Гороскоп Таро на сегодня 9 января: Козерогам - урок, Рыбам - достичь желаемого

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 9 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Рыцарь Мечей

Карта Таро "Рыцарь Мечей" сегодня указывает на вашу острую сосредоточенность и целеустремленность, свойственные Овнам. Ваш ум полон амбициозных идей.

Вы готовы сделать все необходимое для достижения своих целей. Ваша решительность дает вам преимущество, особенно если вы слишком долго держите пункт в списке дел.

В пятницу ваш наибольший успех придет после того, как вы определите свою главную цель. Вы поймете, что то, что вы делаете, имеет значение не только сейчас. Когда ваша страсть и логика работают вместе, это мощная комбинация.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Двойка Кубков, перевернутая

Телец, перевернутая Двойка Кубков, обращает ваше внимание на динамику отношений, которая кажется немного конфликтной. Проблема заслуживает более пристального внимания, чтобы помочь вам понять, что вам нужно.

Борьба и проблемы могут сблизить вас и помочь вам почувствовать больше признательности и уважения к тому, чем вы делитесь, особенно если бы конфликта не было.

Близнецы

Карта Таро на пятницу для Близнецов: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов символизирует энергичность и жажду приключений. Эта карта, Близнецы, означает, что вам нужно запланировать отдых и отправиться в путешествие.

Вам от природы нравится быть главным героем, и эта карта приходит вам на помощь, помогая вам никогда не скучать. Вы хотите путешествовать, и хорошо бы составить список мест, куда поехать. Пятница — идеальное время для планирования будущей поездки, чтобы это осуществить.

Рак

Карта Таро на пятницу для Рака: Восьмерка Мечей

Рак, ваши мысли обладают безграничной силой; они создают большую часть вашего жизненного опыта. Восьмерка Мечей говорит о стремительном темпе жизни, который держит вас в ловушке негативного ментального цикла.

Эта карта Таро напоминает вам о вашей способности быть мягким и сострадательным по отношению к другим. Любовь к себе в пятницу облегчит бремя проблем и ваш внутренний голос.

Лев

Пятничная карта Таро для Льва: Пятерка Пентаклей

Лев, если вам выпала Пятерка Пентаклей, это означает, что вы достаточно сильны, чтобы пережить очень трудные времена. Пятница может принести вам что-то, что нужно преодолеть, но у вас есть все необходимое внутри, чтобы сделать то, что нужно.

Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, одиночеством или неожиданной потерей, беспокойство не задержится надолго, потому что вы видите свет в конце туннеля.

Вы почувствуете, что нужно сделать, чтобы стать сильнее. Вы преодолеете гордость, если вам понадобится помощь. В глубине души вы знаете, что этот момент предназначен для вашего личностного роста.

Дева

Десятка Пентаклей — карта Таро, символизирующая наследие.

Она может представлять собой момент завершения цикла, когда ваши действия сохранятся надолго, влияя на благополучие окружающих.

Дева, вы обретаете силу и утешение, зная, что вы не одиноки. Ваша уверенность укрепляет вас и закладывает прочный фундамент на оставшуюся часть месяца.

Весы

Карта Таро на пятницу для Весов: Туз Кубков

Туз Кубков символизирует новое начало в любви и призывает вас смело преодолевать все препятствия, мешающие вам наслаждаться этим особенным моментом.

Весы, духовное или эмоциональное исцеление напоминает вам, что прошлое не должно мешать вам строить лучшее будущее.

Вы мечтали о безусловной любви, и истинная, чистая возможность существует для вас, даже если вы не получили желаемого от кого-то другого.

Скорпион

Карта Таро на пятницу для Скорпиона: Восьмерка Жезлов

Скорпион, ваша сегодняшняя карта Таро — Восьмерка Жезлов, которая говорит о быстрых переменах. К счастью для вас, в пятницу борьба закончится, и вы удивитесь, как быстро для вас наступит завершение.

Вы поймете, что вам не нужно прилагать усилия для решения каждой проблемы или беспокоиться о том, что что-то не разрешится, если вы не будете к этому стремиться. Иногда все происходит естественно, и все, что вам нужно сделать, это позволить Вселенной позаботиться о вас.

Стрелец

Карта Таро на пятницу для Стрельца: Паж Мечей

Карта Таро Паж Мечей говорит о любопытстве и желании учиться у других. Ваша любовь к совершенствованию, росту и обретению мудрости вспыхнет в пятницу с новой силой.

Стрелец, вы почувствуете прилив новых, креативных идей, и вам захочется обсудить их с другом, в какой-нибудь группе или на встрече. Вместо того чтобы чувствовать себя в тупике, ваш разум будет занят представлением различных сценариев и вещей, которые вы хотели бы попробовать.

Козерог

Карта Таро на пятницу для Козерога: Башня

Козерог, ваша креативность поможет вам преодолеть трудные времена в пятницу. Карта Таро "Башня" говорит о неприятных обстоятельствах, которые могут возникнуть внезапно, но и закончиться так же быстро, как и начались. Именно здесь ваше терпение и острый ум вступают в игру, принося победу.

Вы знаете, что не все проблемы означают разрушение или катастрофу. Напротив, это шанс извлечь урок. Вы узнаете, насколько вы сильны и как жизнь может быть непредсказуемой, но в захватывающем смысле.

Водолей

Карта Таро на пятницу для Водолея: Колесница

Водолей, вы решили, что не остановитесь, пока не произойдет чудо. Ваша непоколебимая решимость приведет вас далеко в этом месяце.

Карта Таро "Колесница" подтверждает вашу уверенность и призывает вас к настойчивости. Вы верите, что достойны того, к чему стремитесь, и позволяете своим неудачам и победам говорить за вас.

Рыбы

Карта Таро на пятницу для Рыб: Семерка Кубков

Семерка Кубков символизирует несбыточные мечты и фантазии. Рыбы, ваша карта Таро в пятницу бросает вызов вашим убеждениям о том, что возможно. Вы знаете, что большие мечты трудно осуществить, но вы находите секрет, который побуждает вас оставаться верным себе и двигаться вперед.

Вы сейчас там, где хотите быть. Вы оцениваете свое текущее положение и то, как использовать имеющиеся у вас инструменты. Полученное понимание помогает вам достичь желаемого.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

