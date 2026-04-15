Гороскоп Таро на завтра 16 апреля: Львам - ждать, Девам - действовать

Алена Кюпели
15 апреля 2026, 12:40
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 31 декабря
Гороскоп Таро на 16 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на среду для Овна: Император

Овен, сегодня вам предлагается руководить собой (и другими) с высокой степенью честности. Император символизирует контроль, но самоконтроль начинается с осознанности.

Вы видите, где вы избегали принятия личной ответственности за то, что, как вы знаете, нужно изменить. Вам не нужно проявлять агрессию. Вместо этого вам нужно направить свою энергию на те области, где вы можете проявлять свой авторитет естественно, без принуждения.

Телец

Карта Таро на среду для вторника: Семерка Пентаклей

15 апреля вы готовы к размышлениям и оценке того, куда движется ваша жизнь. Карта Таро Семерка Пентаклей призывает вас честно взглянуть на то, во что вы вложили свое время и энергию.

Вы видите, что приносит свои плоды, и можете делать больше в этом направлении. Вы также можете честно оценить достигнутый прогресс и внести соответствующие корректировки.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на среду: Рыцарь Мечей

Близнецы, Рыцарь Мечей, символизирует размышления, ведущие к действию. 15 апреля будет произнесена правда, которую вам необходимо услышать, но вам потребуется время, чтобы по-настоящему понять сказанное.

Вам не нужно реагировать; вместо этого сохраняйте спокойствие и неподвижность посреди хаоса. Вы можете сказать то, что нужно сказать, но сначала подумайте об этом.

Лев

Карта Таро на среду для Льва: Пятерка Жезлов

Карта Пятерка Жезлов означает внутренние конфликты и то, что вам нужно узнать. 15 апреля вы находитесь в таком периоде, когда боретесь с собой больше, чем с другими.

Всплывают ваши противоречивые желания, приоритеты и ожидания. Вместо этого вы преодолеваете их и спрашиваете себя, что происходит в вашей жизни. Сегодняшняя правда — это трение, и она раскрывает то, что, как вы знаете, нужно показать, когда придет время.

Дева

Карта Таро на среду для Девы: Маг, перевернутый

Карта Мага в перевернутом положении говорит о наличии талантов, но незнании, как их использовать. 15 апреля вы готовы оценить свои навыки и понять, как их применить.

В вашей жизни есть области, где вы сдерживались. Вы четко понимаете свои мотивы, и теперь пришло время согласовать свои действия с ними.

Весы

Карта Таро на среду для Весов: Двойка Мечей, перевернутая

Перевернутая Двойка Мечей для Весов означает, что разум больше не находится в состоянии замешательства, а принял решение. Вы больше не притворяетесь, что все в порядке.

15 апреля повязка с глаз снята. Вы видите то, что перед вами, и смело встречаете проблемы лицом к лицу.

Скорпион

Карта Таро на среду для Скорпиона: Дьявол

Дьявол символизирует искушение, и 15 апреля у вас есть возможность быть предельно честными с собой. Битва, которую вы ведете и которую хотите изменить, вот-вот начнется. Она начинается с того, что вы действительно пытаетесь понять модели поведения, которым следуете, или триггеры, которые заставляют вас действовать.

Сегодня речь идет не о самоосуждении, а о том, чтобы стать сильнее и преодолеть то, чего вы больше не хотите делать.

Стрелец

Карта Таро на среду для Стрельца: Паж Кубков, перевернутая

Паж Кубков в перевернутом положении символизирует рост, и 15 апреля вы можете увидеть, в каких областях вам больше всего нужно повзрослеть. Вы замечаете, какие области боли или силы вы игнорируете, и учитесь использовать их.

Вы отправляетесь в путешествие личностного развития, которое своевременно и полезно для ваших отношений, карьеры и дружбы.

Козерог

Карта Таро на среду для Козерога: Король Пентаклей

Козерог, Король Пентаклей, приглашает вас взять на себя ответственность за свою жизнь. Сегодняшний день символизирует стабильность и ответственность. Вы честны в отношении того, что вы создали. Вы видите, что еще требует внимания.

15 апреля вам не нужно никому и ничему что-либо доказывать. Вместо этого вы точно знаете, что делать, где вы находитесь, и берете на себя ответственность за это.

Водолей

Карта Таро на среду для Водолея: Тройка Кубков, перевернутая

Тройка Кубков, перевернутая, говорит о вашем социальном круге и о той близости, которую вы хотите в нем видеть. 15 апреля вы пересматриваете свои дружеские отношения и динамику власти в них.

Вы обращаете внимание на то, кто поддерживает вас и других, а кто нет. Вы не игнорируете дисбаланс власти, даже самый незначительный. Вы защищаете свою умственную энергию, четко зная, куда ее вкладывать, потому что видите, как она возвращается.

Рыбы

Карта Таро на среду для Рыб: Туз Мечей

Туз Мечей говорит о ясности. 15 апреля ваша правда приходит чисто и прямо.

Ситуация больше не оставляется на догадки или размышления. Вместо этого вы чувствуете себя достаточно уверенно, чтобы действовать и делать то, что необходимо, при поддержке других.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
