Гороскоп Таро на завтра 19 апреля: Козерогам - менять подход, Весам - понимание

Алена Кюпели
18 апреля 2026, 18:08
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 19 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на воскресенье для Овна: Тройка Пентаклей

Овен, сегодня идеальный день для достижения желаемого, особенно если вам приходится работать в команде. Ваша карта Таро на 19 апреля — Тройка Пентаклей, которая подчеркивает успешное сотрудничество с другими. Вы склонны брать на себя инициативу, когда Солнце находится в Овне.

Вы можете использовать это качество, чтобы делегировать задачи или помогать друзьям, коллегам и членам семьи раскрыть свои врожденные таланты. Отступление от дел может стать вашим самым быстрым путем к величию сегодня, и вам нравится ощущение хорошей компании в вашей жизни.

Телец

Карта Таро на воскресенье для Тельца: Солнце

19 апреля ваша карта Таро — Солнце, которое символизирует высшую радость и вашу способность видеть всю красоту вокруг вас. Луна в Близнецах подчеркивает ваш сектор личных вещей, поэтому это идеальное время, чтобы наслаждаться тем, что у вас есть.

Телец, найдите минутку, чтобы выразить благодарность за все, что у вас есть. Обращая внимание на то, чем вас благословили, вы избавляетесь от чувства нехватки, которое часто возникает в период пребывания Солнца в Овне.

Близнецы

Карта Таро на воскресенье для Близнецов: Иерофант, перевернутый

Перевернутый Иерофант, ваша ежедневная карта Таро на 19 апреля, напоминает вам, что не все традиции достойны сохранения. Вы чувствуете возможность для перемен, и вам может казаться, что вы работаете против системы, которую знали и которой доверяли.

Солнце в Овне напоминает вам, что мир полон людей, которые часто с вами согласны, но пока они не узнают, что вы думаете, они не могут поделиться своей поддержкой. С Луной в вашем знаке вы чувствуете себя увереннее. Вы думаете самостоятельно и высказываете свое мнение, учась сегодня новому уровню прозрачности и самодисциплины.

Рак

Карта Таро на воскресенье для Рака: Шестерка Жезлов, перевернутая

Рак, признать поражение — это нормально, особенно если вы решили, что больше не хотите преследовать определенную цель. Перевёрнутая карта Таро Шестерка Жезлов означает личную неудачу. Когда Солнце находится в Овне, вы придаёте большое значение мнению окружающих. Вы хотите, чтобы вас воспринимали высоко и позитивно, особенно на работе.

Теперь, когда Луна входит в Близнецы, вы можете понять, что не все внешние мнения имеют значение. Некоторые люди будут любить вас независимо от обстоятельств, а другие будут не любить вас по тем же причинам. Вы учитесь ценить собственное мнение превыше всего.

Лев

Карта Таро для Льва на воскресенье: Девятка Пентаклей

Карта Таро Девятка Пентаклей говорит о самодостаточности и ощущении собственной способности делать то, что вам нужно. Это идеальное время для поиска групп, обучающих вопросам денег, расходов и сбережений.

19 апреля, когда Солнце находится в Овне, вы готовы изучить то, что вам нужно узнать о финансовой грамотности и о том, как работают деньги. Луна в Близнецах приводит вас в ситуации, где люди вместе разрабатывают стратегии и учатся. Прислушайтесь к зову своего сердца и посмотрите, куда вас может привести изучение экономики.

Дева

Карта Таро на воскресенье для Девы: Дьявол, перевернутый

Дева, вы — победитель, и вы научились контролировать свои триггеры. Вы больше не возвращаетесь к старым привычкам по привычке; вместо этого вы видите их и останавливаетесь, прежде чем пойти по пути, по которому не хотите идти.

Ваша ежедневная карта Таро, Дьявол, перевернутый, подчеркивает личностный рост, особенно в отношении зависимостей. Вы можете сказать "нет", когда это необходимо, и вы свободны уйти, прежде чем снова вернуться к привычке, от которой так усердно боролись.

Весы

Карта Таро на воскресенье для Весов: Паж Мечей

Весы, сегодня вы обращаетесь с просьбами и получаете положительный ответ. Паж Мечей 19 апреля говорит о призыве к действию. Солнце в Овне, ваш сектор отношений подчеркивает сотрудничество с другими. Если вы хотите понять, на каком этапе находятся ваши романтические отношения, сегодня может быть хорошим днем, чтобы спросить.

С Луной в Близнецах сохраняйте открытость и любопытство к тому, чем делятся другие. Вы можете многому научиться, наблюдая за тем, как люди говорят, и за языком тела. Сегодняшний день может стать поводом для того, чтобы предложить больше близости или же понять, нужно ли установить границы и дистанцироваться.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на воскресенье: Двойка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Двойка Жезлов означает отсутствие планирования, и 19 апреля вам, возможно, придется приложить больше усилий, чтобы довести дела до конца. Секреты и проблемы, скрытые от посторонних глаз, могут выйти наружу и проявиться во время Луны в Близнецах.

Благодаря вашей ярко выраженной экстрасенсорной природе, часть вас наслаждается открывающимися открытиями. Каждое из них позволяет вам решать проблемы и переосмысливать свою жизнь. То, что для других может казаться неудобством, для вас — благословением.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на воскресенье: Семерка Жезлов

Сегодняшний день посвящен компромиссу, ведущему к прощению и исцелению. Вы часто защищаете тех, кто находится в невыгодном положении, и когда Луна находится в Близнецах 19 апреля, вы немного больше оберегаете свои партнерские отношения.

С вашей ежедневной картой Таро Семерка Жезлов вы стоите на своем и делитесь тем, что у вас на сердце. Вы открываетесь и учите других идти вам навстречу. Солнце в Овне поддерживает ваш оптимизм и позитивный настрой, сосредотачиваясь исключительно на том, что выгодно обеим сторонам.

Козерог

Карта Таро для Козерога на воскресенье: Суд, перевернутая

Перевернутая карта Суд символизирует страх перед переменами, и 19 апреля вам предстоит сделать все по-другому. Вы поймете, что перемены не так уж плохи, если видите, что они работают по правильным причинам. Вам нравится узнавать больше о себе.

Прошлые ошибки смягчаются, когда Солнце находится в Овне, потому что вы любопытны и стремитесь открыть для себя новый способ делать дела. Когда Луна находится в Близнецах, вы открыты всему, что улучшает ваше здоровье и самочувствие, поэтому страх преодолевается, особенно если он мешает вам обрести счастье.

Водолей

Карта Таро для Водолея на воскресенье: Четверка Кубков

19 апреля Четверка Кубков призывает вас воспользоваться предоставленной возможностью, а не ждать. Четыре в Таро символизируют управление, а Кубки — эмоции.

Вам, Водолеи, важно управлять своими эмоциями, особенно в новых ситуациях. Сегодня подумайте о желаемом результате. Помните, что выгода часто достигается риском, и если вы будете склонны отговаривать себя от желаемого, у вас не будет возможности попробовать и увидеть, что работает.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на воскресенье: Башня

Когда Луна находится в Близнецах, ваше стремление к безопасности и защищенности усиливается, но сегодня эти области могут быть подвергнуты испытанию. Рыбы, 19 апреля вы столкнетесь с несколькими нежелательными, незапланированными сюрпризами, но не позволяйте конфликтам обескуражить вас. Карта Таро "Башня" говорит о неудачах и внезапных катастрофах, но они часто заканчиваются так же быстро, как и начались.

Во время пребывания Солнца в Овне вы научитесь сосредотачиваться на том, что у вас есть, вместо потенциальных потерь. Ваше любопытство растет, и вы видите, как растет ваша устойчивость.

Что стоит учитывать читателю

