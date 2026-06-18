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Гороскоп Таро на завтра 19 июня: Овнам - говорить, Льву - успех

Алена Кюпели
18 июня 2026, 11:42
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Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп таро на 29 ноября
Гороскоп таро на 19 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на пятницу для Овна: Семерка Жезлов

Звучит противоречиво, Овен, но один из способов сблизиться с любимым человеком — это сказать то, что вы действительно чувствуете, даже если сегодня это заденет чьи-то чувства.

Ваша карта Таро Семерка Жезлов говорит о том, чтобы постоять за себя, что непросто, особенно когда вы стремитесь к сближению. 19 июня поверьте, что то, что вы считаете проблемой, чувствует и кто-то другой, и, назвав проблему, вы облегчите ее решение.

Телец

Карта Таро на пятницу для Тельца: Пятерка Жезлов

Всякое случается, Телец, и вы поймете, на что способны в пятницу, 19 июня, когда будете осваивать новые сферы отношений и учиться ладить друг с другом, даже когда возникает напряжение.

Карта Таро Пятерка Жезлов говорит о разногласиях и трудностях в отношениях. Вы поймете, что если вы не на одной волне, это не значит, что вы не в одной команде.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на пятницу: Двойка Кубков

Карта Двойка Кубков — очень приятная находка, если вы хотите насладиться всеми преимуществами романтических отношений.

Главное, на чём следует сосредоточиться в эту пятницу, — это прекрасные эмоции, которые вы испытываете, когда встречаете родственную душу или взаимодействуете с человеком, который видит мир так же, как и вы.

Рак

Карта Таро для Рака на пятницу: Повешенный, перевёрнутый

Ваше ожидание подходит к концу, Рак, и вы больше не можете ограничивать себя в жизни на чужих условиях. Перевёрнутый Повешенный часто подчёркивает эмоциональную борьбу, которую вы испытываете, когда вам приходится расставаться с кем-то, даже если вы не планируете этого надолго.

В пятницу вы начнёте чувствовать давление, и день покажется тяжёлым. Скоро вы вступите в новую главу своей жизни, и кто знает, чего вы сможете достичь, когда доберётесь до места назначения.

Лев

Карта Таро на пятницу для Льва: Семерка Кубков, перевернутая

Лев, ты больше не мечтаешь, и готов сделать все необходимое, чтобы твоя мечта сбылась.

19 июня перевернутая Семерка Кубков говорит о невероятном чувстве, которое ты испытываешь, когда погружаешься в свои мечты. Сегодня ты видишь себя делающим работу, которая ведет к успеху.

Дева

Карта Таро на пятницу для Девы: Король Жезлов, перевернутая

Ты хочешь сам управлять своей жизнью и не хочешь, чтобы кто-то тебе указывал.

Однако, с Королем Жезлов, перевернутой картой Таро, указывающей на борьбу за власть, ты понимаешь, что это может быть утомительно, несмотря на твою веру в свою цель. Необходим баланс, и ты ищешь его всеми возможными способами.

Весы

Карта Таро для Весов на пятницу: Умеренность, перевернутая

Перевернутая Умеренность означает умеренность, вышедшую из-под контроля. Ваш знак — это знак гармонии, поэтому карта Таро, которая говорит об обратном балансу, может показаться неприятной.

19 июня вы будете усердно работать над обретением внутреннего покоя в работе и отношениях. Вы его найдете.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на пятницу: Сила

Вы видите в себе то, чего раньше не замечали.

Карта Таро "Сила" говорит о смелости и отстаивании своих убеждений. Если раньше вам было трудно проявлять напористость, похоже, ситуация изменилась. Вы задумываетесь о своей главной цели и находите в себе силы двигаться вперед.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на пятницу: Дьявол, перевернутый

Токсичные модели поведения — это то, о чем вы думаете, когда видите перевернутую карту Таро "Дьявол". Возможно, вы будете легче их распознавать, если будете внимательны к своему внутреннему миру.

Вместо того чтобы извиняться за то, кто вы есть или кем вы не являетесь, представьте себя подлинным и полностью верным себе. Вы не хотите, чтобы другие определяли вас или принимали решения за вас.

Козерог

Карта Таро для Козерога на пятницу: Туз Пентаклей, перевернутый

Вы не можете быть везде и всегда, Козерог, и то же самое часто происходит с деньгами! Перевернутая карта Таро Туз Пентаклей говорит о плохом планировании при решении финансовых проблем, которых, как вы знаете, можно было бы избежать, если бы вы были более осмотрительны.

Случаются разные вещи, и вы научитесь решать проблемы, не позволяя упущенным в прошлом моментам мешать вам наслаждаться жизнью в будущем.

Водолей

Карта Таро для Водолея на пятницу: Мир

В вашей жизни начинается новая эра, и карта Таро "Мир" указывает на то, что вы осознаете начало путешествия.

В пятницу, 19 июня, вы начинаете видеть вещи в другом свете, и это значительно меняет вашу реакцию на окружающий мир, даже несмотря на то, что вы уверенно начинаете с радостью.

Рыбы

Перевернутая карта Таро для Рыб на пятницу: Восьмерка Кубков

Прощаться с чем-то, что вы так хорошо знаете, но с чем больше не можете чувствовать связь, никогда не бывает легко, Рыбы.

Как указывает перевернутая карта Таро "Восьмерка Кубков", вам трудно расстаться с известным. Сегодня, вместо того чтобы говорить, что это не имеет значения, или заставлять себя, остановитесь и оцените настоящий момент. Вы можете чувствовать себя нормально по поводу происходящего, прежде чем сделать следующий шаг.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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