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Гороскоп Таро на завтра 10 июня: Стрельцам - честность, Козерогам - думать о себе

Алена Кюпели
9 июня 2026, 14:59
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 15 января
Гороскоп Таро на 10 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Тройка Жезлов

В среду ваша ежедневная карта Таро — Тройка Жезлов, которая говорит о планировании на будущее. Когда вы будете готовы избавиться от привычки, от которой вам было трудно избавиться в прошлом, не пытайтесь действовать наугад или резко бросать.

Вхождение Луны в ваш знак поможет вам увидеть преимущества тщательного плана, чтобы вы могли постепенно научиться менять свои привычки и адаптироваться без перегрузки.

Телец

Карта Таро на среду для Тельца: Башня

Карта Таро "Башня" предвещает внезапную кризисную ситуацию, которая заставит вас увидеть, насколько непредсказуемой может быть жизнь, даже когда вы делаете все возможное, чтобы планировать заранее.

10 июня у вас возникнет искушение прекратить что-то, что, как вы знаете, не имеет смысла в вашей жизни, но поскольку Луна в Овне будет находиться в вашем доме завершений, вы можете заметить, что ситуации, как правило, не требуют вашего внимания и могут разрешиться сами собой.

Близнецы

Карта Таро на среду для Близнецов: Туз Мечей

Близнецы, ваш круг общения активизируется Луной в Овне, что является для вас временем жизни, полным энергии. Энергия Овна заставляет вас стремиться к веселью и исследованию мира. Вам нужен компаньон, с которым вы сможете делать что-то вместе и наслаждаться жизнью.

Туз Мечей символизирует ясность и душевный покой, которые приходят от общего видения или цели. Обратите внимание на тех, с кем вам легко удается найти общий язык, потому что они помогут вам понять, почему бессмысленно сосредотачиваться на людях, которые тратят ваше время.

Рак

Карта Таро на среду для Рака: Семерка Кубков, перевернутая

Семерка Кубков, перевернутая, говорит о том, что нужно видеть вещи такими, какие они есть; ситуация, связанная с карьерой или социальной жизнью, может выявить вещи, на которые вам нужно обратить особое внимание.

10 июня ваша ежедневная карта Таро резонирует с этой энергией, поскольку она подчеркивает решения, которые необходимо принять, когда вы чувствуете себя в тупике или растеряны. Хорошо быть практичным, когда и где это возможно.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Пятерка Жезлов

Лев, ваша ежедневная карта Таро на среду, 10 июня, учит вас проверять источники и не считать что-либо правдой только потому, что вы услышали это от кого-то.

В социальных сетях прислушивайтесь к значению Пятерки Жезлов, поскольку она говорит об идеях, которыми делятся многие люди. Этот день может быть легко запутанным, но и интересным. Если вас что-то заинтересовало, перепроверьте, чтобы убедиться, что это из надежного источника.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Двойка Кубков

Карта Таро "Двойка Кубков" говорит о двух людях, которые влюбляются друг в друга и чувствуют, что видят мир с похожей точки зрения.

10 июня вы узнаете, что вам нужно от любви, и поймете, что есть определенные вещи, которыми вы не можете пожертвовать в отношениях. Вам нужен человек, который будет добрым и нежным с вашим сердцем. Когда вы делитесь с ними своими мыслями, вы хотите знать, что вас видят и слышат такими, какие вы есть.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Туз Пентаклей, перевернутый

Иногда лучше подождать, и когда Луна находится в Овне, ваше внимание обращается к партнерским отношениям. Однако ваша ежедневная карта Таро на среду предостерегает от инвестиций, которые кажутся быстрыми и легкими, чем есть на самом деле.

Туз Пентаклей, перевернутый, — это важное напоминание о том, что нужно внимательно относиться ко всему предложению и не предполагать, что вы можете поверить тому, что вам изначально предлагают.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Колесница, перевернутая

Вы хотите одного, и, возможно, вам трудно отпустить контроль, когда кто-то другой хочет делать все по-своему.

Колесница, перевернутая, говорит о потере цели или ощущении, что контроль, который у вас когда-то был, больше не в ваших руках. Среда напоминает вам, что важно придерживаться того, что, как вы знаете, работает, и быть осторожным, когда вам предлагают возможность, которая звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Король Мечей

Вы любите знать правду, Стрельцы, и когда вам нужно её услышать, вы не хотите, чтобы кто-то лгал, даже если они думают, что ваши чувства могут быть задеты.

Ежедневная карта Таро, Король Мечей, показывает, что честность — это шаг к порядочности и демонстрирует людям, что вы не из тех, кто стесняется в выражениях или избегает сложных разговоров.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Перевёрнутая Королева Кубков

Каждому нужна небольшая эмоциональная корректировка, и 10 июня, когда вашей ежедневной картой Таро станет перевёрнутая Королева Кубков, вам необходимо переработать свои чувства. Ваше внимание может обратиться к вашему прошлому и тому, как вас воспитывали.

Проблемные эмоции — это нормально, и это не означает отрицание вашего опыта. Вместо того чтобы искать подтверждения, вы решаете позаботиться о себе.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Девятка Жезлов

В среду вы сделали гораздо больше, чем обычно планировали.

С одной стороны, вы знали, на что идете, и поэтому готовы сделать все необходимое. Ваша карта Таро на среду, Девятка Жезлов в сочетании с Луной в Овне, помогает вам оставаться сильным, даже когда вы задаетесь вопросом, не лучше ли сдаться.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Сила, перевернутая

У вас так много эмоций, и очень важно знать, когда и как их обрабатывать, особенно когда вы сталкиваетесь с неопределенностью.

Вы можете ожидать моментов, когда будете сомневаться, находитесь ли вы там, где должны быть. Перевернутая Сила — это карта Таро, которая показывает, как милосердие к себе и доброта могут стать той силой, которая вам нужна, чтобы пережить этот день.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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