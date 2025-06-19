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Гороскоп Таро на завтра 20 июня: Ракам - удача, Стрельцам - тяжелое решение

Алена Кюпели
19 июня 2025, 08:44
551
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 июня
Гороскоп Таро на 20 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Овен, это нормально, если вы чувствуете себя застрявшим прямо сейчас из-за того, что происходит дома. Каждый человек проходит через момент в жизни, когда его проблемы кажутся больше, чем его ресурсы или решения.

Начиная с 20 июня сделайте шаг назад и расслабьтесь. Иногда лучшее средство — избегать решения чего-либо и делать что-то другое. Решения, кажется, сами собой приходят или приходят к вам, когда вы меньше всего этого ожидаете.

Телец

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей, перевернутая

Телец, сегодня у вас могут возникнуть некоторые трудности с концентрацией внимания, и это может означать, что пришло время устранить отвлекающие факторы и удвоить усилия в работе, которая у вас есть.

20 июня постарайтесь сначала сделать то, что вы откладываете, чтобы убрать это с дороги. Затем у вас будет остаток дня, чтобы заняться тем, что вам нравится.

Близнеца

Карта Таро: Двойка Мечей

Близнецы, вы колеблетесь в какой-то конкретной ситуации? Возможно, слишком много переменных и нет четкого пути.

Двойка Мечей отражает внутреннее смятение, когда вы пытаетесь понять, что правильно или лучше для вас. Поговорите с друзьями. Получите информацию. Напишите свой список плюсов и минусов и посмотрите, поможет ли это вам 20 июня.

Рак

Карта Таро: Колесо Фортуны

Рак, сегодня может быть невероятно удачный день для вас. Возможно, вам придется много работать, чтобы создать свою удачу, но с усердием это возможно.

Подъем на вершину любых испытаний, с которыми вы сталкиваетесь, зависит не от того, кто вам помогает; иногда это зависит от того, насколько сильно вы этого хотите и насколько хорошо вы можете помочь себе.

Лев

Карта Таро: Пятерка Кубков

Лев, сегодняшняя Пятерка Кубков — это знак эмоционального напряжения. Вы можете хотеть чего-то, но не получить это так скоро, как вам хотелось бы. Вместо того, чтобы пытаться контролировать результат, Таро призывает вас отпустить.

Ослабьте хватку того, чем, как вы чувствуете, вы должны владеть, и попытайтесь взять это под контроль. Посмотрите, поможет ли вам позволить судьбе стать более созвучной своей судьбе.

Дева

Карта Таро: Дурак

Дева, вы сегодня спешите вперед? Вы можете быть настолько обеспокоены тем, что принесет вам будущее, что действуете в режиме страха.

Карта Таро Дурак указывает на импульсивный поступок, совершенный после очень тяжелого периода времени. 20 июня проверьте свои мотивы. Наблюдайте за тем, что происходит внутри вас, чтобы оценить, что происходит с вашими внешними действиями.

Весы

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Весы, сегодня вы можете узнать, что кто-то, с кем вы соперничали, решил уйти. Это оставляет ваши желания в открытом поле; вы можете победить по умолчанию, но победа есть победа! 20 июня, это ваше время проявить терпение и посмотреть, как все сложится в вашу пользу. Хороший день — это когда ваши желания просто падают вам на колени.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Кубков, перевернутая

Скорпион, иногда все меняется, и когда человек, который не был вами заинтересован, внезапно начинает подавать признаки многообещающего, это ошеломляющий опыт.

Обстоятельства жизни человека могли измениться. Или, возможно, он увидел вас в новом свете. В любом случае, мяч на вашей стороне. Вопрос 20 июня: будете ли вы играть или нет?

Стрелец

Карта Таро: Иерофант

Стрелец, вы находитесь в той точке времени, когда вам нужно что-то менять, но, похоже, сильные мира сего не открыты для ваших идей.

Это может быть трудным временем для вас, потому что ваш разум может считать это невыполнимым подвигом.

Сегодняшняя карта Таро Иерофант говорит, что все еще есть путь, и вместо того, чтобы идти вокруг или преодолевать свои трудности, вам нужно работать в рамках уже существующей системы.

Козерог

Карта Таро: Туз Мечей, перевернутый

Козерог, вы имеете дело с человеком, который кажется предвзятым? Или, возможно, вы обеспокоены тем, что вы являетесь этим человеком.

Туз Мечей, перевернутый, является признаком того, что видение затуманено и восприятие неясно из-за предыдущих убеждений или опыта. Решение — расти. Делать что-то новое. Говорить с разными людьми. Будьте открыты для того, чтобы слушать и учиться.

Водолей

Карта Таро: Восьмерка Мечей

Водолей, сердечные дела могут оставить вас бессильными. Вы можете беспокоиться, что не сможете оказать сильного влияния на другого человека из-за его упрямства.

Это может быть пугающим чувством 20 июня, и вы можете задаться вопросом, можно ли что-то сделать, чтобы изменить это. Восьмерка Мечей предлагает вам увидеть, что вы не находитесь в безнадежной ситуации. Все может измениться; верьте.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Кубков

Рыбы, приготовьтесь к вдохновляющему дню. Рыцарь Кубков — это положительный знак 20 июня. Он указывает на то, что мир открывается вам. Ваше воображение оживает. Вы видите вещи в новом свете, что помогает вам раскрыть свои художественные дары и таланты. Пришло время раскрасить мир в любой цвет, в который вы хотите его видеть. Используйте свою самую большую кисть!

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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