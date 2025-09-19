Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Гороскоп

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

Алена Кюпели
19 сентября 2025, 10:37
45
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 20 сентября
Гороскоп Таро на 20 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Туз Пентаклей

Овен, постарайтесь сейчас не быть своим злейшим врагом. Вы привыкли к переменам и принимаете их, но сегодня вы можете быть склонны остановить их из страха. Этой ошибки вам следует избегать, согласно Тузу Пентаклей.

Туз символизирует возможности, а Пентакли – деньги. Это означает, что грядущие перемены станут для вас финансовой выгодой, если вы не будете отказываться от новых идей.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Девятка Мечей

Телец, перемены могут вас отпугивать, особенно если вы не уверены, почему всё не может оставаться как прежде. Поэтому сегодняшняя цель — определить, в чём их преимущества. Если вы не знаете, спросите.

Карта Таро Девятка Мечей символизирует перемены, которые кажутся незапланированными или слегка дестабилизирующими. Вам следует сделать паузу, прежде чем реагировать на них.

Будьте открыты к ним, но учитывайте свою реакцию на ситуации, которые вызывают у вас дискомфорт.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Пятёрка Пентаклей

Близнецы, вы — общительная бабочка, которая любит людей и хочет, чтобы все чувствовали себя на виду. Для вас очень важно быть частью любых перемен. Поэтому для вас важно чувствовать себя частью происходящих перемен.

Когда вы переживаете перемены, вы можете чувствовать себя брошенным или, что ещё хуже, оставленным позади. Пятёрка Пентаклей указывает на вашу способность решать ситуации, которые заставляют других (или вас самих) чувствовать себя отчуждёнными или забытыми в периоды перемен.

Сегодняшний совет — быть тем, кто начинает разговор. Поднимайте тему, когда придёт время; не откладывайте.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Сила, перевёрнутая

Рак, вы осторожны, поэтому, когда жизнь кажется неопределённой, вы задаётесь вопросом, что можно сделать, чтобы всё исправить. Поэтому сегодняшний день может быть немного полон неуверенности в себе и множества вопросов.

Перемены могут сбивать с толку. Вы можете задаться вопросом, есть ли ответы на ваши мысли. Однако сегодняшняя карта Таро, Сила (перевёрнутая), призывает заглянуть в себя и разобраться с проблемами.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Верховная Жрица (перевёрнутая)

Лев, вам следует быть осторожным, чтобы не застыть в непонимании. Вы постоянно обдумываете свои решения и действия. Поэтому, когда на этой неделе вы столкнётесь с переменами, вам может понадобиться время, чтобы осмыслить их и принять решение.

Верховная Жрица (перевёрнутая) олицетворяет интуицию, с которой трудно установить связь, что особенно актуально в трудные времена. Когда ваш внутренний голос молчит, не позволяйте этому слишком сильно вас беспокоить. Вы восстановите связь, когда придёт подходящее время и у вас будет время подумать.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Восьмёрка Жезлов (перевёрнутая)

Дева, вы можете задаться вопросом, почему в последнее время всё движется недостаточно быстро. Когда всё начинает меняться, вам часто хочется, чтобы всё происходило быстро.

Вам может казаться, что всё идёт слишком долго. Вы можете задаваться вопросом, как быстрее достичь желаемого. Однако требуется терпение, и ваша карта Таро, Восьмёрка Жезлов в перевёрнутом положении, указывает на то, что задержки неизбежны. Это тоже пройдёт.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Паж Пентаклей, перевёрнутая

Весы, вы можете быть невероятно решительны, но иногда вы медлите с ответом, из-за чего люди могут подумать, что вы откладываете дела на потом или бездействуете по какой-то причине. Бывает сложно сохранять импульс, когда знаешь, что должен работать.

Перевёрнутая карта Таро Паж Пентаклей предупреждает вас: когда вам кажется, что вам не хочется ничего делать, продолжайте действовать. Лекарство от отсутствия настроения — работать и ждать, пока эмоции догонят вас.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Императрица

Скорпион, ты можешь многое дать. И когда ты приносишь что-то в свою жизнь, этот опыт меняет тебя. Эти перемены могут быть пугающими. Ты будешь задаваться вопросом, кто ты и во что веришь, даже если уже знаешь ответы.

Императрица говорит о заботе о своей жизни и желании защитить то, что вы считаете уязвимыми частями своей личности. Пожалуйста, не торопите процесс и воздержитесь от попыток определить это.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Королева Пентаклей

Стрелец, становление мудростью — это путешествие; это не то, с чем вы выросли или с чем родились. Это то, во что вы развиваетесь по мере того, как вы постигаете жизнь. И ваш разум может измениться; поэтому сегодняшний день может быть пугающим, но это не обязательно. Всё дело в том, как вы воспринимаете момент.

Вы — Королева Пентаклей. Поэтому будьте теплы и заботливы к себе и другим. Не позволяйте страху управлять вашей реакцией. Позвольте себе постепенно и методично подойти к темам или ситуациям. Доберитесь до сути вовремя.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Чувствовать себя подавленным — это нормально. Нормально чувствовать, что вам нужно многое сделать, но не хватает времени, когда вы находитесь в процессе перемен. Тройка Жезлов, перевёрнутая, указывает на туманное видение будущего.

Возможно, вы не знаете, как вписать в свою жизнь что-то новое. Это может вызвать у вас ощущение, что вам нужно сделать шаг назад, вместо того чтобы двигаться вперёд.

Эти трудности роста — естественная часть личностного развития. Будьте достаточно сильны, чтобы не сдаваться.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Мечей, перевернутая.

Рыбы, вы находитесь на пути к исцелению. Вы готовы закрыть дверь разочарованиям и сосредоточиться на радости, которую дарят преданность и доверие.

Люди могут совершать самые разные поступки, из-за которых вы чувствуете себя разочарованным. Однако то, что один человек или ситуация предали вас или не оправдали ваших ожиданий, не означает, что так будет со всеми. Вы никогда не узнаете, пока не достигнете точки, когда будете готовы попробовать снова.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Старобешево таро карты таро гороскоп Таро гороскоп по картам таро
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:36Синоптик
Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

10:28Синоптик
Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:17Война
Реклама

Популярное

Ещё
Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Снег накроет Украину: синоптик назвала дату резкого похолодания

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Гороскоп на сегодня 19 сентября: Девам - большая возможность, Рыбам - сюрприз

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Новая эра Тины: певица Кароль элегантно сообщила о переменах

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

Гороскоп Таро на сегодня 19 сентября: Львам - верить в себя, Весам - идти вперед

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

"Кошечка для Путина": всплыли факты о несовершеннолетней фаворитке диктатора РФ

Последние новости

11:36

Украину накроет похолодание: украинцам выдали важное предупреждение

11:18

"Политика удава": эксперт объяснил, как Пекин использует МосквуВидео

11:17

"Мини Алла и Макс": как поменялись дети Пугачевой и Галкина

11:01

Мечтал 9 лет: Вирастюк впервые показал всех пятерых сыновей

10:49

Ждет поражения: Китай хочет вернуть исторические территории, подконтрольные РФ

Будет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для УкраиныБудет ли в Украине снег в сентябре: синоптик Птуха рассказала подробный прогноз для Украины
10:48

Почему 20 сентября нельзя громко смеяться и веселиться: какой церковный праздник

10:40

Китайский гороскоп на завтра 20 сентября: Петухам - конфликты, Собакам - безнадежность

10:37

Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

10:28

Будут грозы и температура +28 градусов: в каких областях Украины резко изменится погода

Реклама
10:17

"Боже упаси": Киркоров пожаловался на детей, которых забрал из Дубая

10:17

Под ударом были шесть областей: что известно о последствиях ночной атаки дронов РФ

10:10

"Успешный рейд": украинские спецназовцы уничтожили в море технику врага

10:08

Вынужденное признание: Харчишин рассказал про отношения с Яниной Соколовой

10:06

"Не очень хорошая история": ISW раскрыли правду о ситуации на ключевом направлении

09:29

Отставка Козака - это информационная ловушка Кремлямнение

09:22

Зачем Путин заявил о 700 тысячах военных на фронте: ISW раскрыли замысел РФ

09:21

После ночной атаки РФ в Киеве нашли неразорванный дрон

09:21

Что делать со святой водой, которой много лет: священник ответилВидео

09:20

"Враг Украины": Насте Каменских светит новый статус после скандала

09:01

В автокатастрофе погиб молодой американский актер

Реклама
09:00

Путин ведет РФ к пропасти, его окружение это поняло и может осуществить переворот – НовакВидео

08:51

Минус логистический хаб: ССО Украины накрыли базу 810-й бригады морпехов РФВидео

08:40

Возвращение Запорожской АЭС под контроль Украины: Кремлю поставили ультиматум

08:18

"Это не жестоко": в Нидерландах изменят условия для беженцев из Украины

07:40

Зеленский и Навроцкий впервые встретятся: где и когда пройдут переговоры

07:10

Чем отличаются два курьера: только самые умные ответят за 18 секунд

06:53

РФ готовит новые атаки: в Брянской области построили базу для "шахедов"

06:10

Печальная реакция НАТО на дроны РФ в Польше: что будет дальшемнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с детьми на остановке за 29 секунд

05:44

Что делать, когда орхидея не цветет: лайфхак, который спасет растение

05:15

Как перевести на украинский язык слова "томный" и "тоска": ответ удивитВидео

04:30

Поцелуй фортуны: трем знакам зодиака невероятно повезет 19 сентября

04:09

Китай поставил дедлайн Путину для окончания войны - стали известны сроки

03:54

Конец сентября подарит облегчение: какие ТОП-3 знака закроют старые гештальты

03:24

Гороскоп на завтра 20 сентября: Водолеям - конфликт, Девам - большая радость

02:40

Судьбоносное затмение 21 сентября: кому улыбнётся удача, а кому придётся расстатьсяВидео

01:37

Оккупанты атаковали Киев, тревога звучала дважды: были слышны взрывы и работа ПВО

01:30

После клинической смерти и покушения: как сейчас выглядит Лесик

00:54

Новая стратегия защиты от "Шахедов": Шмыгаль рассказал о масштабном плане

00:06

Трамп назвал страну, которая заставит Путина закончить войну

Реклама
18 сентября, четверг
23:47

Осенний щит для винограда - простой раствор, который поможет пережить зиму

22:45

Мобилизация 60+: в ВСУ рассказали, какая категория граждан в приоритете

22:14

"Можно набить морду": муж Мозговой высказался о насилии в ее браке с Пономаревым

22:11

В Латвии на пляже нашли обломки российского дрона: насколько он опасен

21:57

Музыка для кошек: какие звуки их успокаивают, а какие раздражаютВидео

21:44

"Правило 10 секунд": эксперты раскрыли, как реально уменьшить расход топлива в городе

21:33

Правда ли, что на Воздвижение прячутся змеи - священник расставил точки над "і"Видео

21:22

Предал Родину в 2014 году: атаками на Купянск командует украинский экс-комбриг – СМИ

21:12

Известный певец показал "компромат" на Андрея Данилко и Ирину Билык: "Было дело"

20:53

Были ли ваши предки творческой элитой - тайна рода кроется в фамилии

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять