзьями, коллегами и начальником так, как не делали раньше.

Вы освоите новый навык и увидите карьеру, хобби или интерес, за которые можно получать финансовое вознаграждение, в новом свете.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Девятка Жезлов, перевернутая

Девятка Жезлов в перевернутом положении говорит о упрямстве, которое появляется в вашей жизни, когда вы устали от происходящего и чувствуете, что ничего не может измениться.

Вместо того чтобы полностью игнорировать ситуацию, дайте себе пространство, чтобы все само собой наладилось. Вы удивитесь, узнав, что ситуации часто исцеляются сами собой, если вы уделите время своему собственному пути исцеления и восстановления.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Суд, перевернутая

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро на четверг — Суд, перевернутая, что говорит о неуверенности в себе и ощущении, что ваша логика может быть немного ошибочной. Сейчас уделите немного времени, чтобы спросить себя, что именно вам непонятно.

По мере того, как вы будете внимательно оценивать ситуации, вы узнаете больше о себе, о процессе и о текущей обстановке. Хотя понимание может приходить постепенно, бережный подход к себе может восстановить вашу внутреннюю уверенность и помочь вам перейти от сомнений к уверенности.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

09:56Война
Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

08:54Энергетика
По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

08:40Украина
Реклама

Популярное

Ещё
С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

С января цены будут расти: украинцам рекомендуют запастись одним продуктом

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

На Украину надвигается мощная магнитная буря: когда начнется геомагнитный шторм

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

Китайский гороскоп на завтра 31 декабря: Лошадям - конфликт, Козлам - обиды

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

"Моя группа сыграла последний концерт": Хлывнюк высказался про циничное преступление РФ

Последние новости

10:25

Европа настроена скептически: о чем предупреждали Зеленского перед встречей с Трампом

10:13

Слава Каминская показала подросшую дочь: как она выглядит

10:07

Новый год без переедания: эксперт назвала правила, которые спасут от набора веса

10:02

Лунный календарь стрижек на январь 2026

09:56

"Атака" как повод: РФ возобновила ультиматумы и заявления о капитуляции Украины - ISW

Новый год Киев и Киевская область встретят без света - ПопенкоНовый год Киев и Киевская область встретят без света - Попенко
09:50

С пивом и на песке: Кейт и Уильям поделились ранее не опубликованными фото

09:28

РФ не может погрузить в блэкаут Украину, но существует другая угроза - эксперт

09:09

Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

08:54

Часть украинцев могут не отключать от света: Кабмин готовит важное решение

Реклама
08:46

С Новым годом 2026: красивые поздравления в прозе и стихах и картинки

08:40

По всей Украине усиливают патрули с участием военных и полиции: в чем причина

08:27

Дочь Джессики Альбы будет учиться в одном из лучших университетов мира

08:19

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 31 декабря (обновляется)

08:10

Критично для врага на фронте: партизаны устроили диверсию на территории РФ

08:10

РФ срочно засекретила местонахождение и передвижения Путинамнение

08:10

Карта Deep State онлайн за 31 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:39

Дроны атаковали Туапсе: есть "прилеты" в причал и НПЗ, вспыхнул пожар

06:53

Горели многоэтажки, ранены дети: РФ ударила по жилым домам в ОдессеФото

06:10

Как у Кремля наметился дефицит переговорных ходовмнение

06:00

Передал полномочия Уильяму и Кейт: королевскую семью ждут перемены

Реклама
05:30

Большие перемены и новые деньги: гороскоп для Рыб на 2026 годВидео

04:30

Неудачи останутся в 2025 году: какие знаки зодиака скоро начнут новую жизнь

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке кота в клубке пряжи за 23 секунды

03:57

Что происходит с организмом, если ежедневно пить кефир: женщина провела эксперимент

03:15

Без скребка и щетки: простое действие быстро разморозит лобовое стекло в авто

01:30

"Выглядит счастливой": инсайдер раскрыл детали личной жизни Лопес после развода

00:14

Джордж Клуни с детьми покидает США - что произошло

30 декабря, вторник
23:56

Настоящее "горе на колесах": эксперты назвали самый проблемный автомобильный бренд

23:44

"Не могла ходить - настолько сильная боль": пианист Хмара впервые рассказал о проблемах жены

22:59

Как Путин Трампа "гнилой селедкой" накормилмнение

22:58

Покупать или ждать: эксперты спрогнозировали стоимость жилья в Украине в 2026 году

22:25

Супруги нашли капсулу времени: пара раскрыла давнюю тайну своего дома

22:24

Популярная голливудская актриса похудела на ошеломительные 22 кг

21:52

Графики отключений на 31 декабря: будут ли дома украинцев со светом на Новый год

21:35

Зеленский определился с кандидатурой главы ОП: СМИ узнали, кто это

21:32

Тополя вызверился на журналистку на вопрос о разводе

21:24

Владимир Зеленский заболел - что с ним случилось

21:03

"Принято стратегическое решение": стало известно, покинут ли ВСУ Покровск

20:25

Социологический опрос: показатели доверия к БЭБ выросли почти вдвое

19:58

Гороскоп на завтра 31 декабря: Скорпионам - волнение, Весам - прибыль

Реклама
19:55

Победительница "Холостяка-13" выходит замуж: кто станет ее мужем

19:16

Арестован продюсер российской группы "Ласковый май"

19:14

Гарантии безопасности для Украины: Зеленский назвал ключевые условия и роль США

19:11

Деколонизация топонимии: в Киеве убрали фамилию Чайковского из названия музакадемии

19:10

Дроны, которых не было на Валдае. Почему именно так соврал Путин?мнение

18:28

Представляет серьезную угрозу: чем опасна соль, которой зимой борются с гололедом

18:19

"Никакой обработки и ретуши": Ольга Сумская поделилась своими "честными" фото

18:16

Новый год-2026: что категорически нельзя делать 31 декабря

17:52

Путин "отжал" в Крыму "дачу Януковича" и построил себе шикарный дворец – ФБКФотоВидео

17:48

Поздравления с наступающим Новым Годом 2026: картинки и пожелания

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Новый год 2026
В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 годГод Красной Огненной Лошади — каким будет 2026
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваФилипп КиркоровМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять