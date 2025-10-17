Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

Известный мольфар Максим Гордеев рассказал, насколько сильная защита у людей по дате рождения.

Что будет, если обидеть человека по дате рождения / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Часто люди не задумываются о том, что собственными действиями или словами могут задеть чувства других. В современном мире есть много коварных людей, которые могут сделать даже подлость ради собственной выгоды.

Известный украинский мольфар Максим Гордеев как люди по дате рождения могут реагировать на обидные моменты и что может ждать их обидчиков.

2, 3, 6, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 28

Люди, которые родились в эти дни, имеют очень развитую интуицию. Еще с детства они очень чувствительные натуры. Они могут почувствовать, какой именно человек перед ними стоит. Это прирожденные эмпаты. Они даже могут стать проводниками, целителями и магами.

5, 8, 9, 14, 17, 27, 30, 31

Если вы родились в эти дни, то вы настоящие люди-мудрецы. Человек, который принес негатив в вашу жизнь, впоследствии не сможет спать спокойно. Ваших обидчиков обязательно настигнет карма. Рожденные в эти дни люди очень глубокие внутри. Они обладают знаниями, силами и имеют мощную связь с Высшими Силами.

Кто такой Максим Гордеев / Инфографика: Главред

1, 7, 10, 11, 16, 19, 23, 19

Если вы обидите людей, которые родились в эти дни, то о достатке можно забыть. Это перекроет вам денежный поток. Рожденные в эти дни люди - настоящие счастливчики. Они умеют выбираться в нужном месте и в нужное время. Однако если вы их предадите, унизите или обесцените, то вас ждут финансовые потери.

4, 13, 22, 26

Тот, кто ее обидит, рискует потерять опору, попасть в бюрократию, долги, застой, болезни, давление со стороны власти или системы.

Смотрите видео о том, что будет, если обидеть людей по дате рождения:

