Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

Алена Кюпели
13 августа 2025, 12:13
148
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 14 августа
Гороскоп Таро на 14 августа / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Шестерка Жезлов, перевёрнутая

Овен, ваша карта Таро на сегодня, Шестерка Жезлов, перевёрнутая, связана с чувством неуслышанности или невидимости. Вам нравится, когда люди обращают на вас внимание, но 14 августа, где-то, это внимание не оправдывает ваших ожиданий.

Однако вы не одиноки. Желание быть увиденным и услышанным заложено в человеческой природе; однако есть и такие моменты в жизни, когда вам приходится смириться с тем, что обстоятельства могут не позволить этого.

Возможно, вам это не нравится, но сегодняшний день может стать призывом к более глубокой независимости, когда вы продолжаете действовать, потому что вы такой, какой вы есть, а не ради потенциальной выгоды от своих действий.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Четверка Кубков, перевёрнутая

Вы не любите бросаться в какое-либо дело и ввязываться в него, если только это не сулит вам явных личных выгод. Потерянное время – это ресурс, который невозможно вернуть, поэтому стоит чаще наблюдать и делать мысленные заметки.

14 августа 2025 года перевёрнутая карта Четвёрка Кубков предвещает изменение мышления: вы не думаете, что готовы пробовать что-то новое, но позже понимаете, что всё идёт идеально.

Там, где ваше участие имеет смысл, вы с радостью выложитесь на все 100%. Осознание может оказаться приятным сюрпризом!

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Девятка Мечей

Близнецы, ничто в мире не стоит того, чтобы терять сон, даже самые тяжёлые и ужасные моменты жизни. Вам больше всего нужен отдых, чтобы сохранять ясность ума, поэтому даже если вас беспокоит что-то такое простое, как пробка по дороге на работу, постарайтесь отвлечься и сосредоточиться на позитивных вещах.

Жизненные проблемы часто связаны с картой Таро Девятка Мечей. Но это не обязательно так. Начиная с 14 августа 2025 года вы сможете взять под контроль свой разум и перенастроить свои мысли. Изучите различные приёмы, чтобы обрести контроль над тем, на чём вы фокусируетесь, особенно перед тем, как ваша голова коснётся вашей милой подушечки.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая

Рак, прислушивайтесь к своему сердцу, но также очень важно обращать внимание на своё тело. Язык тела — это не то, что можно наблюдать только у других; ваше тело всегда говорит с вами, особенно когда вашей картой Таро является Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая.

Послание для вас 14 августа 2025 года: прислушивайтесь к сигналам, которые посылает ваше тело. Если вы чувствуете упрямство или демотивацию и постоянно чувствуете, что не хотите что-то делать, спросите себя, почему. Есть ли причина, по которой всё ваше существо испытывает нерешительность? Это может быть важным сигналом, который стоит прочитать, а не игнорировать.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Король Мечей

Лев, как только вы приняли решение, вам будет нелегко его изменить. Карта Таро, Король Мечей, олицетворяет вас и вашу личность: острый ум и остроумие, готовые действовать при необходимости.

Итак, 14 августа 2025 года ваша карта Таро призывает вас прислушиваться к своей интуиции и быть бдительным. Не стоит делегировать размышления кому-то другому. Не стоит игнорировать проблемы. Вместо этого будьте бдительны и старайтесь видеть вещи такими, какие они есть.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей

Дева, ваш знак зодиака естественным образом подражает красоте Королевы Пентаклей: заботливая, щедрая, добрая и щедрая. Ваше богатство глубоко в душе, и вам легко отдавать, потому что вы наслаждаетесь собой. Вы чувствуете, что отдача — это своего рода получение, потому что так приятно вкладываться в жизнь других.

14 августа 2025 года вы, вероятно, почувствуете себя особенно щедрым в разных отношениях. Делиться своим временем, давать советы и открывать своё сердце миру — это именно то, что вы делаете!

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Восьмёрка Кубков, перевёрнутая

Перемены никогда не даются легко, Весы, и когда вы отпускаете прошлое, которое когда-то так сильно вас определяло, это вызывает смесь грусти и некоторого облегчения. С одной стороны, вы освобождаетесь от своей личности и освобождаете место для внутреннего роста.

Есть так много причин быть довольным жизнью, которую вы уже прожили. Однако Восьмёрка Кубков, перевёрнутая 14 августа 2025 года, говорит о том, что пришло время начать новую главу в жизни. Страницы можно заполнить тем, кем вы становитесь, а не прошлым, которое привело вас к этому.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Что в последнее время отвлекает вас? Ваш телефон, Скорпион, социальные сети или кто-то другой? Сегодняшняя карта Таро, Рыцарь Жезлов, перевёрнутая, просит вас разобраться, что мешает вам сосредоточиться, чтобы вы могли над этим поработать.

14 августа 2025 года вам не захочется стать тем человеком, чьи мысли блуждают в разговорах или проводят время с друзьями, уткнувшись в телефон. Скорпион, вы стремитесь к полной концентрации. Это знак того, что это возможно.

Стрелец

Карта Таро на сегодня для Стрельца: Двойка Кубков

Стрелец, да, отношения, основанные на гармонии, взаимности и равенстве, возможны. Однако, возможно, вам придётся потрудиться, чтобы их найти. Даже если сейчас ваши отношения кажутся натянутыми, вы, вероятно, достигнете той самой золотой середины в любовных отношениях с любимым человеком.

Двойка Кубков — это позитивный знак для вашей личной жизни, и она говорит, что 14 августа 2025 года доброта и любовь будут доступны вам, сейчас или в будущем.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Тройка Жезлов

Когда вы знаете, вы просто знаете, и 14 августа 2025 года вы можете почувствовать что-то задолго до наступления события. Когда вы ощущаете эти толчки, которые кажутся сверхъестественными, пожалуйста, обратите на них внимание. Эти моменты происходят не просто так, а для того, чтобы защитить вас от беды.

Сегодняшняя Тройка Жезлов даёт вам понять, что ваше предвидение — не случайность, а подлинная связь с вашей высшей силой, побуждающая вас взглянуть вверх. Не пропустите знак, когда он нарисован.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Четвёрка Мечей

Каждому иногда нужен перерыв, особенно вам, Водолей. Вы можете испытывать острую потребность в отдыхе, и это нелегко найти, когда вы так заняты в течение недели. Однако Четвёрка Мечей просит вас сделать это приоритетом.

Возможно, вы не знаете, где сможете сэкономить время, но если вы учтёте свой график и текущие дела, то, возможно, найдёте его. Ваша энергия стоит вложений и жертв.

Рыбы

Карта Таро на сегодня для Рыб: Паж Кубков

Рыбы, новый день, и мир открыт для вас. У вас есть множество замечательных возможностей, несмотря на то, что произошло вчера, или благодаря прекрасным событиям, которые вы строили весь год.

Карта Таро Паж Кубков — важный знак обещаний и надежды. Она даёт вам понять, что 14 августа вы сможете нажать кнопку перезагрузки и начать всё заново. Жизнь идёт к лучшему, и вы готовы её принять.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:49Фронт
В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

13:25Синоптик
ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:05Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Любыми путями": всплыла жесткая правда о беглеце Виннике

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

Последние новости

13:49

Последствия будут катастрофическими, РФ прорвала фронт - в BILD назвали главную проблему

13:42

Старшая дочь Кошевого ошарашила горячими танцамиВидео

13:29

Мясо будет невероятно сочное: лайфхак для мягких отбивных

13:25

В Украину ворвется похолодание: где и когда температура упадет до +20 градусов

12:58

Россиян загоняют в ловушку: военный объяснил, что происходит возле Покровска

Кризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - ШапранКризис в России ускорят санкционная петля Запада и удары по НПЗ - Шапран
12:56

Предками украинцев могли быть не славяне - открытие, которое ломает учебники историиВидео

12:42

"У Бога другой план": футболист Шахтера сообщил о горе в семье

12:39

Путин останется разочарованным после встречи с Трампом: Коваленко назвал причину

12:27

Дочь Заворотнюк впервые показала своего сына

Реклама
12:13

Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

12:05

ВСУ перебили нефтяную "артерию" РФ на Брянщине - раскрыты огненные последствия удара

12:01

Тянет домой: где София Ротару отпраздновала день рождения

11:49

"Круассанчик": звездная прыгунья впервые показала лицо двухмесячной дочери

11:38

"Идет подготовка к масштабному наступлению": куда Россия перебрасывает войска

11:30

Что сделать со смородиной после сбора ягод: пошаговая инструкцияВидео

11:28

"Психологические проблемы": что происходит с Потапом на самом деле

11:25

Трамп может "продать" интересы Киева ради прекращения огня - Reuters

11:04

Такого курса еще не было: аналитик предупредил о серьезном скачке доллара

10:35

Китайский гороскоп на завтра 14 августа: Змеям - споры, Лошадям - ложь

10:32

Гороскоп на завтра 14 августа: Весам - растраты, Девам - стресс

Реклама
10:32

Зеленский поедет в Берлин на переговоры с Трампом - Bild

10:28

Группы военных из КНДР разворачивают возле украинской границы: что сказали в ГУР

09:53

Вместо штурмов оккупанты бегут: в Запорожской области в армии РФ возникли проблемы

09:35

"Это было его четкое желание": вдова Игоря Поклада озвучила последнюю волю композитора

09:28

В России пожаловались на атаку дронов: куда был направлен удар БпЛА

09:15

"Наслаждение от момента": Каменских показала фигуру после слухов о рождении сына

09:10

Ходячие противоречия: три знака зодиака с самими сложными характерами

09:01

Не уступка: Рубио назвал цель встречи Трампа с Путиным на Аляске

09:00

У России есть запас до конца года, Украине нужно бить в слабое место Кремля - Шапран

08:27

Когда Россия планирует закончить войну в Украине: в ГУР назвали дату

08:16

Карта Deep State онлайн за 13 августа: что происходит на фронте (обновляется)

08:10

Ситуация на фронте и переговоры на Аляске: что ждет Украину?мнение

07:56

Откроет путь РФ на Харьков и Днепр: в ISW сказали, чем грозит Украине потеря ДонбассаФото

07:10

Чем отличаются два мужчины со скрипкой: только люди с "орлиным зрением" найдут отличия

06:59

Встреча Трампа с Путиным пройдет на военной базе на Аляске: в CNN раскрыли детали

06:10

Как успешные атаки вглубь РФ выводят Путинамнение

06:00

"Что она сделала": украинский артист раскрыл истину Аллы Пугачевой

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с парнем на кассе за 27 секунд

04:32

"Россия проигрывает": экономист озвучил последствия отказа Индии от покупки нефти

04:00

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти цифру 8

Реклама
03:30

Обмен территориями: что Путин может отдать Украине и что потребует взамен

02:32

Рекордное полное затмение: когда и где наблюдать "Кровавую Луну"Видео

02:22

"Три грации": жена Евгения Кошевого показала, как сейчас выглядят дочери шоумена

02:16

Ситуация на фронте: в Генштабе рассказали детали обороны на Покровском направлении

02:10

Трем знакам зодиака феерично повезет до конца недели: кто получит желаемое

01:30

Джонни Депп вернется к "Пиратам Карибского моря", но при одном условии

01:10

Кремль нашел слабое место Трампа: в FT объяснили, как это может сыграть на руку Путину

01:04

Впечатляющее "до и после": Каминская показала, как выглядела 20 лет назад

00:17

Секрет казацкой прически: за что запорожцы получали право носить оселедец

12 августа, вторник
23:52

В России в возрасте 49 лет скончалась популярная актриса и певица

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять