Гороскоп Таро на завтра 25 апреля: Тельцам наслаждаться, Близнецам - выбор

Алена Кюпели
24 апреля 2026, 14:14
Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.
Гороскоп Таро на 25 апреля / Коллаж Главред, фото Pixabay

С древности Таро и астрология помогают людям разобраться в себе, понять свой характер и заглянуть в будущее.

Астрология показывает, что происходит снаружи, а Таро — что внутри. Гороскоп по Таро сочетает эти подходы, позволяя увидеть, как внешние обстоятельства и внутренние состояния переплетаются.

Главред расскажет, к чему вам сегодня готовиться.

Овен

Карта Таро на субботу для Овна: Туз Кубков, перевернутый

Овны, в эмоциональном плане 25 апреля что-то может быть немного не так, но вам нелегко точно определить, в чем именно заключается это несоответствие. Перевернутый Туз Кубков указывает на заблокированные эмоции или на то, куда вы потратили свою энергию.

Проблема в том, что ваши вложения не принесут отдачи. Сегодня вам не стоит делать поспешных выводов или заставлять людей быть теми, кем они не являются. Вместо этого вы можете быть честны в отношении своих решений и их естественных последствий. Правдивость поможет вам перенаправить внимание на то, что действительно важно прямо сейчас.

Телец

Карта Таро на субботу для Тельца: Умеренность, перевернутая

Тельцы, 25 апреля жизнь кажется немного несбалансированной, и есть признаки, даже если вы думаете, что ничего не видите. Перевернутая карта Таро "Умеренность" подчеркивает ваше нетерпение. Вы пытаетесь ускорить ситуацию, которая требует больше времени. С Солнцем в вашем знаке, наслаждайтесь моментом и позвольте себе расслабиться и сосредоточиться.

Близнецы

Карта Таро на субботу для Близнецов: Рыцарь Пентаклей, перевернутый

25 апреля перевернутый Рыцарь Пентаклей указывает на ситуации и людей, которые непоследовательны и отталкивают вас. Сегодня вам нужно сосредоточиться, даже когда вас тянет в миллион разных сторон. Будущее может казаться далеким, но мудрый выбор — это инвестиция, которую вам нужно сделать прямо сейчас.

Рак

Карта Таро на субботу для Рака: Рыцарь Жезлов

Рыцарь Жезлов говорит о смелых и страстных действиях, которым не хватает упорства и глубины.

25 апреля уважайте свою честность. Даже когда это сложно, попросите себя и других взглянуть правде в глаза: почему важно делать то, что вы хотите. Проверьте свои мотивы, чтобы убедиться, что вы работаете по правильным причинам.

Лев

Карта Таро на субботу для Льва: Королева Мечей

Лев, пусть ваш внутренний голос даст вам ясность, необходимую для того, чтобы сегодня разобраться в суете жизни. 25 апреля Королева Мечей символизирует ментальную отстраненность, и хорошо то, что вы получаете достаточно дистанции, чтобы иметь четкое представление о том, чему следует быть верным. Примите дискомфорт, который возникает при смелости и честности.

Установление границ — это искусство, требующее практики. Сила, которую вы получите сегодня, заключается в том, чтобы прислушиваться к своей интуиции, а не полагаться исключительно на свои действия.

Дева

Карта Таро на субботу для Девы: Королева Кубков, перевернутая

Перевернутая Королева Кубков указывает на пренебрежение собой в ущерб кому-то другому. Сегодняшний день может принести эмоциональное перенапряжение за счет внутреннего покоя. 25 апреля решите, что вы будете беречь свою энергию от людей или вещей, которые отнимают ваше время. Когда вы вкладываете силы в других, вам сложнее услышать свой внутренний голос, однако иногда ваше сердце говорит так громко, что дает вам возможность высказаться.

Весы

Карта Таро на субботу для Весов: Двойка Мечей

Весы, вы уже знаете, что вам нужно сделать 25 апреля. Вы просто колеблетесь из-за обязательства. Двойка Мечей напоминает вам о необходимости перестать колебаться и помогает улучшить ход событий, чтобы вы могли делать то, что лучше для вас.

Пришло время отпустить прошлое и посмотреть, какая точка зрения заставляет вас застрять в прошлом. Вы перерастаете старые способы мышления и действий, даже когда вам кажется, что в вашей жизни ничего по-настоящему не происходит.

Стрелец

Карта Таро на субботу для Стрельца: Императрица

Ваша истина коренится в том, что вас питает, Стрелец. Императрица приглашает вас вернуться к тому, что вы считаете изобилием.

Поищите творческие занятия, которые питают ваш дух. Вкладывайте свою энергию туда, где рост кажется вам естественным, а не чем-то, к чему вам приходится себя принуждать.

Козерог

Карта Таро на субботу для Козерога: Колесо Фортуны

Козерог, перечислите все вещи в вашей жизни, которые не могут оставаться такими, какие они есть. Вам не нужно контролировать результаты, но вы имеете право лучше управлять своим временем. По мере того, как вы учитесь доверять процессу, вы помогаете другим делать то же самое, когда вас нет рядом. Всё начинает меняться естественным образом, и все учатся приспосабливаться.

Водолей

Карта Таро на субботу для Водолея: Семерка Пентаклей

25 апреля проведите небольшую самооценку. Семерка Пентаклей приглашает вас оценить все различные сферы вашей жизни, в которые вы вкладываете силы. Посмотрите, что приносит вам удовлетворение и счастье.

Отметьте, что приносит вам чувство радости. Когда вы обращаете внимание на свои чувства, вы естественным образом понимаете, когда нужно что-то изменить или оставить всё как есть.

Рыбы

Карта Таро на субботу для Рыб: Тройка Жезлов, перевернутая

Рыбы, что-то идет не так, как вам бы хотелось, и это часто указывает на то, что вам пора приложить больше усилий для улучшения результата. Тройка Жезлов указывает на нежелательные задержки и несоответствие ожиданий. Вместо того чтобы искать возможности, загляните в свое сердце и разум. 25 апреля, чтобы двигаться вперед, вам нужно сделать шаг назад.

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

