Гороскоп Таро на завтра 18 июня: Овнам - болезненная правда, Львам - проверка отношений

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 18 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Карта Таро: Суд

Овен, доверяй себе и своему внутреннему голосу. Карта Таро Суд — это указание на то, что твое внутреннее чувство знания активизируется 18 июня.

У тебя может быть внутреннее чувство относительно ситуации и ты чувствуешь, что тебе нужно придумать оправдание, чтобы не видеть красный флаг или проблему. Вместо этого будь готов занять свою сторону. Правда может быть болезненной, но она также защищает. Прислушайся к ней.

Телец

Карта Таро: Паж Жезлов, перевернутая

Телец, вы редко судите о книге по ее обложке. Если кто-то кажется более знающим, чем вы, слушайте его. Паж Жезлов, перевернутая; однако, это предостережение от того, чтобы путать страсть с интеллектом.

18 июня вы можете услышать слух или сплетню от человека, которому доверяете, но его незрелость может помешать ему узнать, что является правдой. Проверьте свои источники.

Близнецы

Карта Таро: Звезда

Близнецы, вселенная — это странное и необычное пространство. Поэтому, когда у вас есть карта Таро Звезда, вас направляют смотреть за пределы повседневности и представлять, что мир готовит вам в судьбе и предназначении.

Начиная с 18 июня, соединяйтесь со своим внутренним знанием посредством медитации и тихого размышления. Подумайте о своем будущем. Что вы здесь делаете?

Рак

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая

Рак, иногда нормально чувствовать, что ты недостаточно хорош. Каждый день кто-то переживает то же самое, и это часть человеческой натуры.

Вместо того, чтобы позволять негативу сломить тебя, попробуй поговорить с собой так, как ты бы разговаривал с другом. Ты устал? Может быть, тебе нужно отдохнуть. Ты голоден или одинок? Возможно, немного времени с другом может помочь. Подумайте, что тебе нужно, а затем постарайся сделать это в качестве подарка себе.

Лев

Карта Таро: Шестерка Пентаклей, перевернутая

Лев, люди иногда могут контролировать, и бывают моменты, когда вы можете задаться вопросом, действует ли человек определенным образом, чтобы получить преимущество, или он просто не знает, что делает, и это чистое невежество.

Способ узнать — задавать вопросы. Посмотрите, выдержат ли ваши отношения испытание честностью 18 июня.

Дева

Карта Таро: Тройка Пентаклей, перевернутая

Дева, соберите свою команду. Возможно, вам придется пересмотреть свой подход к сотрудничеству. Можете ли вы отложить свои разногласия в сторону ради общей цели?

Какие сильные стороны может принести человек, нравится он вам или нет? Что вы можете построить с ним, чтобы создать благоприятную среду для уменьшения областей стресса, которые вы чувствуете прямо сейчас?

Весы

Карта Таро: Дурак, перевернутая

Весы, возможно, вам нужно сделать перерыв и не торопиться, даже если вы чувствуете, что что-то упустите. Дурак в перевернутом положении — это предупреждающий сигнал, и он сильный.

Если вы чувствуете нерешительность или страх, спросите себя, почему. Возможно, ваша интуиция пытается вам что-то сказать. Вопрос в том, будете ли вы слушать.

Скорпион

Карта Таро: Паж Кубков, перевернутая

Скорпион Паж Кубков, перевернутая 18 июня, является знаком того, что отношения переживают трудные времена. Это может означать изменение романтической природы партнерства, которого вы не ожидали. Вы можете обнаружить, что не можете видеть будущее, хотя когда-то думали, что можете.

Существует много способов справиться с трудностями в отношениях, не прибегая к разрыву как к единственному решению. Узнайте, как работать вместе в трудные времена. В результате вы можете стать сильнее.

Стрелец

Карта Таро: Шестерка Кубков

Стрелец, вы можете поймать себя на воспоминаниях о детстве и прошлом. Вы можете обнаружить, что хотели бы иметь еще один шанс переделать ситуацию или принять другое решение.

Шестерка Кубков и прогулка по полосе памяти могут быть исцеляющими, но они также могут создать ощущение застревания в жизни, в которой вы не чувствуете себя счастливым.

Постарайтесь не позволять себе настолько сосредотачиваться на своем прошлом, чтобы упустить из виду тот факт, что ваше будущее ждет, когда вы напишете его таким, каким хотите его видеть.

Козерог

Карта Таро: Девятка Мечей, перевернутая

Козерог, беспокойство о денежных проблемах может не давать вам спать по ночам, поэтому Девятка Мечей, перевернутая, является указанием на потенциальный стресс в этой области вашей жизни.

Сегодняшнее послание — исследовать новые способы решения проблем, которые угрожают вашему чувству безопасности. Если вы не можете найти решения самостоятельно, обратитесь к тому, кто может вам помочь, например, к тому, кто обладает большими знаниями в этой области.

Водолей

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Водолей, Рыцарь Пентаклей, — это знак, указывающий на необходимость составить долгосрочный план игры. Когда вы устанавливаете конкретную дату для выполнения задачи, ваш разум автоматически начинает формулировать стратегию.

Это идеальный день для проработки деталей до мельчайших деталей. Запишите их и будьте сверхстарательны.

Рыбы

Карта Таро: Туз Мечей

Рыбы, туман вокруг определенных отношений начинает рассеиваться. Вы можете видеть мир таким, какой он есть. Вы можете обнаружить, что способны понимать немного лучше. Проблемы кажутся вам менее сложными. Решения, кажется, встают на свои места, и вы не так обеспокоены тем, что вещи, которые вы когда-то считали невозможными для исправления, не сработают.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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