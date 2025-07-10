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Гороскоп Таро на завтра 11 июля: Тельцам - богатство, Девам - срочно к врачу

Алена Кюпели
10 июля 2025, 15:24
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 июля
Гороскоп Таро на 11 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Тройка Кубков

Овен, когда вы в последний раз были на вечеринке? Сегодняшняя карта Таро, Тройка Кубков, предвещает вам вечеринку, на которую вас пригласит друг. Если возможно, не отказывайтесь.

Возможно, вам понравится проводить время с любимыми людьми и заводить новых друзей. Светские мероприятия могут открыть путь к новым встречам, а если вы одиноки, то и к возможности познакомиться с кем-то новым.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Десятка Пентаклей

Телец, всё приходит в своё время. Сегодняшняя карта Таро, Десятка Пентаклей, — знак богатства и престижа.

Вы получите вознаграждение или, возможно, знак того, что ваши вложения времени в детей, близких и работу принесут вам прибыль. Вы задавались вопросом, получится ли то, что вы делаете, и теперь видите, что да.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Дурак, перевёрнутая

Близнецы, прежде чем что-то сделать, вы тщательно обдумываете или просто идёте по течению? Сегодняшняя карта Таро "Дурак" служит предупреждением, напоминая вам, что торопиться вперёд без плана — ошибка.

Вы можете упустить потенциальные проблемы, а ваш оптимизм может сбить вас с толку. Важно задавать вдумчивые вопросы, особенно когда вы начинаете новое дело. Позвольте природному любопытству оберегать вас и направлять.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Маг

Рак, вы эмоциональны, но в вас есть и волевая сторона, которая помогает вам сохранять твёрдость и решимость, когда вы знаете, что нужно делать правильно.

Сегодня помощь придёт от ваших инстинктов. Поэтому обязательно прислушивайтесь к своей интуиции, когда она подсказывает вам что-то о человеке или ситуации.

Ваши эмоции могут быть неопределёнными, но эта тишина, которую вы ощущаете в своём теле, — мощный проводник. Послушайте.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Королева Кубков

Как вы думаете, Лев, почему вы родились с такой глубокой интуицией? Она предназначена для того, чтобы помогать другим. Королева Кубков — это карта Таро, символизирующая глубину этой части вашей натуры, почти духовной.

Итак, когда вы чувствуете потребность дать кому-то совет или чувствуете, что ситуация может потребовать вашей помощи, следуйте этому побуждению. Вы никогда не знаете точной причины своих чувств, но так устроена Вселенная. Она таинственна!

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Башня, перевёрнутая

Дева, карта Таро Башня в перевёрнутом положении может символизировать множество вещей, включая неудачи и внезапные потери, но также может указывать на скрытые проблемы со здоровьем.

Сегодня, если вы чувствуете, что вам нужно что-то проверить, не на секунду откладывайте визит к врачу. Иногда лучшее, что вы можете услышать, — это то, что ваши тревоги напрасны, но вы не узнаете, если не попытаетесь разобраться.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Отшельник

Весы, сегодняшний дар Таро — это разрешение покопаться в своих идеях и мыслях. Отшельник — символ глубокого самоанализа. Делайте то, что помогает вам очистить разум и обдумать мысли и идеи.

Ведите записи в дневнике или займитесь творчеством. Если вам нравится общаться с кем-то во время создания произведений искусства, подумайте о других методах, например, об арт-терапии.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Десятка Мечей

Скорпион, трудности влияют на вас, и это не только помогает вам расти как личности, но и пробуждает желание помогать другим.

Десятка Мечей отмечает поворотный момент в вашей жизни, когда трудности заканчиваются, и вы находите способ превратить пепел во что-то прекрасное. Вы используете пережитое, чтобы расти и развиваться, становясь лучшим человеком.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Король Жезлов

Представляли ли вы себя лидером или нет, Король Жезлов даёт вам понять, что сегодня вам, возможно, придётся взять на себя роль, которая позволит вам возвыситься над толпой и занять лидирующую позицию. Ваши слова и поступки имеют глубокий смысл для окружающих.

Вы обладаете острым чувством логики, когда дело касается решения проблем. Люди легко и естественно доверяют вам, что делает вас влиятельным человеком.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Пятёрка Пентаклей

Козерогу больно видеть, как люди страдают финансово или испытывают боль, которую можно было бы предотвратить. Благодаря этому сильному чувству сочувствия и сострадания к другим, Пятёрка Пентаклей указывает на то, что вы предпринимаете действия, чтобы сделать мир лучше.

Вы можете стать волонтером или поделиться информацией о том, как другие могут помочь в развитии и повышении осведомлённости. Вы знаете, каково это – иногда не иметь никакой помощи, и именно это понимание делает вашу поддержку столь значимой.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Туз Пентаклей, перевёрнутая

Водолей, вам, возможно, придётся ждать желаемого, и если вы надеетесь на новое начало, это может занять больше времени, чем вы изначально предполагали. Есть несколько причин, по которым желаемое может занять больше времени, чем обычно.

Возможно, время неподходящее или ресурсы недоступны прямо сейчас, но в будущем они будут лучше.

Не позволяйте задержке ввергать вас в отчаяние. Вместо этого рассматривайте ожидание как возможность. Возможно, вы обнаружите, что оно помогает вам ценить эту возможность больше.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Семерка Мечей, перевёрнутая

Всё начинается с решения, Рыбы. Вы меняете ход своей жизни одним мгновением, которое меняет всё в дальнейшем.

Возможно, вы решите по-новому взглянуть на свои отношения или расходы, или пересмотреть то, как вы распределяете свои деньги. Существует множество микровыборов, которые в совокупности дают значительные преимущества, и сегодня ваша добросовестность окупится.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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