Гороскоп Таро на завтра 22 июня: Львам - быть собой, Скорпионам - просветление

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

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Гороскоп Таро на 22 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

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Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Четверка жезлов

Овен, сегодня будет прекрасный день. Ваше мышление может определить, насколько счастливым вы себя чувствуете сегодня, но если ваша карта таро Четверка жезлов на 22 июня имеет на это право, то сегодняшний день широко открыт для позитивных событий.

Это идеальный день, чтобы попробовать что-то новое или запланировать встречи, которые вам нужны, чтобы все прошло хорошо. Думайте позитивно, Овен. Смотрите на мир как на полный потенциала и возможностей.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Шестерка кубков

Телец, твоя милая, ностальгическая натура может заставить тебя делать то, что ты обычно не делаешь слишком часто. Тебе может хотеться вкусной еды или ты захочешь предаться воспоминаниям о детстве и прошлом.

Когда ты идешь по тропинке воспоминаний, возникает сладкое чувство любви и счастья, и 22 июня — это идеальное время, чтобы включить песни, которые ты слушал в детстве, или просмотреть старые семейные фотографии.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Семерка Мечей, перевернутая

Близнецы, все хотят быть подлинными, и даже лжецы хотят казаться правдивыми, когда это не так. Однако надежда исполняется 22 июня, когда кто-то, кого вы любите, претерпевает изменения, демонстрирующие рост в правде и честности.

Молитва будет услышана 22 июня, и будет приятно узнать, что вы не ошибались в отношении человека, в которого верили.

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Дурак

Рак, чего вы хотите достичь на этой неделе? Начиная с 22 июня вам может быть представлено заманчивое предложение для роста или быстрого накопления богатства. Из-за недавнего опыта вы, скорее всего, примете это приглашение без тщательного обдумывания и рассмотрения.

Друзья могут сказать, что нужно быть осторожным, и их предостережения могут показаться еще одной причиной бежать с энтузиазмом. Послание на сегодня — быть очень осторожным при принятии решений. Будьте уверены, что что бы вы ни делали, это то, чего вы хотите.

Лев

Сегодняшняя карта таро для Льва: Рыцарь Мечей

Лев, выпрямись! Рыцарь Мечей — позитивная карта таро на этот день, и 22 июня ты будешь излучать уверенность в себе и чувство силы. Внутренняя сила — твоя, если она тебе нужна.

Когда у тебя есть сомнения, ты можешь быстро превратить эти негативные мысли в мотивационное топливо. Другими словами, будь собой, Лев.

Дева

Сегодняшняя карта таро для Девы: Король Кубков, перевернутая

Дева, вы встречали в мире самых разных людей, и начиная с 22 июня вы можете столкнуться с человеком, который, как вы чувствуете, пытается вами манипулировать.

Король Кубков, перевернутая, символизирует людей с хитрым характером. Поэтому, когда вы почувствуете флюиды, которые вам не нравятся 22 июня от нового человека, не отталкивайте эти эмоции. Прислушайтесь к ним и будьте осторожны.

Весы

Сегодняшняя карта таро для Весов: Иерофант

Весы, прошлое позади, но вы можете задаться вопросом, сможет ли конкретный человек когда-либо выйти за его пределы самостоятельно. Сегодняшняя задача в жизни, согласно карте таро Иерофант, заключается в необходимости выйти за рамки того, что вы всегда делали; однако чувство застоя сдерживает вас.

Начиная с 22 июня вы можете испытывать разочарование из-за медленного темпа перемен, но поиск способа преодоления этих трудностей становится для вас внутренней задачей.

Скорпион

Сегодняшняя карта таро для Скорпиона: Луна, перевернутая

Скорпион, правда освободит вас 22 июня, когда у вас будет карта таро Луна в перевернутом положении. Иллюзия или скрытая ситуация дадут о себе знать. Вам не нужно копаться в чьем-то мобильном телефоне или пытаться читать между строк в разговоре.

Туман рассеется, и проблема станет ясной как день. Все требует времени, но сегодня вы можете быстро узнать, что вам нужно и хочется.

Стрелец

Сегодняшняя карта Таро для Стрельца: Двойка Жезлов, перевернутая

Стрелец, вы чувствуете себя застрявшим или беспокоитесь, что необходимые вам перемены не произойдут с вами? Двойка Жезлов, перевернутая, — это эмпатическая карта, которая указывает на чувство страха, связанное с тем, что вам нужно сделать.

Сегодняшнее послание Таро — оценить свои чувства и исследовать причину. Вы боитесь ошибиться? Вам интересно, что подумают другие? Докопайтесь до сути того, что может происходить, и раскройте это. Этот процесс может быть полезным и вдохновляющим для вас.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Влюбленные, перевернутая

Козерог, вы считаете, что ваши отношения отвлекают? 22 июня 2025 года у вас могут быть другие вещи, на которых вы хотите сосредоточиться, и вы можете подумать, что ваш партнер или друзья мешают вашим потребностям.

Сегодняшнее послание — смотреть на вещи с целостной точки зрения. Как вы можете запланировать время для всего, что вам нужно сделать, чтобы вы не были слишком напряжены и не пренебрегали собой или другими?

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Туз Пентаклей

Водолей, вы готовы к своей истории "из грязи в князи". Туз Пентаклей — это история о новых стартах и ​​приключениях по зарабатыванию денег, которые начинаются с новой базы. Вы можете применить свои жизненные уроки для достижения личностного роста и выгоды.

Послание сегодняшнего Таро ясно: изобилие ждет вас, но вам нужно нажать кнопку перезапуска и начать заново.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Король Кубков

Рыбы, насколько эмоционально зрелыми вы бы себя оценили по шкале от 1 до 10? Король Кубков говорит об эмоциональном росте, и, возможно, вам есть куда расти.

22 июня подумайте о том, что вы получаете от других о своей реакции на проблемы или о том, как вы заставляете их чувствовать себя. Вокруг вас могут быть знаки, указывающие на области для улучшения. Будьте открыты для того, чтобы увидеть правду с точки зрения других. Иногда слепые пятна мешают увидеть себя.

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Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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