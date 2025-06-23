Гороскоп Таро на завтра 24 июня: Близнецам - особенная встреча, Девам - перелом в любви

Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

https://horoscope.glavred.info/goroskop-taro-na-zavtra-24-iyunya-bliznecam-osobennaya-vstrecha-devam-perelom-v-lyubvi-10675535.html Ссылка скопирована

Гороскоп Таро на 24 июня / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

видео дня

Овен

Сегодняшняя карта таро для Овна: Семерка Жезлов

Овен, отстаивание себя и своих убеждений — это не просто акт мастерства или решимости; это определяющий момент, который показывает, кто вы и как далеко вы можете зайти за определенную черту.

Семерка Жезлов — это как зеленый свет в вашем гороскопе, говорящий вам, что быть правдивым — это нормально, даже когда это тяжело. Сегодня вы можете пойти против нормы, раскрыв то, что вы искренне думаете и чувствуете в своем сердце 24 июня 2025 года.

Телец

Сегодняшняя карта таро для Тельца: Сила

В смелости есть свобода, Телец. 24 июня вам, возможно, придется продемонстрировать свою серьезность в отношении определенной ситуации. Как только вы сделаете этот первый шаг к полному раскрытию, вы не сможете вернуться и спрятаться от правды.

Вместо этого вы раскрываетесь, и другие видят вещи такими, какие они есть на самом деле. Это большое дело, особенно если вы играли по мелочи или хорошо играли в сторонке. Карта Таро Сила — это ваше необходимое действие на сегодня. Делайте то, что нужно сделать, и будьте верны себе.

Близнецы

Сегодняшняя карта Таро для Близнецов: Королева Кубков

Близнецы, вы заслуживаете безусловной любви, и карта Таро Королева Кубков 24 июня — это знак того, что ваши мечты и желания сбываются. Вы можете встретить человека, который обладает всеми чертами характера, которые вы хотите видеть в человеке: добротой, нежностью и заботой.

Это прекрасный период жизни, и вам не следует пытаться остановить его. Поэтому не будьте циничными в отношении потенциала будущего, когда вы встречаете кого-то, кто вам нравится. Вы никогда не знаете, что может перерасти во что-то большее.

Рак

Сегодняшняя карта таро для Рака: Пятерка Пентаклей

Рак, тяжело, когда причина, по которой ты откладываешь удовлетворение, заключается не в том, что ты не хочешь отправиться в путешествие или заняться чем-то веселым, а в финансовых проблемах. 24 июня становится очевидным, что что-то нужно менять.

Вас могут пригласить куда-то поехать, но денег на поездку нет. Когда случаются трудности, особенно финансовые, это знак, что пора действовать. Используйте это разочарование как мотивацию для поиска решения. Не бойтесь пробовать что-то новое, чтобы посмотреть, сработает ли это.

Лев

Сегодняшняя карта Таро для Льва: Повешенный

Лев, пришло время увидеть ситуацию в новом свете. Повешенный — символ ментального восприятия и перемен.

Возможно, вы смотрите на вещи с ограниченной точки зрения. Возможно, вы боитесь думать иначе, чем другие, из-за страха стать изгоем или почувствовать себя отвергнутым.

Сегодняшняя карта Таро на 24 июня бросает вам вызов в любом случае встать на путь истинный. Поиграйте в адвоката дьявола и посмотрите, что из этого выйдет.

Дева

Сегодняшняя карта Таро для Девы: Звезда

Дева, когда дело касается любви, невероятно, как разочарование может внезапно переродиться в оптимизм. Вы можете изменить свое мнение в самый неожиданный момент.

Вы можете по-новому взглянуть на человека, который вам дорог, несмотря ни на что. 24 июня может стать поворотным моментом для отношений, которые были для вас трудными. Вы могли подумать, что вся надежда потеряна, но она неожиданно снова обрела себя.

Весы

Сегодняшняя карта таро для Весов: Четверка Мечей

Весы, очень важно давать отдых разуму и телу, когда вы чувствуете усталость. 24 июня вы можете почувствовать, что вам нужно сделать меньше, и чувство вины, которое сопровождает это решение, может быть трудно избавиться. Четверка Мечей призывает вас быть готовыми пожертвовать производительностью ради заботы о себе.

Возможно, вам не нравится сегодня замедляться и брать выходной, вы можете подумать, что это делает вас слабыми. Но правда в том, что давать своему телу то, что ему нужно, является неотъемлемой частью успеха. Вы можете выгореть, если не сделаете этого.

Скорпион

Сегодняшняя карта таро для Скорпиона: Восьмерка Кубков, перевернутая

Скорпион, перемены никогда не даются легко. Даже если вы с нетерпением ждете перемен, может быть страшно думать, что, возможно, это не так; ваш выбор настолько изменит жизнь, что вы не сможете вернуться к прежнему положению вещей.

Знайте, что это нормальные опасения; Восьмерка Кубков в перевернутом положении указывает на то, что 24 июня — это день, когда вы решите поступить по-другому, несмотря на то, что вы чувствуете.

Стрелец

Сегодняшняя карта таро для Стрельца: Восьмерка пентаклей, перевернутая

Стрелец, все взаимосвязано каким-то образом; 24 июня вы можете почувствовать, что ваши усилия тщетны в отношении определенного проекта или задачи. И затем эти чувства еще больше усугубляют то, что вы пытаетесь сделать успешно.

Этот цикл можно разорвать, согласно Восьмерке пентаклей, перевернутой, оценивая то, что находится в основе вопроса. Разберите каждую деталь по отдельности. Что из того, над чем вы сейчас работаете, работает, а что нет? Затем попробуйте внести изменения, которые, по вашему мнению, улучшат все в целом.

Козерог

Сегодняшняя карта таро для Козерога: Рыцарь жезлов

Козерог, жизнь может быть приключением, и делать то, что выходит за рамки вашей зоны комфорта, не означает, что вы идете против ценностей или принципов. Вы можете узнать, насколько глубоко вы относитесь к своим убеждениям.

Проверка своих ценностей является неотъемлемой частью жизни, и это нельзя делать в безопасности. 24 июня с Рыцарем Жезлов используйте свою энергию, чтобы познать себя, выйдя за пределы своего комфорта. Посмотрите, куда приведет вас жизнь, когда вы доверитесь процессу.

Водолей

Сегодняшняя карта Таро для Водолея: Рыцарь Мечей, перевернутая

Водолеи, постарайтесь избегать слишком большого количества упущенных возможностей 24 июня; когда у вас есть шанс сделать что-то, что может вывести вас за пределы определенной точки, поймите, что это может быть дорого.

Возможно, вам придется заплатить цену ожидания. Вы можете быть не в том положении, в котором находитесь сейчас. Может быть много причин, по которым вы боитесь, но подумайте об общем весе вашего решения упустить шанс или вообще его избежать.

Рыбы

Сегодняшняя карта Таро для Рыб: Пятерка Мечей, перевернутая

Рыбы, 24 июня, Пятерка Мечей, перевернутая карта Таро, является положительным предзнаменованием для улучшения отношений. Когда вы меньше всего этого ожидаете, вы можете ощутить внезапное улучшение отношений, когда вы и ваш близкий человек перестаете спорить по поводу конкретной проблемы.

Ваше общение может перейти от конфликта к разрешению, возможно, из-за истощения или попытки преодолеть свои трудности и улучшить ситуацию.

Источник:

Вас также может заинтересовать:

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред