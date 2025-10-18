Укр
Гороскоп Таро на завтра 19 октября: Близнецам - ждать, Весам - удача

Алена Кюпели
18 октября 2025, 16:01обновлено 18 октября, 16:35
117
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 19 октября
Гороскоп Таро на 19 октября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Четверка Кубков

Овен, пришло время увидеть мир таким, какой он есть, а не только тем, что, по вашему мнению, он может дать. Иногда вы можете ограничивать свои возможности, слишком увлекаясь эмоциями. Четверка Кубков призывает вас видеть дальше того, что находится прямо перед вами.

Будьте готовы довериться чужому мнению, если вам трудно представить то, что вы сейчас не можете постичь.

Чего вам не следует делать, так это ограничивать себя негативными эмоциями (они есть у всех!). Вместо этого позаимствуйте оптимизм у других, особенно в период исцеления.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Десятка Пентаклей, перевернутая

Телец, вы привыкли быть главным, но каждый имеет право принимать собственные решения, нравится вам это или нет. Друг или член семьи может расстроить вас своим желанием нарушить традиции.

Возможно, кто-то выберет другой путь, и это не тот, который вы бы для него выбрали. Вам может показаться странным хотеть чего-то иного, кроме традиций и уклада вашей семьи. Изобретать велосипед может показаться рискованным.

Но сегодня совет от перевёрнутой карты Таро Десятки Пентаклей: переосмыслить, почему вы лично следуете определённым традициям. Проблемы одного человека могут укрепить ваши убеждения.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Семерка Пентаклей

Будьте терпеливы, Близнецы. Вы вложили много времени, энергии и усилий в себя, в людей, места и вещи, которые любите. Вы — сокровище, и вы знаете, что когда вы верите в кого-то (или во что-то), ваши инстинкты редко ошибаются.

Сегодня вы готовы развивать отношения, но время может быть неподходящим или ситуация может быть неподходящей. Как показывает ваша карта Таро, Семерка Пентаклей, ожидание может быть для вас утомительным. Трудно отступить, когда хочется повернуть циферблат вперёд. Напомните себе: "Хорошее достаётся тем, кто умеет ждать!"

Рак

Карта Таро на сегодня для Рака: Дьявол

Рак, сегодня день, когда вы сделаете то, чего предпочитаете не делать, но осознаёте, что это хорошая идея время от времени. Сегодняшний ежедневный расклад Таро из одной карты, Дьявол, призывает вас приоткрыть завесу своей жизни и заглянуть под её поверхность.

Начиная с сегодняшнего дня, вы сможете противостоять тёмной стороне своей личности и работать над теми областями, которые требуют внимания и улучшения. Легче сказать, чем сделать, но это необходимая часть вашего жизненного пути.

Цените этот момент, Рак. Хотя всегда нелегко смотреть в лицо недостаткам, которые вы предпочитаете игнорировать, когда вы наконец с ними справляетесь, это так исцеляет. К тому же, исцеление делает вас сильнее.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Король Жезлов, перевёрнутая

Лев, вы можете быть таким спокойным и хладнокровным. Вы один из самых собранных знаков зодиака, особенно когда дело касается эмоций, которые вы испытываете по отношению к жизни, переменам, себе и порой безумию общества. Вы не позволяете ничему задеть вас за живое.

Вы знаете, что любая ситуация может измениться в одно мгновение. Тем не менее, сегодняшняя карта Таро из одной карты предупреждает вас: прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Король Жезлов в перевёрнутом положении указывает на то, что вы можете быть выведены из себя чем-то, что эмоционально застало вас врасплох. Постарайтесь не допустить, чтобы ситуация, которую вы не можете контролировать, стала причиной того, что вы стали тем, кем вы не являетесь.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Шут

Дева, вы так готовы начать всё сначала. Вы чувствуете, что сейчас самое подходящее время. Вы полностью веруете и не боитесь прыгнуть в тот самый момент, когда перед вами открывается дверь. Карта Таро "Дурак" — это одновременно и обнадеживающий знак, и предостережение.

Вы можете бояться остаться в темноте или упустить возможность, если не будете действовать быстро. Но помните, Дева. Если что-то действительно предназначено для вас, вам не нужно быть поспешным или безрассудным. Вы можете проявить осторожность и не торопиться. Благословение будет с вами, когда божественное время совпадёт.

Весы

Карта Таро на сегодня для Весов: Двойка Пентаклей, перевёрнутая

Сделайте глубокий вдох, Весы, и позвольте миру овладеть вашими эмоциями. Сегодня важный день для вас, поскольку Солнце и Луна находятся в вашем знаке зодиака.

Вы почувствуете энергетический сдвиг, приносящий новое понимание и ясность в вашу повседневную жизнь. Вы будете знать, что вам предназначено, а что нет. Вам будет гораздо легче позволить обстоятельствам складываться в свою пользу.

Перевёрнутая карта Таро Двойка Пентаклей также призывает вас пересмотреть приоритеты в своих усилиях и энергии. На чём вам нужно сосредоточиться в первую очередь? Над чем вам лучше всего поработать прямо сейчас?

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Башня (перевёрнутая)

Скорпионы, вы всегда начеку и чувствуете приближение проблем. Вы чувствуете это нутром, и это интуитивно предупреждает вас о необходимости подготовиться к худшему, чтобы избежать его.

Сегодняшняя карта Таро предупреждает вас о том, что проблема, с которой вы столкнулись, изменится к лучшему. Вместо того, чтобы оставаться в режиме самозащиты, вы можете снять напряжение и расслабиться. Всё будет хорошо!

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Четверка Жезлов

Стрелец, вы предъявляете высокие требования к окружающим, но многие не осознают, что ваши ожидания по отношению к себе ещё выше. Вы придирчивы к людям, которых впускаете в свою жизнь. Вы дружите со всеми, но тех, кто входит в ваш узкий круг доверия, очень мало.

Сегодняшняя Четверка Жезлов говорит о том, что ваш нынешний подход к общению с друзьями может быть скорее вредным, чем полезным. Вы чувствуете себя одиноким или изолированным? Задумываетесь ли вы о том, стоит ли вам немного ослабить бдительность и подпустить к себе кого-то, кого вы не очень хорошо знаете?

Козерог

Сегодняшняя карта Таро для Козерога: Король Кубков

Козерог, вы — та самая скала, которая нужна людям в их жизни. Вы тот человек, которому, как кажется, можно доверять. Вам не нужно слишком стараться, чтобы доказать свою состоятельность. Ваш послужной список — достаточное доказательство.

Ваша карта Таро на сегодня, Король Кубков, символизирует вашу стойкость и выносливость. Вас будут воспринимать как человека, дарующего уверенность, тепло и утешение. Даже в моменты неопределенности или внутреннего напряжения вы сохраняете спокойствие и силу.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Туз Мечей

Водолей, вы невероятно проницательны, и иногда не доминируете в разговорах, потому что внимательно слушаете и стараетесь удерживать внимание собеседника. Вы предпочитаете прослыть простым мыслителем, чем хвастаться или лишать собеседника возможности высказаться. Из-за этого вы часто чувствовали себя непонятым или даже откровенно неуважаемым.

Однако вскоре всё изменится. Туз Мечей означает повышенное осознание того, кто вы есть и что вы предлагаете в разговорах и отношениях. Ваша способность приносить пользу будет неоспорима. Вы измените отношение людей к себе благодаря своей проницательности и своим словам.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Пятёрка Пентаклей

Рыбы, у вас мягкий характер, поэтому вы предпочитаете не навязывать другим свои потребности и желания. Вы склонны держать некоторые желания при себе. Однако бывают моменты, когда вам необходимо открыто заявить о своей ситуации.

Сегодняшняя карта Таро, Пятёрка Пентаклей, говорит, что деньги, любовь и доверие для вас, Рыбы, — всё это вместе, но могут быть моменты, когда вы сомневаетесь в личной цене в обмен на материальные блага.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

