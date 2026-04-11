Гороскоп Таро на завтра 12 апреля: Овнам - одиночество, Раку - равновесие

Гороскоп Таро на 12 апреля

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Отшельник

Поскольку Солнце и Марс одновременно движутся через ваш знак, вы, вероятно, чувствуете сильное, почти физическое давление, заставляющее вас двигаться вперед. Однако Отшельник говорит о том, что самое важное, что вы можете сделать сегодня, — это передохнуть.

Вы не потеряете темп, остановившись, Овен. Отдых — важная часть движения вперед в жизни. Проведите некоторое время в одиночестве в воскресенье. Иногда ответы, которые вы ищете, находятся в тишине, которую вы так старательно пытаетесь избежать.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Иерофант

Иерофант — это карта Таро, наиболее соответствующая вашей внимательной и обдуманной энергии, Телец, и не случайно она выпала вам в день, когда мы испытываем такую ​​редкую энергию.

В воскресенье вам нужно будет опереться на заземляющую энергию Иерофанта. Если несколько непрактичная энергия соединения Марса и Нептуна заставляет вас чувствовать себя растерянным, сделайте что-нибудь, что позволит вам почувствовать связь с чем-то большим, чем вы сами.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Солнце, перевернутое

Обычно вы без проблем разряжаете обстановку с помощью юмора, Близнецы. Но поскольку Марс соединяется с Нептуном 12 апреля, ваша обычная остроумная сосредоточенность немного смягчается.

В перевернутом положении Солнце предупреждает о том, что не стоит перенапрягаться или пытаться притворяться в хорошем настроении, когда на самом деле вы чувствуете себя немного истощенным. Вместо того чтобы гнаться за внешним одобрением или пытаться прояснить ситуацию, примите тот факт, что в воскресенье вам не нужно быть в центре внимания.

Рак

Карта Таро для Рака на воскресенье: Двойка Пентаклей, перевернутая

Перевернутая Двойка Пентаклей часто появляется, когда жизнь начинает немного перегружать вас, что и происходит во время соединения Марса и Нептуна 12 апреля. Под воздействием этой энергии легко почувствовать, что вас тянет в слишком много разных сторон.

Перегруженность не означает, что вы терпите неудачу, Рак. Вы человек, и вы можете делать лишь ограниченное количество дел одновременно. В воскресенье упростите свою жизнь там, где это возможно, и попросите о помощи, если она вам нужна. Чем честнее вы оцените свои возможности, тем легче вам будет восстановить равновесие.

Лев

Карта Таро для Льва на воскресенье: Туз Мечей, перевернутая

Перевернутый Туз Мечей — знак того, что ваши мысли немного разбросаны, Лев. В воскресенье соединение Марса в Овне и Нептуна в Овне усилит ваши инстинкты и воображение, поэтому не всё, что вы говорите себе в воскресенье, — это полная правда.

Если что-то кажется непонятным, пусть так и останется. Задавайте вопросы и получайте больше информации. Не позволяйте разочарованию заставить вас сказать то, что вы не совсем имеете в виду.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Верховная Жрица, перевёрнутая

Дева, вы один из самых интуитивных знаков зодиака, поэтому вам будет некомфортно, когда соединение Марса и Нептуна 12 апреля сбивает вас с толку. Обычно вы так хорошо читаете между строк, но в воскресенье перевёрнутая Верховная Жрица говорит о том, что вы немного сомневаетесь в себе.

Будьте внимательны к желанию подавить свою интуицию одной лишь логикой. Не всё нужно идеально анализировать, чтобы понять. Если что-то кажется неправильным, значит, на это есть причина, даже если вы пока не можете её полностью объяснить.

Весы

Карта Таро для Весов на воскресенье: Четверка Пентаклей, перевернутая

Если вы слишком крепко за что-то держитесь, Весы, соединение Марса и Нептуна 12 апреля это покажет. Перевернутая Четверка Пентаклей говорит о том, что что-то, что вы делаете, начинает работать против вас, а не на вас.

Чем крепче вы держитесь, тем больше стресса и истощения вы, вероятно, почувствуете. Сделайте шаг назад и посмотрите, где вы переусердствуете. В воскресенье все пойдет намного лучше, если вы перестанете пытаться контролировать каждый результат.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Четверка Мечей, перевернутая

Когда вы в последний раз действительно отдыхали, Скорпион? Перевернутая Четверка Мечей — знак того, что настоящего отдыха нет. 12 апреля, когда Марс в Овне находится в соединении с беспокойной энергией Нептуна, вам, вероятно, будет трудно отключиться от всего, даже если вы действительно устали.

Будьте честны с собой и дайте себе сегодня более осознанный отдых. Отвлекитесь от того, что обычно занимает ваш ум, хотя бы на короткое время. Вам не нужно заслуживать свой отдых. Вам просто нужно отнестись к нему достаточно серьезно, чтобы он действительно сработал.

Стрелец

Карта Таро на воскресенье для Стрельца: Десятка Пентаклей, перевернутая

Соединение Марса в Овне и Нептуна в Овне создает смесь срочности и неопределенности направления, поэтому вы можете почувствовать давление, чтобы принять решение о своем будущем, особенно в отношении финансов. Но не спешите, Стрельцы. У вас может еще не быть всей необходимой информации.

Прежде чем предпринимать какие-либо серьезные шаги, замедлите темп. Не всё нужно решать в воскресенье, даже если импульсивная энергия Овна заставляет вас так думать. Завтра у вас будет лучшее представление о том, каково ваше положение.

Козерог

Карта Таро на воскресенье для Козерога: Король Мечей, перевёрнутая

У вас есть что сказать, Козерог, но, согласно перевёрнутой карте Король Мечей, 12 апреля — не тот день, чтобы это сделать. Когда Марс находится в соединении с Нептуном в Овне, возрастает вероятность недопонимания или того, что вас воспримут гораздо резче, чем вы хотели.

Дайте себе время подумать и убедитесь, что вы видите общую картину. Старайтесь не принимать импульсивных решений, особенно если вы чувствуете разочарование. Доверьтесь себе, вы сами поймёте, когда придёт время.

Водолей

Карта Таро на воскресенье для Водолея: Паж Кубков

Вы откладывали что-то на потом, Водолей, и, вероятно, слишком много об этом думали. Карта Паж Кубков указывает на то, что 12 апреля — день, когда нужно доводить дела до конца.

Хотя вы часто глубоко вникаете в суть вещей, чем больше вы зацикливаетесь на своих мыслях, тем сложнее всё кажется. В воскресенье всё должно быть просто. Говорите то, что думаете, ни больше, ни меньше. Нет необходимости усложнять вещи, которые на самом деле довольно просты.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Колесница

В воскресенье Рыбы могут чувствовать, что их тянет в разные стороны. Часть вас хочет рискнуть всем, а другая часть чувствует неуверенность или отвлекается. Согласно карте Колесница, пришло время взять под контроль то, что осталось нерешённым.

Хотя соединение Марса и Нептуна может привести к параличу анализа, если вы будете ждать идеального момента, он может никогда не наступить. Работайте над одним делом за раз. Если вы обнаружите, что отвлекаетесь на другие дела, запишите их и вернитесь к своему списку, как только закончите первое дело.

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

