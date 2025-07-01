Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 2 июля: Весам - слушать сердце, Рыбам - смелость

Алена Кюпели
1 июля 2025, 15:58
84
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 2 июля
Гороскоп Таро на 2 июля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Умеренность

Овен, самообладание — это практикуемое искусство, и пока вы не окажетесь в положении, когда вам придется его практиковать, вы не будете знать, где вам нужно поработать.

Карта Таро Умеренность — это сигнал для вас обратить внимание на свою импульсивность 2 июля. Начало нового месяца дает возможность пересмотреть свои привычки и распорядок дня. Вам не нужно быть идеальным, но знание того, где вы можете улучшиться, будет иметь для вас большую ценность.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Девятка Кубков, перевернутая

Будьте осторожны в своих желаниях, Телец. Наличие того, что вы хотите или в чем нуждаетесь, может быть палкой о двух концах, начиная со 2 июля.

Вы можете усомниться в том, действительно ли вы хотите получать то, что получаете, и опыт, хотя и удовлетворяющий на некоторых уровнях, может показаться менее приятным на многих других. Этот день дает вам возможность более четко раскрыть свои ценности. Прислушивайтесь к своей интуиции, поскольку она будет направлять вас.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Тройка Пентаклей, перевернутая

Иногда командная работа может заставить вас задуматься, сможете ли вы достичь большего, работая в одиночку. Сегодняшний конфликт может возникнуть с коллегами и сослуживцами, которые пытаются помочь, но у них есть свои собственные планы.

Сегодняшняя Тройка Пентаклей, перевернутая, предупреждает вас о необходимости быть терпеливым при работе с другими, даже если задача, которую вам нужно выполнить, находится дома с семьей или друзьями. Все может пойти не так гладко, как вы ожидали. Подумайте, что вы будете делать, если вам нужно будет что-то изменить.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Мир

Все циклы проходят полный круг. Сегодняшняя карта Таро Мир сигнализирует о событии или ситуации, которая наконец подходит к концу. Вы можете осознать, что находитесь в месте, которое больше не является частью вашего будущего. Когда вы перерастаете отношения или динамику, это может быть грустно, но это признак прогресса. Вы поднимаетесь на более высокий статус.

Радуйтесь тому, что вы недавно пережили. Не оплакивайте прошлое, если оно было важным строительным блоком вашего будущего.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Дьявол

Какие истории вы рассказываете себе о своих возможностях? Лев, сегодняшняя карта Таро Дьявол предполагает незначительную привычку, которая мешает вашему личностному росту и развитию.

Вы воображаете себя менее сильным, чем вы есть? Вы разговариваете с собой в саморазрушительной манере? Постарайтесь быть позитивным в своем вкладе. Не бойтесь игнорировать негативный внутренний диалог, когда он бесполезен или недобр.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Отшельник

Дева, загляните в свое сердце. Сегодняшняя карта Таро, Отшельник, является мощным индикатором того, куда следует направить свое внимание: внутрь. Пришло время побыть в тишине и выделить время для меньшего шума и большей тишины.

Вместо того, чтобы проецировать свою энергию наружу, ища одобрения у друзей или семьи, обратитесь к своему внутреннему источнику мужества и силы. Ваша высшая сила часто говорит тихим, тихим голосом внутри. Слушайте.

Весы

Сегодняшняя карта таро для Весов: Дурак

Вы готовы начать все сначала, Весы? Карта таро Дурак о приключении, которое только начинает проявляться в вашей жизни.

Вы почувствуете призыв выйти за рамки своего воображения. Поскольку вы этого раньше не делали, вы можете услышать, как люди пытаются отговорить вас от этой попытки. Если вы следуете своему сердцу, прислушайтесь к тому, куда оно вас ведет.

Скорпион

Сегодняшняя карта таро для Скорпиона: Король Жезлов

Скорпион, в вас есть очаровательная сторона. В вашей личности есть харизматичный аспект, который мил и привлекателен для людей, которые вас знают, и тех, кто стремится быть похожим на вас.

Таро Король Жезлов призывает вас задействовать свою силу и смелость, чтобы руководить и брать под контроль любую область вашей жизни, которая, по вашему мнению, требует больше практической работы.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Девятка пентаклей

Козерог, посмотри на себя, создающий мир, полный возможностей, обещаний и того, что на ощупь похоже на золото. То, что ты задумал, ты можешь воплотить в жизнь. Разум превыше материи.

Девятка пентаклей — о процветании и изобилии. У тебя есть невероятный шанс воплотить в жизнь все, что пожелает твое сердце 2 июля. Так почему бы и нет?

Водолей

Сегодняшняя карта таро для Водолея: Маг, перевернутый

Водолей, сегодня предвидит коммуникационные барьеры. Возможно, вы потеряли сигналы или телефонный контакт из-за технических проблем. Электронные письма могут остаться неотправленными, и все будет казаться неработающим.

Что происходит? Маг, перевернутый, — это напоминание о необходимости быть терпеливым. Возможно, лучше писать или говорить меньше и подождать, пока эта энергия пройдет.

Рыбы

Сегодняшняя карта таро для Рыб: Восьмерка Мечей

Вы чувствуете себя в ловушке, Рыбы? Возможно, вы сталкиваетесь с трудностями, которые ограничивают вашу способность делать то, что вы хотите. Однако вы не в ловушке. Всегда есть выход.

Как указывает Восьмерка Мечей, вы можете не увидеть то, что вам нужно увидеть как возможность, из-за страха. Но когда вы позволите своему сердцу быть сильным и смелым, выход будет прямо перед вашими глазами.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

таро карты таро гороскоп на картах таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке - росСМИ

Командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке - росСМИ

17:39Война
Привязали к мотоциклу: россияне жестоко казнили украинского военнопленного

Привязали к мотоциклу: россияне жестоко казнили украинского военнопленного

16:38Война
Украина может победить в войне с РФ: в Foreign Affairs назвали способы

Украина может победить в войне с РФ: в Foreign Affairs назвали способы

15:43Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Синоптик назвал дату адской жары в Украине

Синоптик назвал дату адской жары в Украине

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

"Влупит" +5 и будут лить дожди: синоптики предупреждают о непогоде в нескольких областях

Гороскоп на завтра 2 июля: Скорпионам - сильная обида, Рыбам - вознаграждение

Гороскоп на завтра 2 июля: Скорпионам - сильная обида, Рыбам - вознаграждение

Набрал на долче вите: Максим Галкин удивил своим весом

Набрал на долче вите: Максим Галкин удивил своим весом

Без холодильников и морозилок: как в СССР мясо не портилось неделями

Без холодильников и морозилок: как в СССР мясо не портилось неделями

Последние новости

17:39

Командующий 8-й армии РФ был ликвидирован в Донецке - росСМИ

17:10

Украинцам обнародовали тарифы на газ: сколько придется платить с 1 июля

17:10

Исторический скачок евро и подорожание доллара: новый курс ударит по кошельку

16:48

И на хлеб, и на шашлык хватало: что можно было купить за 10 гривен в 1996 году

16:44

"Наложил в штаны": Арестович пожаловался, что его едва не избил "дедушка" в ИспанииВидео

Аномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погодыАномальная жара накроет Украину: синоптик предупредил о резкой смене погоды
16:42

Виллы, мерседесы, няни: где отдыхают ведущие украинского ТВ

16:38

Привязали к мотоциклу: россияне жестоко казнили украинского военнопленного

16:35

Главные праздники в июле 2025: когда украинцам нужно идти в церковь

16:32

Чуть не лопнула: Ада Роговцева выбесила российскую актрису-"дворняжку"

Реклама
16:21

Почему Иван Мазепа раздражает россиян: одна ситуация оставила клеймо "предателя"Видео

16:14

Названы две основные задачи нового наступления РФ - для каких городов особая угроза

16:10

Не просто мода: зачем на телефоне 3 камеры, секретные функции гаджетов

16:10

Школьники массово покидают Украину: за границу уезжают и мальчики, и девочки

15:58

Гороскоп Таро на завтра 2 июля: Весам - слушать сердце, Рыбам - смелость

15:43

Украина может победить в войне с РФ: в Foreign Affairs назвали способы

15:34

"Полный блуд": экс-девушка Налчаджиоглу вышла на связь после расставания с ним

15:32

Секрет раскрыт: зачем нужны 3 отсека в стиральной машине и куда сыпать порошок

15:26

Сюрприз для водителей: цены на бензин и дизель в Украине кардинально изменятся

15:15

В России разбился истребитель Су-34 - удалось ли выжить экипажу

15:06

Порошенко подарил миллион долларов, но продолжает жаловаться, что из-за санкций не может помогать ВСУ - эксперт

Реклама
14:58

Китайский гороскоп на завтра 2 июля: Петухам нужно "попотеть", Козлам - споры

14:55

Почему 2 июля нельзя шить и стирать: какой церковный праздник

14:50

РФ не избежит наказания: Зеленский сделал важный шаг относительно спецтрибунала

14:35

Где 3 различия между мужчинами: только люди с "орлиным зрением" угадают

14:30

Отправить посылку смогут не все: Укрпочта ввела строгие ограничения для украинцев

14:21

Украинцам за рубежом упростили нотариальные услуги: что изменится с 1 июля

14:18

Где можно хоронить домашних любимцев: священник дал ответВидео

14:17

Можно ли носить серьги в форме крестиков: священник четко ответил

14:07

Дроны СБУ ударили по ключевому заводу РФ: СМИ сообщили о возможных убытках

13:44

"Аромат победы" во флаконе: Трамп выпустил собственные духи, известна цена

13:37

Старше Гетманщины: где в Украине растет дерево, которое никто не может срубить

13:30

Меган Маркл в бешенстве из-за свадьбы Безоса: что случилось

13:07

Сырский запретил cкопления военных на полигонах: с чем это связано

12:45

Звезда "Коли ми вдома" и "За двумя зайцами" в тяжелом состоянии - детали

12:34

Перевозил миллион баррелей нефти: танкер "теневого флота" РФ взорвался

12:30

Золотые правила покупки кофе: как выбрать напиток, который стоит своих денег

12:16

Средства из "тысячи Зеленского" будут возвращать: украинцев предупредили

11:22

Тарифы подорожают на 50%: украинцам повысят стоимость коммуналки после войны

11:17

От ударов летели искры: дроны ГУР поразили ряд важных объектов РФ в Крыму

10:29

ВСУ сорвали блицкриг оккупантов на горячем участке фронта - спикер УДА

Реклама
10:23

Мины калечат россиян: СМИ - о последствиях выхода Украины из Оттавской конвенции

10:02

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 1 июля (обновляется)

09:53

В Германии убили украинку с годовалым ребенком, преступник явился с повинной

09:39

Чувствуют все: 4 знака зодиака с необычайно сверхъестественной интуицией

09:16

"Закрыть бизнес и вернуться в ЮАР": Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку

09:04

Четыре аэропорта приостановили работу: в РФ пожаловались на атаку десятков дронов

09:00

"Нога не работает процентов на 80": у звезды "Слуги народа" серьезные проблемы со здоровьем

08:51

После двух мальчиков: партнер Рианны случайно назвал пол их третьего ребенка

08:41

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо за 5 секунд найти лимоны

08:18

В ISW рассказали, какие украинские территории мечтает оккупировать Кремль

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена Зеленская
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять