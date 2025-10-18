Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

Мария Николишин
18 октября 2025, 05:00
15
Металлическая Обезьяна принесет китайским знакам зодиака интересные возможности.
Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья
Кому откроется поток счастья в субботу / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Кто будет находиться в потоке 18 октября
  • Кого ждет эмоциональное обновление

В субботу, 18 октября, пятерых китайских знаков зодиака ждет большая удача и счастье. Это будет субботний День открытых дверей, который возглавляет Металлическая Обезьяна, которая принесет всплеск любопытства и возможностей, пишет YourTango.

Согласно китайскому гороскопу, энергия Обезьяны открывает ментальные двери и приносит легкость, смех и смелость что-то изменить.

видео дня

Что интересно, в субботу счастье будет приходить неожиданным образом. Именно так Вселенная приглашает снова доверять тому, что кажется легким, передает Главред.

Каким знакам зодиака будет везти в субботу:

Обезьяна

В этот день вы будете находиться в потоке, поэтому можете ожидать, что разговоры будут успешными, люди заметят ваше присутствие, а удача будет следовать за вами, когда вы перестанете пытаться контролировать результаты. Чей-то смех, доброе слово или спонтанный момент могут полностью изменить ваше настроение.

Лошадь

Энергия этого дня очистит умственный беспорядок и принесет эмоциональное обновление. Разговор, который когда-то казался трудным, теперь ощущается более легким, или вы можете получить хорошие новости, которые восстановят ваш оптимизм в отношении ситуации, от которой вы тихо отказались.

Коза

Суббота принесет вам легкий выдох. Энергия Металлической Обезьяны приглашает вас сделать что-то исключительно для радости, даже если это что-то незначительное, например, немного дольше полежать в постели, навестить друга или приготовить вкусное блюдо. Счастье сегодня не приходит в спешке, оно разворачивается тихо, напоминая вам, что удовольствие - это также форма удачи.

Дракон

18 октября зажжет в вас искру страсти и приключений. Вы можете почувствовать вдохновение пойти на небольшой риск и начать новый план, сделать творческий скачок или даже обратиться к кому-то, о ком вы думали. 18 октября дает импульс, который ощущается радостным и освобождающим.

Собака

Субботний День открытых дверей усилит вашу эмоциональную ясность. Вы почувствуете, что для вас является правдой, и эта искренность привлечет тепло и благосклонность. Кто-то может сказать слова, которые искренне тронут вас, или вы можете заметить, как ощущение спокойствия возвращается в ваши отношения.

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья
Китайский гороскоп / Инфографика: Главред

Читайте также:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал - ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или доказать научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп Китайский гороскоп гороскоп дракон гороскоп лошадь гороскоп коза гороскоп обезьяна гороскоп собака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:46Война
Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:05Политика
"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

22:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Последние новости

05:32

Гороскоп на завтра 19 октября: Близнецам - увлекательный вечер, Рыбам - убытки

05:00

Послание Вселенной: пять знаков зодиака ждет настоящий всплеск счастья

04:12

Выла от беспомощности: запроданка Тодоренко оказалась одна с тремя детьми

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:19

Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

Реклама
23:05

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:01

Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

22:47

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

Реклама
21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:01

Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

16:50

Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

16:38

Путина "с уважением" примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

16:37

Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицыВидео

16:18

"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

Реклама
16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

16:03

Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

15:53

Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошноВидео

15:23

Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника "сюрпризом"

15:07

Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять