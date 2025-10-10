Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

Алена Кюпели
10 октября 2025, 12:07
60
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 11 октября
Гороскоп Таро на 11 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Двойка Жезлов

Овен, вы любите захватывающие приключения, и когда приходит время веселья, вы хотите быть первым. Вы не хотите ничего пропустить. С Луной в Близнецах вас ожидает важный и интригующий разговор, который может включать в себя публичные отношения, видимые всему миру.

Карта Таро Двойка Жезлов призывает к исследованию новых путей. Поэтому будьте открыты любым открывающимся возможностям. Вы можете удивиться, куда приведет вас жизнь, когда позволите другим пригласить вас в свой мир.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Дурак

Телец, пришло ваше время подняться над шумом и встретить музыку самым позитивным и приятным образом. Вы готовы выйти на новый уровень. Даже если сейчас жизнь идет отлично, вы увидите, каково это – стать еще лучше! Ваше здоровье улучшится, а ваш взгляд на вещи станет все более оптимистичным.

Карта Таро "Дурак" символизирует новые начинания, и это прекрасная возможность для вас, Телец. Вы можете начать всё сначала, особенно если видите возможность улучшить своё финансовое положение. Начните инвестировать в себя, особенно в изучение экономики. Слушайте подкасты или читайте статьи о ситуациях, которые имеют к вам отношение.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Девятка Пентаклей

Близнецы, вы свободолюбивы, и для вас нет ничего важнее, чем чувствовать, что обязательства не сковывают вас. Ограничения сковывают ваш стиль. С Луной в вашем знаке зодиака и Солнцем, подчёркивающим радость, делайте то, что делает вас счастливее всего. Стремитесь к независимости. Вы хотите быть собой и, если возможно, самим себе хозяином.

Девятка Пентаклей призывает вас искать новые способы найти свой путь в жизни. Вам нужно мыслить нестандартно. Что помогало вам в прошлом? Немного измените ситуацию и посмотрите, как вы можете улучшить своё будущее.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Шестерка Кубков

Рак, у вас есть прекрасная возможность заняться тем, что у вас получается лучше всего — дарить людям радость и дарить им свою любовь и заботливую поддержку. Сегодняшний расклад — это быть другом, на которого можно положиться, даже если это всего лишь сообщение или телефонный звонок.

Шестёрка Кубков — это приглашение вернуться в детство и вспомнить, как вы сформировали себя сегодня. Позвольте себе ощутить ностальгию по прошлому. Позвольте эмоциям вернуться и наполнить ваш разум ощущением дома и детской надеждой. Эти чувства напомнят вам, почему так важно сообщество.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Король Мечей, перевёрнутая

Лев, всему своё время и место, и если есть знак зодиака, который понимает, когда и как проявить себя в этом мире, то это ты.

Ваш знак зодиака обладает даром превращать ситуации в возможности. Вы друг для всех и никому не враг, но это не значит, что вы не сопротивляетесь, когда чувствуете себя загнанным в угол.

Сегодняшняя карта Таро, Король Мечей, в перевёрнутом положении, предупреждает о том, что кто-то может злоупотреблять своей властью, и если вы это видите, ваши защитные механизмы будут нажаты. Небольшое напряжение может показать, насколько искренне вы защищаете аутсайдеров ради людей, друзей и вещей, которые вам дороги.

Дева

Карта Таро на сегодня для Девы: Колесо Фортуны, перевёрнутое

Дева, вы практичный человек и не тратите время на размышления о том, что, если. Если ваши планы нереалистичны, вы не станете тратить время на размышления.

Солнце привлекает внимание к вашей карьере, а Луна — к вашим доходам. Пусть это напомнит вам о ценности времени и энергии. У вас мало времени; есть дела, которые нужно сделать, например, заработать деньги и построить жизнь своей мечты.

Колесо Фортуны, перевёрнутое, указывает на то, что вам следует оставаться верным своему подходу к жизни. На горизонте маячит потенциальная неудача. Наступательный подход, как правило, эффективнее оборонительного. Вы можете планировать, как избежать проблем; будьте проактивны.

Весы

Карта Таро на сегодня для Весов: Король Кубков

Весы, вы умеете подталкивать других к быстрому взрослению, когда они отстают и ведут себя эмоционально незрело. Ваша материнская натура сочетает в себе строгость и нежность. Вы отказываетесь закрывать глаза на недостатки, даже когда это делают другие.

Сегодняшнее послание от Короля Кубков предупреждает о важности эмоциональной зрелости и умения вовремя вмешаться и призвать человека к ответу. Сегодня полезно уделить особое внимание обучению, и если вы хотите взять инициативу в свои руки, действуйте.

Скорпион

Карта Таро на сегодня для Скорпиона: Король Пентаклей, перевёрнутая

Скорпион, вы не из тех, кто пускает всё на самотёк, не предпринимая никаких действий. Вы энергичны, когда дело касается того, что для вас важно, например, вашей жизни, будущего и близких.

Король Пентаклей, перевёрнутая, подчёркивает важность расстановки приоритетов. На что вам следует обратить особое внимание? Сегодняшняя Луна, которая подчёркивает необходимость делиться ресурсами и помогать другим.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Иерофант, перевёрнутая

Стрелец, вы прямолинейный человек и не боитесь высказывать своё мнение. Вы выдающийся мыслитель и умеете просто доносить свои мысли. Этот стиль общения вы оттачивали годами.

Перевёрнутый Иерофант указывает на вероятность конфликта между членами семьи и, возможно, на необходимость отказаться от ценностей, которых придерживались в вашей семье. Говорите то, что нужно сказать, но старайтесь не разрушать дух ваших отношений.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Пятёрка Мечей, перевёрнутая

Козерог, вы цените время и не любите тратить его впустую. Вы не из тех, кто следит за временем, но когда вам приходится прерывать разговор из-за его непродуктивности, вы не станете притворяться, что боитесь этого.

Сегодняшняя карта Таро, Пятёрка Мечей, подчёркивает конфликт, требующий разрешения. Поскольку Луна подчеркивает благополучие, а Солнце вселяет в вас желание продемонстрировать свою силу другим, весьма вероятно, что вы будете использовать проактивный подход к решению проблем.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Восьмёрка Жезлов, перевёрнутая

Водолей, вы не из тех, кто сидит сложа руки и ждёт, пока другие сделают то, что, как вы знаете, необходимо. Вы будете действовать и плыть по течению, даже когда оно ускоряется.

С учётом Луны, подчёркивающей радость, и Солнца, потенциально связанного с путешествиями, вы можете обнаружить, что поворот событий уводит вас по другому пути, чем вы предполагали. Если вы планируете путешествие, обязательно имейте запасной план на случай любых неудобств.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Мир

Рыбы, вы мечтатель и человек, который не боится мыслить масштабно. Ваша цель — пребывать в состоянии радости и сохранять оптимизм. Вас ждёт многого, и вы хотите жить без страха.

Сегодня вы можете столкнуться с ситуацией, которая покажется вам неопределённой и создаст ощущение напряжения, которое трудно понять. Карта Таро "Мир" подчёркивает радость. Будьте собой, стремитесь к удовольствию от жизни.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:43Война
Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:20Украина
Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

12:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФ

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Ситуация хуже, чем кажется: сколько ракет Tomahawk получит Украина от США

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Украина впервые ударила ракетами Фламинго - что стало целью атаки и какие последствия

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Доллар с евро стремительно рванули вверх: появился новый курс валют на 10 октября

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Почему 10 октября нельзя тяжело физически работать: какой церковный праздник

Последние новости

13:04

Трамп "в пролете": кто неожиданно получил Нобелевскую премию мира

13:00

Главная жизненная миссия: кем вам суждено стать по месяцу рождения

12:54

Тина Кароль внезапно заговорила о смерти мужа: "Это состояние надо полюбить"

12:43

Путин в тупике и может начать новую войну, чтобы скрыть крах РФ - The Telegraph

12:22

Родителей Украины начали штрафовать на тысячи гривен: что известно о наказании

"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября"Циничная и просчитанная атака": все подробности удара РФ по Украине 10 октября
12:20

Контрнаступление ВСУ: Сырский раскрыл детали перелома на фронте

12:07

Гороскоп Таро на завтра 11 октября: Стрельцам - предостережение, Весам - действие

12:00

Отключения света зимой будут привычными для некоторых городов - Харченко

11:54

"Не в том состоянии": на болезнь Софии Ротару намекнул известный ведущий

Реклама
11:44

Седокову застукали с новым мужчиной: она бросилась на оператораВидео

11:42

Всю Украину зальет дождями: дата, когда температура упадет до +2

11:28

РФ выбрала цели и готовит новый удар по Украине: названы вероятные сроки обстрела

11:25

Обнаружили опухоль: в РФ экстренно госпитализировали Михаила Шуфутинского

11:08

"Такой сильный взрыв": украинские звезды эмоционально высказались об атаке РФ

11:03

Украина пережила одну из самых сильных атак: РФ выпустила почти 500 дронов и ракетФото

10:52

Не проедут даже 100 000 километров: какие автомобили очень быстро ломаются

10:50

Когда дадут свет украинцам после обстрелов: в Кабмине назвали четкие сроки

10:48

В России сообщили о смерти звезды ШансонаВидео

10:33

Есть ли угроза блэкаутов из-за обстрелов РФ: в ДТЭК сделали важное заявление

10:25

Пенсию урежут до 25%: кому из украинцев оставят лишь четверть выплат

Реклама
10:24

"Нет виновных, только грусть": муж Лорак неожиданно заговорил о большой проблемеВидео

10:18

Удар РФ по Запорожью убил 7-летнего мальчика, его отец три года провёл в пленуВидео

09:58

Предки могли быть испанцами: какие фамилии указывают на интересные корни рода

09:55

Беременность: актриса Тышкевич сообщила о важном решении

09:15

Сестра Ефросининой засветила свой роскошный дом и внучку Ющенко

09:12

В Украине задержки поездов из-за "блэкаутов": где меняют графики отправлений

09:10

Есть можно не всегда: почему опята не так безопасны, как кажетсяВидео

08:16

Масштабная атака РФ на Запорожье: погиб 7-летний мальчик, его родители в больницеФото

08:10

Как Путин сталкивает Китай с Европоймнение

07:51

"Невозможно спрогнозировать сроки": в Украине вводят графики отключений света

06:58

В Киеве прогремели новые взрывы: первые подробностиФото

06:49

Часть Киева без света, метро работает с перебоями: свежие подробности ночной атаки РФФотоВидео

06:10

Почему Трамп не получит Нобелевскую премию-2025мнение

06:00

"Из-за политических взглядов": вскрылась правда о Кристине Орбакайте

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке со средневековой девушкой за 29 сек

05:12

Гороскоп на завтра 11 октября: Тельцам - важное приглашение, Скорпионам - прибыль

04:30

Быстрые перемены и финансовая легкость: трем знакам зодиака улыбнется судьба

04:07

Список удивит многих - какие игрушки нельзя давать коту и почемуВидео

03:30

Треск, шорох и пропажа вещей: как угомонить духа, если он сердится или шалитВидео

03:28

В Киеве перебои со светом: РФ атакует столицу баллистикой

Реклама
02:30

Запорожье под ударами оккупантов: в городе пожар и есть пострадавшие

02:00

Справится только гений головоломок: найдите "особенного" быка за 4 секунды

01:45

76-летний участник группы Кiss попал в ДТП - детали

01:30

"Меня держали под дулом пистолета": Мадонна сделала громкое признание

00:34

Как убрать царапины на авто за 30 секунд - дешевый и простой способ

00:15

Перед обстрелом все пошло не по плану: в РФ самоуничтожился гиперзвуковой МиГ-31

00:01

Баллистика и "Шахеды" атакуют Киев: прогремели громкие взрывы, есть пострадавшие

09 октября, четверг
23:54

Трамп заявил об исключении из НАТО одной из стран-членов

23:41

Министр цифровой трансформации показал романтику с женой: "Спасибо, что терпишь"

23:22

От чего обязательно нужно избавиться в этот день: приметы 10 октября

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыНапиткиПраздничное менюПростые блюда
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять