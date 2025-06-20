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Гороскоп Таро на завтра 21 июня: Весам - улучшение, Скорпионам - отпускать

Алена Кюпели
20 июня 2025, 10:05
37
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп по картам Таро на 21 июня
Гороскоп по картам Таро на 21 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Карта Таро: Шестерка Кубков, перевернутая

Овен, не позволяй себе застрять в прошлом. Будущее может быть лучше, чем твой прошлый опыт. Ты можешь обнаружить, что жизнь в прошлом помогает тебе учиться. Жизнь ради будущего позволяет тебе наслаждаться моментом и ценить процесс.

Телец

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Телец, все отношения переживают трудные времена. Бывают моменты, когда вы можете чувствовать, что не можете дать больше, чем вы уже есть. Сегодня вы можете найти в себе смелость проявить себя еще более аутентичным образом, что поможет вашему партнерству развиваться позитивно.

Близнецы

Карта Таро: Отшельник

Близнецы, встаньте на духовный путь. Ваша высшая сила всегда говорит с вами, и когда вы слушаете свое сердце, вы можете услышать его. Сегодняшнее послание Таро Отшельника — устранить отвлечения и искать внутри себя.

Рак

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая

Рак, день немного замедлится, и вы можете обнаружить, что затишье — это идеальное время, чтобы наверстать упущенное в связи с занятостью и отложенными проектами. 21 июня может стать для вас в целом отличным днем, если вы хорошо справитесь со временем. Не беспокойтесь о мелочах.

Лев

Карта Таро: Девятка Пентаклей, перевернутая

Лев, вы независимый дух, но иногда вам приходится полагаться на других. Сегодня вам, возможно, придется просить о помощи. Не позволяйте гордости помешать вам наслаждаться опытом уязвимости и дружбы с другим человеком. Вам может понадобиться помощь сегодня или завтра, может быть, настанет их очередь.

Дева

Карта Таро: Влюбленные, перевернутая

Дева, будьте осторожны и не думайте, что трава зеленее на другой стороне, когда вы влюблены. Иногда вы можете задуматься, лучше ли вам быть одинокими или ваши отношения вам не подходят. Прежде чем вы решитесь это выяснить, обязательно закончите то, что начали сейчас.

Весы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Весы, если вы недавно плохо себя чувствовали, Четверка Мечей, перевернутая, является знаком того, что восстановление готово начаться. Вы можете восстановиться, даже если чувствуете, что отстаете от графика. Все начнет улучшаться; не позволяйте нескольким дням отдыха заставить вас волноваться понапрасну.

Скорпион

Карта Таро: Пятерка Мечей

Скорпион, не веди проигрышную битву. 21 июня кто-то может быть настроен сделать то, что ему вредит. Вы можете попытаться помешать этому, но если вы порой не можете контролировать себя, как вы ожидаете контролировать другого человека? Пятерка Мечей просит вас быть реалистами и отпускать, когда это необходимо.

Стрелец

Карта Таро: Маг

Стрелец, у вас внутри много силы воли. Поэтому, когда вы чувствуете себя немного ленивым, подбодрите себя и идите делать то, что вам нужно. Маг говорит: помните, что ваш внутренний огонь никогда не погаснет. Вы сами решаете, что вы будете делать и когда.

Козерог

Карта Таро: Четверка Мечей

Козерог, хорошо поразмышлять о своем дне. Четверка Мечей — это знак, который призывает к размышлениям и вдумчивости. Если вы хотите опередить ситуацию, подумайте о том, что вы уже сделали, чтобы создать лучший план игры на оставшуюся часть дня. Обратите внимание на детали.

Водолей

Карта Таро: Рыцарь Жезлов, перевернутая

Водолей, самоконтроль — это приобретенный талант, и это может быть тем, что вы хотите развивать, но все еще испытываете трудности. Сегодня будьте терпеливы с собой, пока проходите кривую обучения.

У вас могут быть некоторые успехи и неудачи, но в целом все выглядит хорошо, согласно Рыцарю Жезлов, перевернутому 21 июня.

Рыбы

Карта Таро: Семерка Жезлов, перевернутая

Рыбы, неуверенность в себе часто возникает, когда вы чувствуете усталость. Сегодня следите за уровнем своей энергии. Когда вы чувствуете себя немного подавленным, проведите личную инвентаризацию. Вы ели? Вы хотите спать? Вам нужно время с другом? Затем дайте себе то, что вам нужно, чтобы поднять свой дух.

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Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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