Гороскоп Таро на завтра 13 октября: Тельцам - рост, Ракам - горевать

Алена Кюпели
12 октября 2025, 08:52
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 13 октября
Гороскоп Таро на 13 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшний расклад Таро для Овна: Справедливость

Овен, в вашей природе глубоко заложена этичность, свойственная вашему знаку зодиака. Сегодня ваше призвание, согласно карте Таро Справедливость, — справедливо относиться к другим. Вы также можете осознавать, как мир или ваше сообщество относятся к тем, кому повезло меньше или кто не может постоять за себя.

Сегодняшняя карта Таро Справедливость — это призыв к действию. Вам не нужно оставаться пассивным наблюдателем. Вы можете побуждать других быть более чуткими или работать за кулисами, будь то в социальных группах или в интернете, чтобы повышать осведомленность и способствовать позитивным изменениям.

Телец

Сегодняшний расклад Таро для Тельца: Пятерка Жезлов

Телец, дай волю соревнованию. Сегодняшний день полон испытаний, потому что вы понимаете, что вам нужно проявить себя перед человеком или группой, которым нужно здравое напоминание о том, что вы можете предложить.

Согласно карте Таро Пятерка Жезлов, вас могут сравнивать с другими, но примите ситуацию и работайте над самосовершенствованием. Поднимитесь на новую высоту совершенства. Пусть ваши дела говорят сами за себя, и будьте готовы позволить людям оценить ваши таланты, чтобы они увидели, что вы именно тот, за кого себя выдаёте.

Близнецы

Семерка Мечей на сегодня: Таро для Близнецов

Насколько вы честны? Как Близнецы, вы склонны быть очень прямолинейными и часто думаете, когда говорите. В результате вы можете изо всех сил стараться сказать всё, что чувствуете, но позже обнаруживаете, что не осознавали более глубокой проблемы.

В это время вас могут счесть нечестным. Если возникнет недопонимание, будет трудно преодолеть впечатление, сложившееся о вас у окружающих. Сегодняшняя карта Таро Семерка Мечей намекает на то, что вас неправильно понимают, и, как следствие, вы сами будете неправильно понимать других. Вам нужно будет действовать проактивно, чтобы прояснить ситуацию.

Рак

Сегодняшний расклад Таро для Рака: Пятёрка Кубков

Рак, вы всегда думаете о других, и когда вы видите друга, переживающего трудные времена, вы чувствуете, что и сами переживаете нелегкие времена. Сегодня вы можете узнать друга, переживающего утрату, и вам будет больно осознавать, что вы ограничены в своих силах помочь.

Пятерка Кубков — это милая карта, сочетающая в себе грусть и облегчение. Лучше всего горевать, но также осознавать, что круг жизни такой, какой он есть. Вы что-то теряете, а затем появляется новая ситуация, показывающая, насколько вы выросли. Перерасти такого человека, как друг, может быть болезненно; однако у вас есть шанс пережить это и исцелиться.

Лев

Сегодняшнее таро для Льва: Сила

В астрологии вы известны как один из самых смелых знаков зодиака, и всё же бывают дни, когда вы не можете ощутить свою стойкость или силу.

Однако сегодня вы можете столкнуться с испытанием, которое заставит вас увидеть, из чего вы сделаны. Возможно, вам придётся глубоко заглянуть в свою душу, чтобы понять, почему вам нужно преодолеть конфликт или преодолеть трудности. Вера в себя будет важна, потому что у вас есть всё необходимое.

Дева

Сегодняшнее таро для Девы: Иерофант

Дева, вы человек, который очень усердно работает над установлением своего распорядка. Вы всё тщательно продумываете, поэтому, как только вы приняли решение, его изменение создаёт внутренний конфликт.

Согласно карте Таро Иерофант, сегодня вы можете ощущать это сильное сопротивление гораздо сильнее, чем обычно. Если вы хотите придерживаться того, что вам уже знакомо, подумайте, что в вашем текущем подходе гибко. Вам может потребоваться больше времени, чтобы приспособиться к новому.

Весы

Сегодняшний расклад Таро для Весов: Паж Кубков, перевёрнутый

Вам нравится заводить и общаться с разными людьми, Весы, и когда у вас появляется возможность расширить свой круг общения, вы чувствуете себя очень комфортно. Вы всегда рады общению с людьми, и вам нравится узнавать других поближе.

Паж Кубков, перевёрнутый, даёт вам небольшое предупреждение. Будьте осторожны, раскрывая личную информацию, не потратив время на то, чтобы узнать кого-то поближе. Вы можете обнаружить в его личности что-то незрелое и не подходящее для вашего круга общения.

Скорпион

Сегодняшний расклад Таро для Скорпионов: Семерка Пентаклей, перевёрнутая

Скорпион, у вас должен быть план действий, чтобы ваши действия приносили желаемые результаты. Сегодня вы можете быть слегка отвлечены различными делами, людьми, местами или идеями.

И, как часть этого отвлечения, вы чувствуете себя рассеянным и неуверенным в том, что поступаете правильно. Семерка Пентаклей, перевёрнутая, идеально подходит, чтобы дать вам совет.

Вы — человек, который решает, как распланировать свой график. Вы можете сказать "нет" бессмысленным вещам и "да" понятным. Заявите о своем праве организовывать и структурировать свой день и не идите на компромиссы, если не хотите этого.

Стрелец

Сегодняшнее Таро для Стрельца: Королева Кубков

Каждому нужен друг, на которого можно положиться, — добрый и нежный, но при этом твердый. Вы тот человек, который излучает заботливую энергию, а также немного структурирования и совета, когда это необходимо.

Сегодняшнее Таро, Королева Кубков, напоминает вам о вашей власти в мире. Вы — голос разума для друзей и даже незнакомцев, готовых выслушать ваше мнение.

Чтобы быть таким человеком, вам необходимо заботиться о себе и заботиться о себе. Заботьтесь о себе так же, как и о других, чтобы оставаться сильным и способным служить.

Козерог

Сегодняшний расклад Таро для Козерога: Тройка Мечей, перевёрнутая

Исцеление требует времени, Козерог, и это может быть сложнее, когда вы чувствуете, что кто-то сделал с вами то, чего вы никогда бы не сделали с другим. Чувство предательства ранит глубоко, когда близкий друг отворачивается от вас и открывает себя с той стороны, которую вы никогда не предполагали увидеть.

Вы можете затаить обиду, но прощение — это дар, который вы дарите себе. Выберите более возвышенный путь. Хотя вы не можете контролировать чей-то выбор в данный момент, вы можете решить быть верным себе в будущем.

Водолей

Сегодняшний расклад Таро для Водолея: Двойка Пентаклей, перевёрнутая

Водолей, даже самые успешные люди могут сделать слишком много. Сегодня спросите себя, изменит ли всё, что вы делаете в течение недели, вашу жизнь в целом.

В перевёрнутом положении Двойка Пентаклей бросает вызов вашей повседневной рутине. Она призывает вас пересмотреть свои планы. Цель вашего времени — двигаться вперёд? Что можно делегировать или убрать? Если нет, то почему бы и нет?

Рыбы

Сегодняшний расклад Таро для Рыб: Туз Кубков, перевёрнутый

Рыбы, как жизнь относится к вам в последнее время? Чувствуете ли вы себя цельным и полным, чтобы быть лучшей версией себя? Или вы истощены и устали? Вам нужно время наедине с собой?

Ответы придут к вам, даже если сейчас вам кажется, что всё прекрасно. Туз Кубков, перевёрнутый, даёт вам время поразмыслить и понять, наполняется ли ваша эмоциональная чаша или она нуждается в пополнении. Прислушайтесь к тому, что пытается сказать вам ваше тело.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

