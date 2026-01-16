Гороскоп Таро на завтра 17 января: Водолеям - шаг назад, Рыбам - усилить мотивацию

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-17-yanvarya-vodoleyam-shag-nazad-rybam-usilit-motivaciyu-10732877.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 17 января / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Субботняя карта Таро для Овна: Десятка Кубков

Десятка Кубков указывает на эмоциональное удовлетворение и общее счастье, возникающее от действительно поддерживаемых чувств. Сегодня выделите моменты, когда вы осознаете, что действительно работает в ваших отношениях или домашней жизни, даже если все не идеально.

Овны, эта карта приглашает вас замечать удовольствие, когда оно появляется, а не торопиться мимо. Небольшая пауза для оценки связи или разговора. Вы можете наслаждаться смехом, а чувство принадлежности укрепляет вашу эмоциональную основу для дальнейшего движения.

Телец

Субботняя карта Таро для Тельца: Шестерка Мечей

Телец, Шестерка Мечей, сосредоточена на переходе и выборе более спокойных вод после периода истощения ума.

Вы заметите тихое желание выйти от ситуации 17 января. Начните работать над ситуациями и дружбой, которые поощряют вас развивать вдумчивые идеи. Вы готовы к социальной динамике, которая будет полезной, поддерживающей и исполненной надежды.

Близнецы

Субботняя карта Таро для Близнецов: Сила

Ваша ежедневная карта Таро на сегодняшний день – это Сила, которая говорит об стойком мужестве, а не о навязывании результатов. Сегодня вас просят подходить к ситуациям с терпением, а не срочностью, особенно если эмоции переполняют.

Эта карта напоминает вам, что эмоциональное регулирование – это форма власти. Проявляя сдержанность или сочувствие, Близнецы, даже когда вы предпочитаете реагировать, создают долгосрочное доверие к себе и другим.

Рак

Субботняя карта Таро для Рака: Дурак, перевернутый

Перевернутая карта Таро Дурак подчеркивает колебания и желание действовать осторожно, а не прыгать в омут. Вы отдаете себе отчет, что формируется что-то новое, но еще не готовы спешить.

Это не недостаток, Раки. Считайте это своим способом проявления благоразумия. Пусть любознательность существует без давления немедленно брать на себя обязательство. Ваша ясность растет, когда вы даете себе пространство для наблюдения.

Лев

Субботняя карта Таро для Льва: Восьмерка Кубков

Лев, Восьмерка Кубков, отражает эмоциональную честность и способность знать, когда пора двигаться дальше. То, что когда-то имело глубокое значение, больше не соответствует действительности, даже если уход кажется горько-сладким.

Львы, эта карта поддерживает выбор роста вместо комфорта. Отпуская сегодня, вы создаете пространство для более содержательного раздела, даже если вы еще не видите полную картину.

Дева

Субботняя карта Таро для Девы: Пятерка Мечей

В субботу, 17 января, Пятерка Мечей поднимает осознание конфликта и цены победы. Вы замечаете напряжение там, где гордость или недоразумение занимают центральное место.

Дева сегодня предпочитает выбор решения проблемы вместо того, чтобы быть правой. Более мягкий подход или готовность отступить может восстановить мир быстрее, чем настаивание на своей точке зрения.

Весы

Субботняя карта Таро для Весов: Паж Пентаклей

Весы, Паж Пентаклей, сосредоточены на обучении, любознательности и практическом начале. Сегодня предлагается шанс инвестировать во что-то небольшое, но значимое. Вы можете открыть для себя навык, привычку или идею, которую следует лелеять.

Прогресс не обязательно должен быть дополнительным, чтобы вы чувствовали себя счастливыми. Вы можете быть последовательными и открытыми для обучения и получать ощутимые результаты со временем.

Скорпион

Субботняя карта Таро для Скорпиона: Король Жезлов

Король Жезлов символизирует уверенное лидерство и видение. Вы четче понимаете, куда двигаетесь, и вам комфортнее владеть своей властью сегодня.

Скорпион, эта карта поддерживает решительные действия, основанные на цели. Когда вы доверяете своим инстинктам и общаетесь с ясностью, другие естественно следуют вашему примеру.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Шестерка Кубков, перевернутая

В субботу, 17 января, перевернутая Шестерка Кубков переключает внимание с ностальгии на рост в настоящем. Вспоминаются старые воспоминания, и начинают возвращаться шаблоны поведения. Вы увидите, что они больше не обладают той силой и привлекательностью, что были раньше.

Вместо этого, обновите свою перспективу, Стрелец. То, что работало раньше, не должно определять то, что работает сейчас. Ваш рост происходит благодаря отказу от устаревших ожиданий.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Десятка Пентаклей, перевернутая

Козерог, перевернутая Десятка Пентаклей, подчеркивает необходимость переоценки долгосрочных целей, особенно в отношении вашей стабильности и успеха. Вы задаетесь вопросом, отражает ли определенный путь ваши ценности.

Не считайте это потерей. Это перемена. Сейчас вы корректируете свое определение безопасности, что поможет вам построить что-то более аутентичное и устойчивое в будущем.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Паж Мечей, перевернутая

Паж Мечей в перевернутом положении указывает на умственную перегрузку или сомнения. Вам не стоит погружаться в слишком много информации или противоречивых мнений, что затрудняет достижение ясности сегодня.

Водолеи, вместо того чтобы стремиться к ответам, сделайте шаг назад. Вам нужно упростить свою жизнь. Дайте себе пространство для дыхания.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Туз Жезлов, перевернутая

В субботу, 17 января, Туз Жезлов в перевернутом положении отражает низкую мотивацию. Вы чувствуете искру, но пока ничего по-настоящему вас не заинтересовало.

Рыбы, вам рекомендуется быть терпеливыми и ждать. Вам не стоит торопиться. Все происходит органично.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред