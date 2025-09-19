Гороскоп Таро на завтра 20 сентября: Овнам - финансовая удача, Девам - ожидание

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Гороскоп Таро на 20 сентября / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Сегодняшняя карта Таро для Овна: Туз Пентаклей

Овен, постарайтесь сейчас не быть своим злейшим врагом. Вы привыкли к переменам и принимаете их, но сегодня вы можете быть склонны остановить их из страха. Этой ошибки вам следует избегать, согласно Тузу Пентаклей.

Туз символизирует возможности, а Пентакли – деньги. Это означает, что грядущие перемены станут для вас финансовой выгодой, если вы не будете отказываться от новых идей.

Телец

Сегодняшняя карта Таро для Тельца: Девятка Мечей

Телец, перемены могут вас отпугивать, особенно если вы не уверены, почему всё не может оставаться как прежде. Поэтому сегодняшняя цель — определить, в чём их преимущества. Если вы не знаете, спросите.

Карта Таро Девятка Мечей символизирует перемены, которые кажутся незапланированными или слегка дестабилизирующими. Вам следует сделать паузу, прежде чем реагировать на них.

Будьте открыты к ним, но учитывайте свою реакцию на ситуации, которые вызывают у вас дискомфорт.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Пятёрка Пентаклей

Близнецы, вы — общительная бабочка, которая любит людей и хочет, чтобы все чувствовали себя на виду. Для вас очень важно быть частью любых перемен. Поэтому для вас важно чувствовать себя частью происходящих перемен.

Когда вы переживаете перемены, вы можете чувствовать себя брошенным или, что ещё хуже, оставленным позади. Пятёрка Пентаклей указывает на вашу способность решать ситуации, которые заставляют других (или вас самих) чувствовать себя отчуждёнными или забытыми в периоды перемен.

Сегодняшний совет — быть тем, кто начинает разговор. Поднимайте тему, когда придёт время; не откладывайте.

Рак

Сегодняшняя карта Таро для Рака: Сила, перевёрнутая

Рак, вы осторожны, поэтому, когда жизнь кажется неопределённой, вы задаётесь вопросом, что можно сделать, чтобы всё исправить. Поэтому сегодняшний день может быть немного полон неуверенности в себе и множества вопросов.

Перемены могут сбивать с толку. Вы можете задаться вопросом, есть ли ответы на ваши мысли. Однако сегодняшняя карта Таро, Сила (перевёрнутая), призывает заглянуть в себя и разобраться с проблемами.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Верховная Жрица (перевёрнутая)

Лев, вам следует быть осторожным, чтобы не застыть в непонимании. Вы постоянно обдумываете свои решения и действия. Поэтому, когда на этой неделе вы столкнётесь с переменами, вам может понадобиться время, чтобы осмыслить их и принять решение.

Верховная Жрица (перевёрнутая) олицетворяет интуицию, с которой трудно установить связь, что особенно актуально в трудные времена. Когда ваш внутренний голос молчит, не позволяйте этому слишком сильно вас беспокоить. Вы восстановите связь, когда придёт подходящее время и у вас будет время подумать.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Восьмёрка Жезлов (перевёрнутая)

Дева, вы можете задаться вопросом, почему в последнее время всё движется недостаточно быстро. Когда всё начинает меняться, вам часто хочется, чтобы всё происходило быстро.

Вам может казаться, что всё идёт слишком долго. Вы можете задаваться вопросом, как быстрее достичь желаемого. Однако требуется терпение, и ваша карта Таро, Восьмёрка Жезлов в перевёрнутом положении, указывает на то, что задержки неизбежны. Это тоже пройдёт.

Весы

Сегодняшняя карта Таро для Весов: Паж Пентаклей, перевёрнутая

Весы, вы можете быть невероятно решительны, но иногда вы медлите с ответом, из-за чего люди могут подумать, что вы откладываете дела на потом или бездействуете по какой-то причине. Бывает сложно сохранять импульс, когда знаешь, что должен работать.

Перевёрнутая карта Таро Паж Пентаклей предупреждает вас: когда вам кажется, что вам не хочется ничего делать, продолжайте действовать. Лекарство от отсутствия настроения — работать и ждать, пока эмоции догонят вас.

Скорпион

Сегодняшняя карта Таро для Скорпиона: Императрица

Скорпион, ты можешь многое дать. И когда ты приносишь что-то в свою жизнь, этот опыт меняет тебя. Эти перемены могут быть пугающими. Ты будешь задаваться вопросом, кто ты и во что веришь, даже если уже знаешь ответы.

Императрица говорит о заботе о своей жизни и желании защитить то, что вы считаете уязвимыми частями своей личности. Пожалуйста, не торопите процесс и воздержитесь от попыток определить это.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Королева Пентаклей

Стрелец, становление мудростью — это путешествие; это не то, с чем вы выросли или с чем родились. Это то, во что вы развиваетесь по мере того, как вы постигаете жизнь. И ваш разум может измениться; поэтому сегодняшний день может быть пугающим, но это не обязательно. Всё дело в том, как вы воспринимаете момент.

Вы — Королева Пентаклей. Поэтому будьте теплы и заботливы к себе и другим. Не позволяйте страху управлять вашей реакцией. Позвольте себе постепенно и методично подойти к темам или ситуациям. Доберитесь до сути вовремя.

Водолей

Карта Таро на сегодня для Водолея: Тройка Жезлов, перевёрнутая

Чувствовать себя подавленным — это нормально. Нормально чувствовать, что вам нужно многое сделать, но не хватает времени, когда вы находитесь в процессе перемен. Тройка Жезлов, перевёрнутая, указывает на туманное видение будущего.

Возможно, вы не знаете, как вписать в свою жизнь что-то новое. Это может вызвать у вас ощущение, что вам нужно сделать шаг назад, вместо того чтобы двигаться вперёд.

Эти трудности роста — естественная часть личностного развития. Будьте достаточно сильны, чтобы не сдаваться.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Тройка Мечей, перевернутая.

Рыбы, вы находитесь на пути к исцелению. Вы готовы закрыть дверь разочарованиям и сосредоточиться на радости, которую дарят преданность и доверие.

Люди могут совершать самые разные поступки, из-за которых вы чувствуете себя разочарованным. Однако то, что один человек или ситуация предали вас или не оправдали ваших ожиданий, не означает, что так будет со всеми. Вы никогда не узнаете, пока не достигнете точки, когда будете готовы попробовать снова.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

