Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 2 мая: Львам - начать, Тельцу - работа над ошибками

Алена Кюпели
1 мая 2026, 11:50
Гороскоп Таро на 2 мая / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Четверка Пентаклей

Карта Таро Четверка Пентаклей 2 мая означает, что вы достигли точки, когда вас больше не беспокоят деньги.

Поскольку Солнце находится в вашем доме доходов, вы можете увидеть возможности для увеличения зарплаты или сокращения расходов.

С Луной в Скорпионе, вашем доме богатства других людей, не упускайте из виду доступные вам ресурсы. Вы приближаетесь к критической финансовой точке перелома, и полезно следить за возникающими возможностями, чтобы воспользоваться ими.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Сила, перевернутая

Ваша ежедневная карта Таро на 2 мая — перевернутая карта Силы, и она символизирует ситуации, которые подрывают вашу уверенность. Полнолуние в вашем секторе партнерских отношений может пошатнуть вашу самооценку и заставить вас полагаться на других.

Поскольку это месяц вашего рождения, пришло время расти и созревать, становясь тем человеком, которым вы должны быть в этом году. Внимательно обдумайте, где вы видите свои слабые стороны, и спланируйте работу над ними.

Близнецы

Карта Таро для Близнецов на субботу: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Близнецы, вам не нужно быть идеальными, чтобы добиваться результатов. Иногда небольшая шероховатость — это хорошо. Не беспокойтесь об ошибках прямо сейчас. Посмотрите, работает ли то, что вы делаете, а затем вы сможете совершенствоваться по мере продвижения.

Перевернутая Восьмерка Пентаклей в Таро говорит о том, что нужно сосредоточиться на внутренней работе, а не избегать ее.

Беспокойство может помешать вам быть продуктивными, но постарайтесь не позволять своему желанию произвести впечатление на других мешать вам продвигать проекты или даже отношения.

Рак

Карта Таро для Рака на субботу: Рыцарь Мечей, перевернутая

Чтобы научиться эффективно управлять своим временем и энергией, требуется время. Не каждый умеет это делать без практики. Согласно вашей ежедневной карте Таро на 2 мая, перевернутому Рыцарю Мечей, жизнь может быть настолько насыщенной, что кажется, будто с ней невозможно справиться.

Если вы почувствуете себя перегруженными, не вините себя и не отключайтесь. Уделите время, необходимое для того, чтобы во всем разобраться. В конце концов, вы поймете, что нужно делать и когда.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: перевернутый Иерофант

Не все правила должны оставаться неизменными, и когда перевернутый Иерофант становится вашей картой на день, вы можете ясно почувствовать, когда энергия смещается в позитивном направлении. Лев, спросите себя, что, как вы знаете, работает не так, как раньше, и что вы всегда хотели попробовать сделать по-другому.

Ситуациям, как и людям, требуется время, чтобы адаптироваться к новым способам мышления, но дискомфорт от перемен не должен останавливать вас от того, чтобы попробовать свою идею. Гороскоп на сегодня говорит, что вы можете начать с малого и посмотреть, как все получится.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Король Пентаклей

Вы находитесь на том этапе жизни, когда деньги и все необходимое, кажется, сами собой поступают в ваш карман. Вам больше не нужно беспокоиться, потому что начиная со 2 мая, финансовое благополучие вполне возможно.

Дева, успех и награды приходят тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, но часто тогда, когда вы неустанно и упорно работали. Король Пентаклей указывает на изменение вашего социального и финансового положения, которое создаст для вас благоприятные условия для успеха.

Карта Таро для Весов на субботу: Пятерка Кубков, перевернутая

Ваши чувства заслуживают признания, даже если они вызывают дискомфорт у других. Перевернутая Пятерка Кубков говорит о переходе от подавленного состояния к появлению признаков счастья и радости. Вы обнаружите, что можете снова улыбаться после 2 мая, даже если в прошлом ваше сердце было разбито или произошло что-то, что заставило вас потерять веру в других или в мир.

Скорпион

Карта Таро для Скорпиона на субботу: Пятерка Пентаклей, перевернутая

Обратите внимание на маленькие знаки, посылаемые вам Вселенной. Скорпион, вокруг вас символы надежды, от повторяющихся фраз до чисел.

2 мая ваша ежедневная карта Таро, Пятерка Пентаклей, перевернутая, дает вам проблеск надежды на то, что путь, по которому вы сейчас идете, правильный.

Стрелец

Карта Таро для Стрельца на субботу: Двойка Пентаклей, перевернутая

Каждый день у вас так много дел, и все же наступает момент, когда вы должны спросить себя, что требует вашего внимания в первую очередь. Вам нужно мыслить категориями важности, чтобы разумно распределять свое внимание и ресурсы.

Двойка Пентаклей в перевернутом положении символизирует проблемы с выполнением задач. Чтобы ничего важного не упустить, планируйте заранее или создайте систему, которая будет напоминать вам, где и когда вам нужно быть.

Козерог

Карта Таро для Козерога на субботу: Четверка Мечей.

Пришло время отдохнуть от всей той суеты, в которую вы склонны попадать каждую неделю. Четверка Мечей напоминает вам об отдыхе и отстранении от стресса, который часто возникает, когда вы делаете много дел одновременно.

Козерог, вы знаете, как много работаете и почему. Но даже вам иногда нужен перерыв. Когда вас охватывает чувство подавленности, не стоит продолжать, особенно если это делается ради того, чтобы что-то доказать.

Водолей

Карта Таро для Водолея на субботу: Десятка Пентаклей

Десятка Пентаклей — позитивная карта Таро, особенно если вы так долго и упорно работали над отношениями, что хотите, чтобы они сложились. 2 мая начинают проявляться признаки надежды.

Вы понимаете, что все принесенные вами жертвы того стоят, даже если сейчас еще многое предстоит сделать. Полезно знать, что вы можете продолжать, не задаваясь вопросом, не тратите ли вы время зря или не стоит ли прекратить попытки.

Рыбы

Карта Таро для Рыб на субботу: Отшельник, перевернутый

Вы можете не позволить стыду помешать вам делать то, что, как вы знаете, вам предназначено. Бывают моменты, когда вы позволяете чьему-то негативу слишком долго оставаться в вашей голове.

Карта Отшельник в перевернутом положении подталкивает вас к преодолению этих ограничений, даже если они создают ощущение безопасности. Возобновление общения с друзьями и семьей покажет вам, как сильно по вам скучали и как сильно о вас по-прежнему заботятся.

Источник:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Последние новости

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Новости шоу бизнеса
ПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий Козловский
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости ЛьвоваНовости РовноНовости ДнепраНовости ЗапорожьяНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять