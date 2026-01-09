Укр
Гороскоп Таро на завтра 10 января: Овнам — рост, Скорпионам — справедливость

Алена Кюпели
9 января 2026, 11:11
112
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 10 января
Гороскоп Таро на 10 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Восьмерка Пентаклей

Овен, ваша ежедневная карта Таро на субботу — Восьмерка Пентаклей, которая фокусируется на навыках, концентрации и мастерстве через повторяющиеся действия.

Сегодня вы оттачиваете одну привычку или задачу, которая, как вы знаете, поможет вам улучшить свою жизнь. Вы будете заняты работой над улучшением этой области своей жизни и учитесь устранять препятствия.

Вместо того чтобы пытаться делать несколько дел одновременно, вы видите ценность в простоте. Качество вашей работы улучшится. Ваши рутины и долгосрочный рост станут естественными.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Рыцарь Пентаклей

Рыцарь Пентаклей говорит о надежности, даже если эта надежность кажется медленной. Последовательность и стабильность имеют первостепенное значение в субботу.

Вы увидите, чего вы можете придерживаться, что уже работает в вашу пользу, и будете упорствовать. Сегодня короткие пути не привлекательны.

Увидите, как целенаправленность помогает наращивать карьерный рост, одновременно укрепляя обязательства других и обеспечивая их выполнение.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Тройка Пентаклей

В субботу, 10 января, Тройка Пентаклей показывает, как сотрудничество с другими помогает вам узнавать новое и улучшать отношения.

Сегодня попросите совета или поработайте вместе с кем-то, чьи сильные стороны дополняют ваши. Вы обнаружите, что сосредоточение на командной работе и профессиональных отношениях — это та область, которая приносит вам наибольшее удовлетворение.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Умеренность

Ваша карта Таро на субботу, 10 января, — Умеренность, которая учит вас значению умеренности и баланса. Сейчас вы улучшаете темп работы над проектами и отношениями. Возможно, вам стоит рассмотреть различные корректировки расписания, чтобы вернуть мир и гармонию в партнерские отношения. Сосуществование с другими — приоритет, и баланс между работой и личной жизнью — это область, где такой подход помогает вам расти. Обратите особое внимание на то, как вы управляете своей энергией.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Король Пентаклей

Лев, Король Пентаклей символизирует стабильность и лидерство. В субботу, 10 января, вы проявляете уравновешенность сильного лидера, и ваша уравновешенность позволяет окружающим легко заметить ваши таланты и навыки. Вы не подходите к проектам с жесткой властностью, вместо этого выбирая доброту и мягкость. Ваши решения мягкие и добрые. В центре внимания окажутся финансы, и вы можете обнаружить новые области для роста в плане ответственности.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Королева Пентаклей

В субботу, 10 января, вашей ежедневной картой Таро будет Королева Пентаклей. Эта карта подчеркивает вашу практичность, заботу и внимательность, поскольку вы умеете создавать структуру в хаотичной обстановке.

Дева, вы улучшите одну из областей своей жизни, особенно окружающую среду и созданные вами системы. Вы обнаружите, что к концу дня вам будет легче управлять своим домом, здоровьем и повседневными делами.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Четверка Пентаклей

Весы, Четверка Пентаклей символизирует контроль. Вы предпочитаете мир, где люди открыты и гибки. Вы осознаете, что отношения могут стать мягче и более поддерживающими в субботу, 10 января.

Ваше внимание обращается к тому, где жизнь, как правило, несёт наибольшее напряжение: денежные привычки и эмоциональная привязанность к вещам. Вы оцениваете то, за что лично держитесь, скорее из страха, чем из потребности.

Скорпион

Карта Таро на субботу для Скорпиона: Шестерка Пентаклей

10 января ваша Шестерка Пентаклей на сегодня направляет ваше внимание к справедливости. Энергия идеально подходит для достижения сбалансированного обмена, где отдача и получение взаимовыгодны и равноправны.

Скорпион, вы замечаете, где отдаёте больше, чем получаете, и без обиды поднимаете этот вопрос.

Ваша главная цель — восстановить отношения, особенно на работе. Вы найдете способы улучшить распределение обязанностей и ожиданий, которые кажутся неравномерными в процессе работы.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Отшельник

Стрелец, карта Таро "Отшельник" говорит о внутренней сосредоточенности. Вы обращаете свое внимание на осознанное уединение, достигая ясности благодаря тишине и размышлениям.

10 января вы осознаете ценность обдумывания действий перед их совершением. Вы можете разработать личную стратегию на предстоящий месяц, занимаясь письмом, ведением дневника и медитацией о своем будущем.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Справедливость

10 января ваша карта Таро, Справедливость, говорит об ответственности и влиянии ее отсутствия на отношения. Вы узнаете, как помочь другим быть более честными в своих намерениях.

Вы открываете дверь для разговоров, которые позволяют вам обсудить, что работает, а что нет. Вы практикуете личную честность и ищете способы принимать лучшие решения.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Мир

Водолей, ваша ежедневная карта Таро на субботу, 10 января, — Мир, что указывает на завершение ситуации. Вы переживаете завершение проекта, незавершенного разговора или проблемы.

Сегодня вы осознаете свою способность справляться с вещами, которые казались вышедшими из-под контроля. Достигнуто долгосрочное достижение, оставляющее вас с сильным чувством оптимизма в отношении будущего роста.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Император

Император символизирует структуру и авторитет, и в субботу, 10 января, вы раскрываете свою собственную силу. Вы открываете новый способ дисциплинировать свой ум, что повышает вашу силу в групповой работе.

Сочетая свою мягкую натуру с лидерскими качествами, вы разрабатываете четкий план, который исключает догадки из вашей повседневной деятельности. Устанавливаются границы, и вы видите новое направление для своей карьеры и других сфер жизни.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
