Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

Алена Кюпели
9 апреля 2026, 12:44
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 18 февраля
Гороскоп Таро на 10 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Девятка Жезлов, перевернутая

Овны, разумно обращать внимание на то, как вы себя чувствуете в конце дня. Вы можете почувствовать, что вам действительно нужно включить в свой график, и внести корректировки, чтобы удовлетворить свои потребности.

Начиная с 10 апреля, перевернутая Девятка Жезлов указывает на потенциальную опасность выгорания из-за переутомления и отсутствия необходимых перерывов для восстановления сил. Вы можете дать себе молчаливое обещание, чтобы избежать критической точки, прислушиваясь к себе, когда чрезмерная нагрузка заставляет вас отстраниться и эмоционально отключиться, чтобы справиться с ситуацией.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Девятка Мечей, перевернутая

Тельцы, как денежный знак, вы часто обеспокоены тем, как тратятся деньги, куда они уходят и что вам нужно сделать, чтобы подготовиться к будущему.

Ваша карта Таро на 10 апреля — перевёрнутая Девятка Мечей, символизирующая стресс, возникающий из-за финансовых проблем, и сегодня вы можете ощутить всплеск этой энергии.

С этого момента доверьте себе то, что вы можете контролировать, и постарайтесь справиться с тем, что в ваших силах. Что касается напряжения, откажитесь от того, что, как вы знаете, вам неподвластно, и предоставьте это Вселенной.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Перевёрнутая Звезда

Перевёрнутая Звезда символизирует отчаяние, и 10 апреля вы можете испытать сильные приступы беспокойства за себя или любимого человека. Самосознание — полезный инструмент для преодоления трудностей.

Близнецы, используйте свой интеллект, чтобы разобраться в ситуации с нежной заботой. Проявляйте сострадание к себе и другим. Стремитесь делать то, что, по вашему мнению, облегчает проблему, и постепенно работайте над улучшением внешних факторов.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Влюблённые

У вас есть прекрасная возможность испытать радости от отношений, в которых есть сильная совместимость. Карта Таро "Влюблённые" говорит о гармоничных партнёрских отношениях, основанных на общих целях, мечтах и ​​общих жизненных задачах.

10 апреля, если вы одиноки и ищете партнёра или уже состоите в отношениях, посмотрите, как вы можете улучшить своё текущее положение. Ищите сходства и смотрите, как их усилить, чтобы достичь единства и сплочённости.

Лев

Карта Таро для Льва на пятницу: Королева Кубков

Лев, 10 апреля у вас появится шанс вырасти так, как вы не ожидали. Карта Таро "Королева Кубков" раскрывает глубину эмоциональной зрелости, которая выводит вас на новый уровень проницательности и ясности.

Вы можете чувствовать, когда всё идёт хорошо, но также и когда нужно отпустить ситуацию и позволить жизни развиваться естественным образом. Благодаря осознанности вы знаете, когда отпустить человека на его собственный жизненный путь или когда поддержать его и проявить любовь.

Дева

Карта Таро для Девы на пятницу: Семерка Кубков

10 апреля вы внимательно прислушиваетесь к своим мыслям и чувствам. Карта Таро "Семерка Кубков" указывает на потенциальную возможность затуманивания суждений из-за чрезмерного оптимизма. Прекрасно иметь иллюзии величия, но также важно оставаться в контакте с реальностью момента.

Дева, будьте достаточно внимательны, чтобы смягчать правду своим воображением. Вы чувствуете, как это сделать без особых усилий, но может потребоваться небольшое подталкивание, чтобы оставаться в контакте с ситуацией, когда все кажется настолько волшебным, что хочется погрузиться в иллюзию.

Весы

Карта Таро для Весов на пятницу: Туз Пентаклей, перевернутый

Весы, сегодня день принятия, поскольку перевернутый Туз Пентаклей символизирует упущенные возможности. 10 апреля важно понимать, что иногда время неподходящее. Не оказаться там, где вы хотели бы быть, может вызывать чувство невезения, но теперь ваше сердце готово.

Стремление к надежде делает будущее событие настолько сильным, что оно происходит, когда вы находитесь в состоянии предвкушения и твердой благодарности.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Шестерка Жезлов

10 апреля Шестерка Жезлов символизирует публичное признание, давая другим возможность услышать о ваших достижениях.

Публичное упоминание ваших заслуг может быть для вас одновременно мотивирующим и немного неловким, если вы не привыкли быть в центре внимания. Вы понимаете, что это за момент, и принимаете добрые слова с изяществом и достоинством. Вас мотивирует внимательность других, и это вдохновляет вас двигаться вперед.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Король Жезлов, перевернутый

Стрелец, вы осознаете свои ограничения и мысленно отмечаете, как их преодолеть. 10 апреля перевернутый Король Жезлов напоминает вам, что потеря личной силы не означает поражения, но может означать необходимость повышенной усердности.

Вы обращаете внимание на то, что делаете хорошо, запрашиваете и принимаете обратную связь от других. Вы учитесь на том, что вам говорят, и наслаждаетесь этим опытом как возможностью учиться, становиться сильнее и компетентнее.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Десятка Кубков, перевернутая

Десятка Кубков, перевернутая, — ваша ежедневная карта Таро на 10 апреля, и она указывает на разрушенные отношения. Когда партнерство оказывается под угрозой из-за отсутствия доверия или по другой причине, вы можете задаться вопросом, можно ли его когда-либо восстановить.

Понимание того, что для вас неприемлемо в отношениях, поможет вам принимать взвешенные решения о том, что вам нужно и как действовать в той или иной ситуации. Целесообразно с самого начала установить четкие границы, основываясь на осознании своих чувств.

Водолей

Карта Таро для Водолея на пятницу: Шестерка Мечей

Водолеи, хорошо уметь отстраняться, но бывают моменты, когда нужно погрузиться в себя и глубоко прочувствовать свои эмоции. Вы узнаете, кто вы есть и что вам нужно, и сегодня открывается дверь к самопознанию.

Карта Таро "Шестерка Мечей" говорит о поиске покоя в ситуации или внутри себя, несмотря ни на что. 10 апреля вы научитесь доверять своим чувствам и задавать себе вопросы, прежде чем обращаться за советом к другим. Вы поймёте, когда вам нужно сделать шаг назад, подумать или побыть наедине с собой.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на пятницу: Четверка Жезлов, перевернутая

10 апреля перевернутая Четверка Жезлов говорит о дисгармонии и ощущении, что вы не там, где должны быть. Сильные эмоции подскажут, когда вы готовы к переменам и что именно нужно изменить.

Рыбы, каждый неприятный момент предоставляет вам возможность узнать больше о себе, своих предпочтениях и антипатиях. Вместо того чтобы отталкивать эти возможности, воспользуйтесь ими и посмотрите, как каждый из них поможет вам стать лучше.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

13:18Война
Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украины

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украины

12:00Мнения
Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

11:34Война
Реклама

Популярное

Ещё
Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Украинка нашла способ полностью избавиться от пырея на огороде: что действительно помогает

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Почти весь день без света: в "Укрэнерго" рассказали об отключениях 9 апреля

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Шины прослужат гораздо дольше: какое давление "спасет" летнюю резину от износа

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицах

Последние новости

14:02

Работник ресторана нашел $10 000 в туалете: что он поспешил сделать

13:54

10 апреля - Страстная пятница: что разрешено и запрещено делать в этот день

13:42

Украина ежегодно теряет более $1 млрд из-за зависимости от импорта удобрений - партнер АГТ Горбуненко

13:35

Не мог выступать из-за двух диагнозов: Козловский сделал признание

13:33

Без глазури и начинок: как должна выглядеть традиционная украинская паскаВидео

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
13:18

Будет ли перемирие на Пасху: в Кремле ответили на официальное предложение Украины

13:14

"Я полюбил": актер-воин рассказал, как ушел от жены

12:44

Гороскоп Таро на завтра 10 апреля: Тельцам - отказ, Раку - поиск

12:32

Битва за космос: Россия захотела "суверенных территорий" на Луне

Реклама
12:20

Китайский гороскоп на завтра, 10 апреля: Петухам - сопротивление, Лошадям - переезд

12:12

О нагаре можно забыть: как отмыть индукционную плиту до блеска за несколько минут

12:05

Внук Софии Ротару сильно сдал: как он сейчас выглядит

12:00

Геополитический прорыв: Семиволос – о том, как кризис на Ближнем Востоке усиливает позиции Украинымнение

11:52

Украину накрыли заморозки и мокрый снег: синоптик сказала, потеплеет ли на Пасху

11:34

Зеленский заявил о встрече с Путиным и назвал досадную ошибку США

11:29

На Ровенскую область надвигается непогода: объявлен "оранжевый" уровень опасности

11:15

"Без скандалов не можете": Мозговая жестко разнесла жену Павлика

11:14

Цены на бензин и дизель массово упали: сколько стоит топливо на АЗС 9 апреля

10:59

Ноутбуки резко подорожают в 2026 году: Apple может избежать удара

10:57

РФ нанесла серию ударов по пригороду Запорожья: один погибший, четверо раненыхФото

Реклама
10:55

ВСУ срывают наступление РФ и меняют баланс сил на фронте: РФ терпит поражения

10:39

Ханде Эрчел провели тесты на наркотики: результаты удивили

10:15

В списке целей - новые регионы и "буферные зоны": в ISW раскрыли планы РФ

10:02

"Она не вернется": сестра Ротару раскрыла, где сейчас живет легендарная певица

09:55

В Одесской области после атаки дронов поврежден важный объект

09:03

Десятки взрывов и мощный пожар: что попало под удар дронов на Кубани

08:27

Гороскоп на завтра, 10 апреля: Козерогам - перемены, Весам - конфликт

07:39

Перемирие в Иране напоминает Минские соглашения: неожиданные параллели от Фесенкомнение

07:34

Взрывы на Луганщине: дроны атаковали базы ремонта техники и склад боеприпасов РФ

07:03

Армия РФ продвинулась в двух областях: в DeepState показали свежие карты

06:00

Еле ходит: неузнаваемую Пугачеву засняли в одиночестве на улицахВидео

05:41

Секрет эмалированной посуды в СССР: зачем на ней делали черный ободок

05:10

Судьба подарит шанс разбогатеть: трём знакам зодиака светит финансовый взлёт

04:30

Можно ли освящать кагор на Пасху: ответ священника ПЦУВидео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки с корзиной за 45 секунд

03:30

Рианна впервые показала крошечную дочку на случайном фото

01:57

РФ планирует "буферную зону" на Виннитчине: полковник ответил, есть ли угроза

00:56

Решетка плиты будет блестеть: простой трюк удалит даже устаревший нагарВидео

08 апреля, среда
23:55

Мудрик идет в суд: вингер нашел виновного в своей дисквалификации из-за допинга

23:19

В Украине появились автономера оливкового цвета: кто их получит

Реклама
23:09

LELEKA решилась "изменить песню" почти перед финалом ЕвровиденияВидео

23:08

Отключение света усилили: новые графики для Днепра и области на 9 апреляФото

22:53

"Скажет измена": участники МастерШеф 17 заинтриговали отношениями

22:34

Только две очереди – со светом: графики отключений для Запорожской области на 9 апреля

22:24

Графики сильно усилили – когда не будет света в Черкасской области 9 апреля

22:20

Опера о подрыве Каховской ГЭС вошла в число самых значимых постановок мира

22:08

Любовь, мешающая жить: 8 ошибок заботливых родителей, которые портят будущее ребёнка

22:05

Пасхальная корзина, не холодильник: в ПЦУ объяснили, что не надо нести в церковьВидео

21:42

Позорище: у Седоковой разошлась шнуровка на платье на красной дорожке

21:20

Трамп начинает переговоры о выходе США из НАТО — заявление Белого дома

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Пасха 2026
Можно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паскиПочему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минут
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт Миддлтон
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости Днепра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять