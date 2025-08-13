Гороскоп Таро на завтра 14 августа: Девам - открыть сердце, Весам - отпустить

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Шестерка Жезлов, перевёрнутая

Овен, ваша карта Таро на сегодня, Шестерка Жезлов, перевёрнутая, связана с чувством неуслышанности или невидимости. Вам нравится, когда люди обращают на вас внимание, но 14 августа, где-то, это внимание не оправдывает ваших ожиданий.

Однако вы не одиноки. Желание быть увиденным и услышанным заложено в человеческой природе; однако есть и такие моменты в жизни, когда вам приходится смириться с тем, что обстоятельства могут не позволить этого.

Возможно, вам это не нравится, но сегодняшний день может стать призывом к более глубокой независимости, когда вы продолжаете действовать, потому что вы такой, какой вы есть, а не ради потенциальной выгоды от своих действий.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Четверка Кубков, перевёрнутая

Вы не любите бросаться в какое-либо дело и ввязываться в него, если только это не сулит вам явных личных выгод. Потерянное время – это ресурс, который невозможно вернуть, поэтому стоит чаще наблюдать и делать мысленные заметки.

14 августа 2025 года перевёрнутая карта Четвёрка Кубков предвещает изменение мышления: вы не думаете, что готовы пробовать что-то новое, но позже понимаете, что всё идёт идеально.

Там, где ваше участие имеет смысл, вы с радостью выложитесь на все 100%. Осознание может оказаться приятным сюрпризом!

Близнецы

Карта Таро на сегодня для Близнецов: Девятка Мечей

Близнецы, ничто в мире не стоит того, чтобы терять сон, даже самые тяжёлые и ужасные моменты жизни. Вам больше всего нужен отдых, чтобы сохранять ясность ума, поэтому даже если вас беспокоит что-то такое простое, как пробка по дороге на работу, постарайтесь отвлечься и сосредоточиться на позитивных вещах.

Жизненные проблемы часто связаны с картой Таро Девятка Мечей. Но это не обязательно так. Начиная с 14 августа 2025 года вы сможете взять под контроль свой разум и перенастроить свои мысли. Изучите различные приёмы, чтобы обрести контроль над тем, на чём вы фокусируетесь, особенно перед тем, как ваша голова коснётся вашей милой подушечки.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая

Рак, прислушивайтесь к своему сердцу, но также очень важно обращать внимание на своё тело. Язык тела — это не то, что можно наблюдать только у других; ваше тело всегда говорит с вами, особенно когда вашей картой Таро является Рыцарь Пентаклей, перевёрнутая.

Послание для вас 14 августа 2025 года: прислушивайтесь к сигналам, которые посылает ваше тело. Если вы чувствуете упрямство или демотивацию и постоянно чувствуете, что не хотите что-то делать, спросите себя, почему. Есть ли причина, по которой всё ваше существо испытывает нерешительность? Это может быть важным сигналом, который стоит прочитать, а не игнорировать.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Король Мечей

Лев, как только вы приняли решение, вам будет нелегко его изменить. Карта Таро, Король Мечей, олицетворяет вас и вашу личность: острый ум и остроумие, готовые действовать при необходимости.

Итак, 14 августа 2025 года ваша карта Таро призывает вас прислушиваться к своей интуиции и быть бдительным. Не стоит делегировать размышления кому-то другому. Не стоит игнорировать проблемы. Вместо этого будьте бдительны и старайтесь видеть вещи такими, какие они есть.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Королева Пентаклей

Дева, ваш знак зодиака естественным образом подражает красоте Королевы Пентаклей: заботливая, щедрая, добрая и щедрая. Ваше богатство глубоко в душе, и вам легко отдавать, потому что вы наслаждаетесь собой. Вы чувствуете, что отдача — это своего рода получение, потому что так приятно вкладываться в жизнь других.

14 августа 2025 года вы, вероятно, почувствуете себя особенно щедрым в разных отношениях. Делиться своим временем, давать советы и открывать своё сердце миру — это именно то, что вы делаете!

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Восьмёрка Кубков, перевёрнутая

Перемены никогда не даются легко, Весы, и когда вы отпускаете прошлое, которое когда-то так сильно вас определяло, это вызывает смесь грусти и некоторого облегчения. С одной стороны, вы освобождаетесь от своей личности и освобождаете место для внутреннего роста.

Есть так много причин быть довольным жизнью, которую вы уже прожили. Однако Восьмёрка Кубков, перевёрнутая 14 августа 2025 года, говорит о том, что пришло время начать новую главу в жизни. Страницы можно заполнить тем, кем вы становитесь, а не прошлым, которое привело вас к этому.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Рыцарь Жезлов, перевёрнутая

Что в последнее время отвлекает вас? Ваш телефон, Скорпион, социальные сети или кто-то другой? Сегодняшняя карта Таро, Рыцарь Жезлов, перевёрнутая, просит вас разобраться, что мешает вам сосредоточиться, чтобы вы могли над этим поработать.

14 августа 2025 года вам не захочется стать тем человеком, чьи мысли блуждают в разговорах или проводят время с друзьями, уткнувшись в телефон. Скорпион, вы стремитесь к полной концентрации. Это знак того, что это возможно.

Стрелец

Карта Таро на сегодня для Стрельца: Двойка Кубков

Стрелец, да, отношения, основанные на гармонии, взаимности и равенстве, возможны. Однако, возможно, вам придётся потрудиться, чтобы их найти. Даже если сейчас ваши отношения кажутся натянутыми, вы, вероятно, достигнете той самой золотой середины в любовных отношениях с любимым человеком.

Двойка Кубков — это позитивный знак для вашей личной жизни, и она говорит, что 14 августа 2025 года доброта и любовь будут доступны вам, сейчас или в будущем.

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Тройка Жезлов

Когда вы знаете, вы просто знаете, и 14 августа 2025 года вы можете почувствовать что-то задолго до наступления события. Когда вы ощущаете эти толчки, которые кажутся сверхъестественными, пожалуйста, обратите на них внимание. Эти моменты происходят не просто так, а для того, чтобы защитить вас от беды.

Сегодняшняя Тройка Жезлов даёт вам понять, что ваше предвидение — не случайность, а подлинная связь с вашей высшей силой, побуждающая вас взглянуть вверх. Не пропустите знак, когда он нарисован.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Четвёрка Мечей

Каждому иногда нужен перерыв, особенно вам, Водолей. Вы можете испытывать острую потребность в отдыхе, и это нелегко найти, когда вы так заняты в течение недели. Однако Четвёрка Мечей просит вас сделать это приоритетом.

Возможно, вы не знаете, где сможете сэкономить время, но если вы учтёте свой график и текущие дела, то, возможно, найдёте его. Ваша энергия стоит вложений и жертв.

Рыбы

Карта Таро на сегодня для Рыб: Паж Кубков

Рыбы, новый день, и мир открыт для вас. У вас есть множество замечательных возможностей, несмотря на то, что произошло вчера, или благодаря прекрасным событиям, которые вы строили весь год.

Карта Таро Паж Кубков — важный знак обещаний и надежды. Она даёт вам понять, что 14 августа вы сможете нажать кнопку перезагрузки и начать всё заново. Жизнь идёт к лучшему, и вы готовы её принять.

