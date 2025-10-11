Укр
Гороскоп Таро на завтра 12 октября: Раку - осторожность, Львам - цели

Алена Кюпели
11 октября 2025, 11:30
36
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 12 октября
Гороскоп Таро на 12 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Двойка Мечей, перевёрнутая

Овен, люди знают о вас одну вещь: вы умеете быть прямолинейным. Вы не боитесь сталкиваться с нерешёнными проблемами. На самом деле, вам нравится говорить то, что нужно, потому что вы чувствуете, что правда гораздо лучше вымысла.

Сегодня вы, возможно, вынесете что-то на свет, и это может потребовать от всех выйти из зоны комфорта. Хорошая новость в том, что, несмотря на неловкий разговор, всё налаживается.

Вы начинаете создавать доверие и укреплять чувство открытости, которое позволяет укорениться чувству безопасности в отношениях.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Двойка Жезлов, перевёрнутая

Телец, вы смелы и уверены в себе. Дело не в том, что вы усердно трудитесь, чтобы быть собой, вы просто есть. Поэтому вы подходите к жизни с внутренней уверенностью.

Вы уверены в том, чего хотите и почему, и не стесняетесь отстаивать свою позицию. Но излишняя самоуверенность может означать страх перемен, и это опасная зона для перевёрнутой карты Таро Двойка Жезлов.

Поэтому сегодня стремитесь к сбалансированному подходу к жизни. Вы можете быть правы и всё же оставлять место для изменений, даже если предпочитаете всё как есть. Обсудите свои чувства, чтобы улучшить процесс.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Четвёрка Пентаклей

Близнецы, вы любите видеть развитие и часто используете нестандартный подход к работе, дружбе и жизни.

Эксперименты с различными техниками могут быть рискованными и приводить к большим тратам, чем изначально планировалось.

Однако сегодняшняя карта Таро Четвёрка Пентаклей намекает на то, что финансовая стабильность не за горами. Стремитесь заниматься тем, что вам нравится, и кто знает? Возможно, вы поймёте, что можете интегрировать это в свою жизнь для повышения доходности.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Девятка Мечей

Рак, будучи таким милым знаком зодиака, умеет принимать эмоции других людей. Вы сострадательны и сострадательны, и часто ставите себя на место других, чтобы оставаться открытым.

Однако сегодняшняя карта Таро предостерегает вас от влияния негативной энергии на ваш разум. Вам комфортно быть собой, но будьте осторожны, не поддавайтесь пессимизму других.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Королева Пентаклей

Лев, вы счастливы, когда свободны от всего, что мешает вам делать то, что вы хотите, в рамках разумного. Сегодня вы стремитесь раскрыть свою творческую сторону, и этот процесс может быть сложным, и вам потребуется или даже захочется много места для исследования идей.

Королева Пентаклей призывает вас принять практичный подход к изобретательству. Установление ограничений в вашем творческом процессе может показаться нелогичным по сравнению с вашим обычным подходом. Но помните о конечной цели, когда вы мастерски создаете свое живое произведение искусства. Будьте выразительны, помня о цели.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Жезлов, перевернутая

Дева, вы уверены в себе и вас нелегко убедить измениться, если это не имеет практического смысла. Вам необходимо разобраться в деталях и принять их.

Сегодня вы, возможно, обсуждаете с другом финансовые вопросы или, возможно, бюджетные вопросы, связанные с вашей работой. Это может быть хорошей возможностью подчеркнуть ваш консервативный подход.

Однако будьте осторожны. Королева Жезлов в перевёрнутом положении предостерегает вас от чрезмерной напористости в вашей позиции. Вы никогда не знаете, чувствует ли человек себя менее компетентным, а если у него проблемы с самооценкой, их можно решить с помощью обучения и обмена знаниями.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Башня в перевёрнутом положении

Весы, вы любите быстро и оперативно решать конфликты. Ваш подход заключается в том, чтобы понять, что происходит, и собрать всю необходимую информацию, чтобы провести взвешенную оценку того, что нужно сделать и почему. Однако, несмотря на вашу способность решать проблемы, некоторые люди могут быть невосприимчивы к вашим предложениям.

Башня в перевёрнутом положении символизирует ситуацию, которая кажется непреодолимой и неразрешимой. Столкнувшись с сопротивлением переменам, вам, возможно, придётся позволить времени разрешить её самостоятельно. Логика не всегда может взять верх над гордостью.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Императрица

Скорпион, вы относитесь к тому знаку зодиака, который стремится видеть развитие других. Поэтому, обнаружив что-то уникальное в характере или чертах характера друга или члена семьи, вы намеренно ищете способы развивать их таланты, чтобы раскрыть их.

Сегодняшняя карта Таро, Императрица, — это сигнал продолжать развивать то, что, по вашему мнению, является сильной стороной человека. Возможно, у вас возникла идея, которая пробудила желание закрыть главу в одной сфере жизни человека и начать новую. И сейчас самое время проверить ситуацию и посмотреть, что будет дальше.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Солнце

Стрелец, вы всегда полны оптимизма и радости, даже находясь среди суровых, суровых фактов, которые трудно принять. Тем не менее, сегодняшнее открытие того, что вам нужно знать, принесет вам чувство покоя и решимости.

Карта Таро "Солнце" обещает вам позитивный исход в напряжённый период, и это всё, что вам нужно знать, чтобы сохранять оптимизм. Вы обретёте более глубокое понимание конкретного человека или группы, которые раньше, возможно, не замечали.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Десятка Мечей

Козероги, когда дело касается разочарований, вы умеете отстраняться и двигаться вперёд без каких-либо проблем, даже если проблема была вызвана кем-то другим и связана с предательством.

Десятка Мечей — это разочарование и связанная с ним боль. Сегодня вы, возможно, хотите, чтобы вас уважали, но не относились к вам так, как вам хотелось бы. Это может быть больно, но вы не будете принимать это близко к сердцу.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Восьмёрка Кубков

Водолей — открытый знак зодиака, и вы не боитесь жить как открытая книга. Ваша открытость может заставить людей задуматься, ожидаете ли вы того же от них. Такая высокая степень правдивости может вызывать дискомфорт, но в то же время вдохновлять.

Сегодняшняя карта Таро, Восьмерка Кубков, призывает вас сохранять стойкость и не колебаться в своих подходах. Сегодняшний расклад посвящен достижению более глубокой жизненной цели. Чтобы испытать духовный рост, вы должны быть готовы взять на себя тяжелую работу, которая сопровождает этот процесс.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Жезлов, перевернутая

Рыбы, вы — мягкосердечный знак зодиака, но это не значит, что вы не обладаете силой. Вы можете быть сильными, используя силу своей доброты. Вам легко прощать и видеть недостатки человека, даже если они ранят ваши чувства.

Тройка Жезлов, перевернутая, призывает вас задуматься о различных способах преодоления препятствий. Вы склонны преодолевать их разумом или сердцем? Выберите тот подход, который больше всего подходит вашей душе.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

