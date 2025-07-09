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Гороскоп Таро на завтра 10 июля: Овнам - усиленно просить, Тельцам - определяться

Алена Кюпели
9 июля 2025, 12:30
83
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 июля
Гороскоп Таро на 10 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Императрица

Овен, чего вы хотите от жизни? Императрица исполняет ваши желания, и перед вами открывается прекрасная возможность — проявить изобилие в своей жизни.

Хотите ли вы больше любви или денег? Хотите ли вы больше друзей или возможностей? Сегодняшняя карта Таро призывает вас просить о желаемом и ожидать, что оно скоро исполнится.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Восьмёрка Пентаклей

Телец, вы знаете, как настроиться на получение желаемого от жизни. Возможно, вам потребуется много времени, чтобы разобраться в себе, и вы не всегда доводите начатое до конца, но в ваших начинаниях есть решимость.

10 июля Восьмёрка Пентаклей напомнит вам засучить рукава и чётко определить свои желания. Подумайте о том, чтобы обратиться к наставнику, который поможет вам быть ответственным. Хорошо, когда рядом есть кто-то, кто поддержит тебя в те моменты, когда хочется сдаться, но ты понимаешь, что это неправильно.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Шестерка Кубков, перевёрнутая

Кто поддерживал тебя в детстве, и какой у тебя положительный опыт, Близнецы? Воспоминания могут быть очень полезны, когда они напоминают тебе, кто ты и что ты можешь предложить.

Однако тебе следует быть осторожным, чтобы не застрять в прошлом. Шестерка Кубков, перевёрнутая, напоминает тебе о том, что прошлое нужно использовать для ощущения уверенности, а не для определения будущего.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Королева Пентаклей

Рак, у тебя хорошая голова на плечах, и в мире очень много людей, которым нужно заботиться и поддерживать других. Поэтому, когда чья-то печальная ситуация разрывает твоё сердце, ты хочешь помочь.

Королева Пентаклей — символ доброты и заботливой энергии, которыми вы обладаете. Поэтому сегодня вы можете обнаружить, что работаете со своей личностью естественным образом, и это прекрасный день, чтобы помогать другим, когда это возможно.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Двойка Жезлов

Составьте небольшой план, Лев, и, возможно, вам будет гораздо легче достичь большой цели. План действий — лучший совет для вас, когда у вас есть карта Таро Двойка Жезлов, потому что он помогает вам принимать важные решения.

Вы будете понимать, что и когда вам нужно делать, особенно когда жизнь кажется неопределенной. Не действуйте просто так, это оставляет вам слишком много места для ошибок.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Четверка Пентаклей

Что означает для вас материальная безопасность? Существует множество способов накопить активы и заложить прочный фундамент для вашего будущего. Вы хотите чувствовать, что контролируете свои финансы, но вам предстоит многое узнать о том, как они работают.

Есть несколько вещей, о которых вы можете не осознавать, пока не оцените то, что у вас есть сейчас. Используйте онлайн-инструменты и подумайте о консультации с финансовым консультантом, чтобы лучше понять свою ситуацию.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Солнце

Весы, каким вы видите своё светлое будущее? Видите ли вы себя в колледже или в успешной карьере? Предпочитаете ли вы быть путешественником и жить одним днём?

У вас много возможностей определить, какой будет ваша жизнь, независимо от возраста. Возможно, вы даже не осознаёте этого, переосмысливая свои надежды и мечты, но это может иметь значение, независимо от того, состоите ли вы в отношениях или нет.

Цель сегодняшнего дня — задавать много вопросов. Запишите их и проанализируйте.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Король Жезлов

Скорпион, вы — прирождённый лидер, и люди воспринимают вас в определённом свете в зависимости от того, как вы с ними взаимодействуете ежедневно. Всё относительно, и это важно, особенно при создании первого впечатления.

Вы можете производить впечатление загадочного человека, у которого всё под контролем. Суть в том, что сегодня, с картой Таро "Король Жезлов", овладейте своей внутренней силой и мощью. Используйте её себе на пользу.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Восьмёрка Кубков

Стрелец, вы находитесь на пути самопознания, а это значит, что вы учитесь понимать, чего хотите и в чём нуждаетесь в жизни.

Возможно, вам будет легче исследовать себя в одиночестве, в гармонии с природой. Или, возможно, если вы общительный человек, то общение с другими людьми станет для вас лучшим путём к личностному росту.

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца призывает вас найти то, что подходит именно вам; как только вы это сделаете, сделайте познание себя частью своей повседневной жизни. Чем лучше вы знаете себя, тем большее влияние вы можете оказать.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Девятка Мечей

Козерог, постарайтесь не позволить сегодняшнему дню наполниться тревогой и страхом о том, что вы не можете контролировать или изменить. Всегда будут ситуации, которые будут складываться не так, как вам хотелось бы, но эти испытания помогут вам стать сильнее.

Возможно, вы обнаружите, что через трудности вы узнаёте о людях в своей жизни больше, чем когда всё идёт хорошо. Поэтому принимайте как хорошие, так и плохие моменты – они работают вам на пользу.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Семерка Мечей

Водолей, используйте хитрости, чтобы сделать сложную задачу более выполнимой. Вы можете использовать хитрости, чтобы обмануть свой разум, заставив его думать, что что-то просто, а не так сложно, как вы когда-то думали.

Если есть задержки, представьте, что Вселенная создаёт возможность удивить вас чем-то хорошим позже. Если кто-то не справляется и не выполняет обещания, это значит, что что-то лучшее не за горами.

Семерка Мечей помогает вам понять, что трудности не всегда должны быть негативными; она помогает вам увидеть позитив во всём, что требует лучшего взгляда.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Паж Мечей

Рыбы, хорошие новости уже не за горами, и они могут прийти от человека, от которого вы их совсем не ожидали услышать.

Возможно, вы просматриваете страницы в социальных сетях и находите информацию, которая поможет вам решить проблему.

Ваш поиск в интернете может привести вас к интересной возможности, о которой вы даже не подозревали. Рыбы, вас ждут великие дела, и главное, что вы к этому готовы.

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