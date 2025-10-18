Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

Сергей Кущ
18 октября 2025, 01:45
14
Некоторые люди словно рождены для того, чтобы понимать и утешать других
Самые сострадательные знаки зодиака
Самые сострадательные знаки зодиака / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

  • Раки — это заботливые хранители домашнего тепла
  • Рыбы — самые большие эмпаты Зодиака

Астрологи уверены: уровень эмпатии и доброты напрямую связан с положением звёзд. Среди двенадцати знаков Зодиака есть те, кто отличается особой чуткостью и способностью поддерживать окружающих в трудные моменты

Рыбы

Рыбы — самые большие эмпаты Зодиака. Их природная чувствительность и глубокая интуиция позволяют буквально ощущать эмоции других людей. Рыбы всегда готовы подставить плечо, выслушать и помочь — даже если для этого нужно пожертвовать собственным временем и силами. Их сострадание безгранично, а доброта искренняя. Не случайно их часто называют "целителями душ".

видео дня

Рак

Раки — это заботливые хранители домашнего тепла. Они чувствуют настроение близких без слов и всегда стараются окружить их вниманием и заботой. В трудные минуты именно Рак первым предложит поддержку и поможет вернуть душевное равновесие. Их сострадание проявляется не только в словах, но и в поступках — они по-настоящему живут чувствами других людей.

Весы

Весы известны как миротворцы Зодиака. Их сострадание проявляется в желании сохранить гармонию и справедливость. Они умеют слушать, понимать обе стороны конфликта и всегда стараются помочь советом или просто добрым словом. Весы не переносят страданий других и делают всё возможное, чтобы восстановить баланс и спокойствие вокруг.

Телец

Тельцы не так эмоциональны, как Рыбы или Раки, но их сострадание проявляется в надёжности и готовности прийти на помощь. Они умеют поддержать, успокоить и доказать своё участие делом. Телец всегда рядом, когда трудно, и именно это делает их одними из самых тёплых и преданных друзей в зодиакальном круге.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Источник.

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

гороскоп знаки зодиака
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

23:46Война
Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:05Политика
"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

22:47Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Китайский гороскоп на завтра 18 октября: Лошадям - препятствия, Обезьянам - тревога

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

Не выбрасывать в мусорку: ученые нашли необычное применение кофейной гуще

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

Гороскоп Таро на завтра 18 октября: Овнам - новости, Ракам - рисковать

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

НАБУ 10 лет терроризировало невиновного и тихо закрыло дело: Бюро нужно распустить – эксперт

Последние новости

03:30

Герань и другие цветы оживут за один день: как приготовить чудо-удобрение дома

02:46

Почему кот выбирает спать вместе с вами: ветеринары назвали трогательную причину

01:45

Переживают за других больше, чем за себя: самые сострадательные знаки зодиака

00:37

Здоровье придет на весь год: что нужно сделать 18 октября, приметы

17 октября, пятница
23:46

РФ приготовила 500 "Шахедов" и баллистику: в Украине повышенная угроза ударов

Хочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - МережкоХочется верить, что Зеленский и Трамп наработают план принуждения Путина к переговорам - Мережко
23:19

Что с собой делает предательница Ани Лорак: "На замок"

23:05

Встреча Зеленского и Трампа состоялась: о чем договорились

23:01

Они не ломаются годами: названы три недорогих, но надежных корейских кроссовера

22:47

"Русский человек", напавший на украинцев в поезде в Швейцарии, задержан

Реклама
22:35

"Много буллинга и унижения": участница "Холостяка" разнесла шоу

22:32

Стиральная машина не заплесневеет: что нужно делать после каждой стирки

22:26

"Гармонии не бывает": жена Влада Ямы сделала признание про отношения с танцором

22:05

"Ну ты пес": Леся Никитюк обалдела от образа Цимбалюка на премьере "Холостяка"

22:04

Абитуриентам на заметку: как выбрать университет и не пожалеть

21:51

"Очень стильный костюм": Трамп засыпал комплиментами ЗеленскогоВидео

21:45

гаджеты, которые могут навсегда испортить ваш ноутбук

21:36

"Кремль уже в панике": в Раде рассказали, что Украина получит от Трампа

21:03

Чей на самом деле Луганск: казаки, восстание и выбор 1991 года

21:01

"Холостяк" уже выбрал свою фаворитку - первые детали

20:54

Трамп не уступил Путину в вопросе Tomahawk для Украины - CNN раскрыло детали

Реклама
20:53

Трамп попросит Зеленского присоединиться к их встрече с Путиным в Венгрии - CBS News

20:38

Трамп встретил Зеленского в Белом доме: первые подробности

20:19

Сильный ливень и II уровень опасности: Украину накроет настоящий Армагеддон

20:12

Как хоронили людей до и после крещения Руси - забытые ритуалы древних славянВидео

20:01

СМИ узнали, что у Эминема начался новый роман: кто она

19:22

"Добиться правды невозможно": клиентам ПриватБанка не поступают деньги

19:16

От мира до тупика: El Mundo назвало пять сценариев войны в Украине

19:10

Зачем Трамп хочет встречи с Путиным?мнение

18:58

"Это Украина": в Луганске женщина отправила оккупантов вслед "за российским кораблем"

18:23

Обидчик может сильно пожалеть: что будет, если обидеть человека по дате рождения

18:11

Вопрос передачи "Томогавков" Украине поставлен на паузу - нардеп Чернев

17:38

Доллар и евро безумно подорожает уже с 20 октября: новый курс валют

17:01

Путин на Аляске разозлил Трампа: тот сорвался на крик и хотел уйти - FT

16:50

Самый опасный город Украине: появился антирейтинг населенных пунктов

16:38

Путина "с уважением" примет Венгрия - когда состоится встреча с Трампом

16:37

Джамала пошла на отчаянный шаг, чтобы спасти Нацотбор — обращение певицыВидео

16:18

"Меня Сеня бьет": невестка Валерии сделала заявление о муже

16:13

Украинцев ставит в ступор новый странный знак: означает символ с черными полосами

16:12

"Посадили" на 15-20 лет: суд в РФ приговорил пленных "айдаровцев" к большим срокам

16:03

Александр Цывинский: "Задача, которую мы перед собой ставим - это построение равных условий для бизнеса"

Реклама
15:53

Мода plus size на осень 2025: как подчеркнуть достоинства и выглядеть роскошноВидео

15:23

Поведение евро может удивить: станет ли курс валют с понедельника "сюрпризом"

15:07

Почему 18 октября нельзя злоупотреблять алкоголем и едой: какой церковный праздник

14:37

В возрасте 91 года скончался легендарный украинский писатель Юрий Тарнавский

14:24

Армии РФ пришлось бежать: ВСУ разгромили россиян и зачистили два населенных пункта

14:11

"Пишу на русском - все в порядке": известная певица собралась на Нацотбор после концертов в РФВидео

14:09

Резкое похолодание и снег: синоптики назвали дату внезапного ухудшения погоды

14:04

Кличко рассказал, чем занимаются его взрослые дети

13:59

Должен знать каждый водитель: можно ли ездить с почти пустым баком

13:29

Вместо квашеной капусты: простой и быстрый салат с синей капустыВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинПотапНастя КаменскихСофия РотаруВиталий КозловскийОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять