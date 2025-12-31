Гороскоп Таро на завтра 1 января: Козерогам - скачок карьеры, Весам - достижения

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на четверг для Овна: Императрица

Овен, ваша карта Таро на четверг — Императрица, которая символизирует заботу, рост и питательную энергию. То, над чем вы работаете, требует от вас бескорыстной отдачи.

Что-то прекрасное в вашей жизни лучше всего откликается на ваше терпение и доброту. Будьте добры к себе на этом этапе, пока он разворачивается, чтобы дать рождение тому, чего вы желаете больше в будущем.

Телец

Карта Таро на четверг для Тельца: Пятерка Пентаклей

Телец, ваша карта Таро на сегодня — Пятерка Пентаклей, которая призывает вас задуматься о том, чего вы хотите и в чем нуждаетесь, а также об экономическом аспекте ваших целей. Число пять в Таро символизирует нестабильность, а Пентакли связаны с деньгами.

Вы можете столкнуться с определенными ограничениями, пытаясь получить то, что вам нужно прямо сейчас. Пришло время проявить находчивость и перестать пытаться все делать самостоятельно. Обращайтесь за поддержкой к друзьям и семье, опирайтесь на советы, которые помогут вам стать более находчивыми.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на четверг: Рыцарь Мечей

В четверг, 1 января, ваша карта Таро — Рыцарь Мечей, символизирующий решительные действия. Вы готовы начать этот год с энтузиазмом и взять на себя ответственность за свое будущее.

Ваш совет — действовать быстро в том, что вы хотите сделать. Возможности открываются перед вами, когда вы сосредоточены и полны решимости. Не ждите, пока желаемое само придет к вам; вместо этого стремитесь найти то, что ищете.

Рак

Карта Таро для Рака на четверг: Десятка Кубков

В четверг вы почувствуете прекрасную поддержку друзей и семьи. Десятка Кубков — это карта празднования вместе с людьми, которые восхищаются всеми вашими достижениями.

Сегодня оцените то, что у вас есть, позвольте людям восхищаться вашим трудом и преданностью, и пожинайте плоды своих усилий, проявившихся в верности проекту, в который вы верите.

Лев

Карта Таро на четверг для Льва: Семерка Жезлов

Лев, ваша карта Таро на четверг — Семерка Жезлов, которая говорит о мужестве и выносливости в условиях жесткой конкуренции.

Вам пришлось много работать ради того, чего вы хотите, и вместо того, чтобы сдаться, позволить обстоятельствам запугать вас или заставить отказаться от мечты, вы проявили настойчивость.

Вы доказываете себе и другим, что хорошие вещи приходят не только к тем, кто ждет, но и к тем, кто верит в себя и не теряет из виду свои цели.

Дева

Карта Таро на четверг для Девы: Паж Пентаклей

Дева, сегодняшняя карта Таро — Паж Пентаклей, которая говорит о начинаниях, основанных на логике, а не на удаче. В четверг составьте для себя план, которому будете следовать.

Хотя возможность для творчества может быть и приятной, сейчас главное — придерживаться структуры и позволить ей направлять вас к желаемому результату. План может быть всем, что вам нужно для достижения желаемой победы.

Весы

Карта Таро на четверг для Весов: Луна

Весы, вы любите хорошие истории и наслаждаетесь, когда ваше воображение активно и полно идей. Карта Таро "Луна" сегодня подпитывает вашу творческую сторону, позволяя вам представить, каким может быть ваше будущее.

Позвольте себе сегодня поставить перед собой цели, которые кажутся недостижимыми. Ваши возможности ограничены лишь тем, что вы сами себе позволяете. Сегодня всё может стать тем, чего вы желаете, если вы сможете представить это в своём воображении.

Скорпион

Карта Таро на четверг для Скорпиона: Четверка Мечей

Время от времени вам нужно признать, что вам необходим перерыв. Скорпион, в четверг ваша карта Таро, Четверка Мечей, направляет ваше внимание на отдых и физическое расслабление.

Сегодняшний день предназначен для того, чтобы не торопиться и не перенапрягаться. Вместо того чтобы пытаться сделать много дел одновременно, расставьте приоритеты и сосредоточьтесь на том, на чём хотите сосредоточиться сейчас, а остальное отложите на потом.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на четверг: Король Кубков

Стрелец, в четверг вы узнаете то, что вам нужно, чтобы вывести свою личную жизнь на новый уровень. Король Кубков символизирует эмоциональный рост и зрелость, которые приходят с опытом.

То, что вы пережили недавно, может показаться сегодня нелогичным, но со временем вы поймете, как вы стали уникально созданы для того, чтобы помогать другим и вносить свой вклад в отношения, знания, которые можно получить только на практике, решая проблемы, а не из книг, курсов или слухов.

Козерог

Карта Таро для Козерога на четверг: Тройка Пентаклей

Тройка Пентаклей символизирует командную работу и развитие навыков в сотрудничестве с другими. Козерог, в четверг вы окажетесь в уникальном положении, когда сможете работать с друзьями, коллегами и начальником так, как не делали раньше.

Вы освоите новый навык и увидите карьеру, хобби или интерес, за которые можно получать финансовое вознаграждение, в новом свете.

Водолей

Карта Таро для Водолея на четверг: Девятка Жезлов, перевернутая

Девятка Жезлов в перевернутом положении говорит о упрямстве, которое появляется в вашей жизни, когда вы устали от происходящего и чувствуете, что ничего не может измениться.

Вместо того чтобы полностью игнорировать ситуацию, дайте себе пространство, чтобы все само собой наладилось. Вы удивитесь, узнав, что ситуации часто исцеляются сами собой, если вы уделите время своему собственному пути исцеления и восстановления.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на четверг: Суд, перевернутая

Рыбы, ваша ежедневная карта Таро на четверг — Суд, перевернутая, что говорит о неуверенности в себе и ощущении, что ваша логика может быть немного ошибочной. Сейчас уделите немного времени, чтобы спросить себя, что именно вам непонятно.

По мере того, как вы будете внимательно оценивать ситуации, вы узнаете больше о себе, о процессе и о текущей обстановке. Хотя понимание может приходить постепенно, бережный подход к себе может восстановить вашу внутреннюю уверенность и помочь вам перейти от сомнений к уверенности.

