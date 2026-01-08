Укр
Китайский гороскоп на завтра 9 января: Крысам - расставание, Свиньям - обида

Элина Чигис
8 января 2026, 11:08
94
Китайский гороскоп расскажет, что вас ожидает завтра, 9 января.
Китайский гороскоп на завтра
Китайский гороскоп на завтра / коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Китайский гороскоп для всех знаков зодиака
  • Кому из знаков стоит расслабиться

Китайский гороскоп - это удивительная система, которая проникает в тайны человеческой судьбы, основываясь на древних китайских учениях и мудрости, насчитывающих тысячи лет.

Главред расскажет, к чему вам завтра готовиться.

видео дня

Китайский гороскоп на завтра – Крыса

Возможно, вас тревожат старые чувства. Но даже болезненное расставание можно оставить позади. Будьте уверены в себе, в том, кто вы есть, и в своей способности постоять за себя. Тогда вы будете в наилучшем положении, чтобы стать полноценным и уверенным партнером в любых отношениях.

Китайский гороскоп на завтра – Бык

День для подготовки. Семейные вечеринки и расширение круга общения могут быть особенно приятными и доставляющими удовольствие. Чтобы принять решение, лучший совет — "следуйте своему сердцу". Подготовьте все необходимое для наилучшего результата. Все, чего вы добьетесь, принесет долгосрочные результаты.

Китайский гороскоп на завтра – Тигр

Ваш оптимизм и хорошие идеи могут принести вам много очков на работе. Это хороший день для любого карьерного шага. Задержки или сложности следует воспринимать с терпением и хорошим настроением. Придерживайтесь своих обычных дел. Подождите другого дня, чтобы попробовать что-то новое. Хороший друг может оказать замечательную поддержку.

Китайский гороскоп на завтра – Кролик

Звезды благоволят любому новому начинанию. Составьте конкретные планы на будущее. Ваша любимая семья станет вашим главным источником вдохновения и поддержки. Это прекрасное время для празднования. Возможно, у вас возникнет желание поесть, выпить или потратить слишком много. Побалуйте себя, в разумных пределах.

Китайский гороскоп инфографика
Китайский гороскоп инфографика / Главред

Китайский гороскоп на завтра – Дракон

Внутри вас происходят перемены, например, меняется ваша точка зрения или твердое мнение, но вы, возможно, еще не определились со своим окончательным мнением. Погрузитесь в самые амбициозные проекты, которые только сможете найти. Когда вы занимаетесь чем-то практичным и конструктивным, другие вещи сами собой уладятся.

Китайский гороскоп на завтра – Змея

Эта энергия побуждает вас отложить рациональный ум в сторону и дать волю своему бурному воображению. Чем больше вы сможете расслабиться, тем лучше. Сейчас не время для чрезмерного анализа или беспокойства о последствиях ваших решений. Просто следуйте за своим сердцем. Оно знает путь.

Китайский гороскоп на завтра – Лошадь

Это может быть прекрасное время для подготовки к важному событию. В середине дня выйдите на улицу и будьте как можно активнее. Запланируйте встречу с друзьями. Это идеальное время, чтобы хорошо провести время с друзьями. Наберитесь терпения к трудностям или переживаниям. Придерживайтесь привычного вам способа выполнения дел.

Китайский гороскоп на завтра – Козел

Постарайтесь расслабиться и жить более сбалансированной и оптимистичной жизнью. Не ждите разочарований. Позитивные ожидания приводят к позитивным результатам. Верьте в мечты, которые вы хотите воплотить. Общение с жизнерадостными людьми помогает вам чувствовать себя более уверенно. Работа без отдыха украдет вашу радость.

Китайский гороскоп на завтра – Обезьяна

Проекты, над которыми вы работали, начинают созревать. Это особенно удачный день для того, чтобы заняться благоустройством своего дома. Даже такой крепкий человек, как вы, не может всё сделать в одиночку. Обратитесь за помощью и советом к важным партнёрам. Разделение бремени приносит удовлетворение на многих уровнях.

Китайский гороскоп на завтра – Петух

Отличный день для развлечений. Особенно сильная энергия может принести романтику или замешательство. Будьте осторожны, не поддавайтесь искушению нарушить правила. Вам может повезти в любви. Возможно, вы откроете для себя новое чувство легкости и вдохновения рядом с очень особенным человеком.

Китайский гороскоп на завтра – Собака

Если вы встречаетесь или у вас уже есть партнер, день предоставляет возможность для страстной романтической встречи. Это также отлично подходит для семейных вечеринок или планирования вечера с друзьями. Подумайте о том, чтобы внести коррективы в планы на более позднее время. Возможно, вам придется что-то исправить в последнюю минуту.

Китайский гороскоп на завтра – Свинья

Не носите обиду в себе весь день. Вы будете работать наиболее эффективно с людьми, которые хорошо вас знают. Сосредоточьтесь на еде. Это может быть что угодно: от планирования званого ужина до поиска отличных местных овощей. Приготовление простой еды — это подарок, которым может насладиться каждый.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

22:37

Григорий Решетник стал публичным посмешищем - что произошло

22:21

Длительные отключения электроэнергии в Днепре и области: графики на 8 январяФото

22:19

В Киеве лифт сорвался вниз: СМИ узнали о пострадавшем, всплыли неожиданные детали

